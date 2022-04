Poliisi varautuu vappu­kansan paluuseen: ”Olettama on, että nyt nähdään perinteinen vappu parin vuoden hiljaiselon jälkeen”

Helsingin poliisi arvioi, että yleisen järjestyksen valvominen työllistää enemmän kuin tapahtumat ja mielenosoitukset.

Kuluva vappuviikonloppu on Helsingin poliisille vuoden kiireisin.

Poliisia työllistävät niin perinteiset vapputapahtumat, mielenosoitukset kuin yleinen järjestyksenvalvontakin. Eniten resursseja on varattu järjestyksen ylläpitämiseen.

”Perinteisistä vapputapahtumista merkittävin on Mantan lakitus [lauantaina] kello 18, josta sitten kaupungin vappujuhlat alkavat”, ylikomisario Jere Roimu kertoo.

Vappupäivän suurin yksittäinen tapahtuma on perinteinen työväen vappukulkue.

”Sehän ei ole mielenosoitus, vaan perinteinen marssi, joka toteutuu huomenna. Muutoin Convoyn piti jatkua pienimuotoisena myös huomenna. Mitään isompaa meillä ei ole tällä hetkellä mielenosoitusrintamalla tiedossa.”

Poliisi on saanut vappuaatolle muutaman ilmoituksen mielenosoituksista.

”Yksi on tällainen Convoy-ajoneuvomielenilmaus, joka on tässä päiväsaikaan, noin kello 14. Tuossa ydinkeskustassa he ajelevat, varmaankin Mannerheimintie tulee olemaan yhtenä näyttämönä.”

Roimun mukaan Convoy-mielenosoituksestakaan ei odoteta ”kovin suurta spektaakkelia”.

”Mistään merkittävistä mielenosoituksista tälle päivälle ei poliisille ollut ilmoitettu. Todennäköisesti lähes päivittäin toteutunut Ukrainan sodan vastainen mielenosoitus jatkuu keskustassa pienimuotoisena.”

Viikonlopun tapahtumat ovat Roimun mukaan perinteisiä vapputapahtumia ja yleistä juhlintaa kaupungilla.

”Niihin poliisi nyt erityisesti viikonlopun aikana varautuu. Tavallinen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen ovat poliisin selkeä painopiste ja perustehtävä vappuviikonlopun aikana”, Roimu kertoo.

Ahkerimmin poliisipartiot liikkuvat ydinkeskustan alueella, Kaivopuistossa ja rannoilla, joissa etenkin nuoret kerääntyvät juhlimaan.

Koronaepidemia on hiljentänyt vapunviettoa parina aiempana vuonna. Poliisi onkin varautunut siihen, että tänä vuonna vapunviettäjiä on liikkeellä samalla tavoin kuin ennen epidemiaa.

”Olettama on se, että nyt nähdään perinteinen vappu parin vuoden hiljaiselon jälkeen. Rajoitukset on poistettu, ravintolat ovat tupaten täynnä ja keli on kohtalaisen hyvä. Vappumenot vetävät varmasti kaupungille hyvin runsaasti väkeä.”

Poliisi odottaa myös hälytystehtävien kannalta vilkasta vappua.

”Valitettavasti perinteiset pahoinpitelyt, pikkunahinat ja häiriökäyttäytyminen aiheuttavat varmasti meille useita kymmeniä tehtäviä illan aikana”, Roimu sanoo.

Poliisi muistuttaa vapunviettäjiä pitämään huolta ystävistään ja vanhempia pysymään kartalla alaikäisten lastensa liikkeistä.

Myös pelastuslaitokset ovat neuvoneet juhlijoita mahdollisimman turvalliseen vapunviettoon.

Esimerkiksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos muistutti tviitissään, ettei kertakäyttögrillejä tai muutakaan hehkuvaa jätettä.