Poliisi on toistaiseksi vaitonainen viime viikon perjantaina tapahtuneesta kaappauksesta.

Kulosaaressa epäillyn lapsikaappauksen uhri on HS:n tietojen mukaan alueella asuvan erittäin varakkaan perheen lapsi. HS kertoo perheen yhteiskunnallisesta asemasta, koska tapaus on herättänyt helsinkiläisissä lapsiperheissä laajaa huolta.

Tapauksesta levinneen huhun mukaan uhriksi olisi joutunut ulkomaalainen diplomaattiperhe. Huhu ei pidä paikkaansa.

Uhrin perhe ei halua kommentoida asiaa. Poika on palannut kouluun.

Poliisi etsii edelleen tietoa rikosepäilyn vaiheista.

Yhdeksänvuotias poika kaapattiin koulumatkalla Kulosaaressa viikko sitten perjantaina. Poika löydettiin noin viiden tunnin kuluttua kaappauksesta fyysisesti hyvässä kunnossa.

Epäilty otettiin kiinni samana päivänä ja vangittiin tiistaina. Tapausta tutkitaan rikosnimikkeillä panttivangin ottaminen ja törkeä ryöstö.

Epäilty on 54-vuotias suomalainen mies, jolla on pitkä rikoshistoria. Hänet on tuomittu muun muassa taposta, törkeästä ampuma-aserikoksesta sekä useista petoksista. Epäillyllä on runsaasti ulosottovelkaa ja hänet on todettu varattomaksi.

Tapauksen tutkinta on tutkintaa johtavan rikoskomisario Marko Forssin mukaan edennyt hyvin. Poliisi pyrkii tiedottamaan motiiveista sekä tarkemmasta teonkuvauksesta ensi viikolla.

”Jos jollain on tietoa auton liikkeistä tai yleisesti tietoa tapauksesta, yleisövihjeet ovat yhä tervetulleita”, Forss sanoo.

Poliisi on kiinnostunut toivoo havaintoja Uudenmaan alueelta harmaasta farmarimallisesta Mercedes Benzistä, jonka kyydissä on viime perjantaina ollut mies ja poika.

Kaikki havainnot voi ilmoittaa vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi tai 046 922 4651. Numeroon voi lähettää myös Whatsapp-viestejä.