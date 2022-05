Saako olla arabialaista aamiaista tai saksalaisia vegaanidonitseja? Lähdimme matkalle Helsingin omaperäisiin kahviloihin, joissa tunnet olevasi kuin ulkomailla.

Valoisat yöttömät yöt, lämmin muttei kuuma.

Suomi on monen mielestä parhaimmillaan kesällä. Vaikka matkakuume kutittelisi, kotimaasta ei ole pakko poistua päästääkseen matkafiilikseen. Eivätkä kaikki edes halua.

Onneksi Helsingissä on useita kahviloita, joihin voi hetkeksi paeta arkea. Levähdyspaikkoja, joissa on helppoa kuvitella olevansa jossain kaukana.

Vierailimme viidessä erilaisessa pääkaupungin herkkukeitaassa.

1. Irakiin Kontulassa

Arabialainen aamiainen Sabich Cafén tyyliin täyttää vatsan jos toisenkin.

Matka alkaa idästä. Metroaseman liukuportaita ylös noustessa tuntuu heti kuin olisi ulkomailla.

Kontulan ostoskeskus kuhisee ihmisiä ja elämää, vaikka on aamupäivä keskellä viikkoa. Vieri vieressä houkuttelevat etniset ruokapaikat, joita ravintolakriitikot ovat kiitelleet.

Nenään leijaileva hiiligrillin tuoksu kostuttaa kielen. Tarjolla olisi esimerkiksi syyrialaisia ja uzbekistanilaisia makuja.

Haluamme aamiaista, joten valitsemme irakilaisen Sabich Cafén. Arabialaista aamiaista (9,50 e) saa koko päivän, ja yhdestä annoksesta riittää helposti kahdelle tai useammalle syöjälle.

Irakilaisen Sabich Cafén arabialaiseen aamiaiseen kuuluu muun muassa mausteinen makkaramunakas.

Hetken odottelun jälkeen pöytään saapuu mausteinen makkaramunakas, fetaa, juustoja, oliiviöljyllä ja yrteillä maustettua jugurttia, oliiveja, appelsiinimarmeladia ja paljon, paljon muuta.

Ruoka maittaa ja nälkä lähtee. Setistä jää kaipaamaan vain itämaisia tahnoja. Turkkilainen kahvi (2 e) maistuu makealta ja kardemummaiselta.

Vitriinissä odottelevat ottajiaan voitaikinaan leivotut piiraat (3 e), jotka on täytetty esimerkiksi fetalla, kanalla tai kasviksilla. Keittiö valmistaa tilauksesta falafeleja (5 e) ja kubba-pyöryköitä (10 e).

Paikka vaikuttaa suositulta: kun edelliset asiakkaat lähtevät, uudet saapuvat.

Suosio ei yllätä. Hinnat ovat helsinkiläisittäin huokeita. Rentoa jazz-musiikkia kuunnellessa ja eksoottisia suupaloja maistellessa viihtyisi pidempäänkin.

Ostostie 4. Avoinna ma–pe klo 8–20, la–su 10–18.

2. Suomi-kierrokselle Töölössä

Uuden Pikku-Finlandian Cafe & Wine on suosittu. Asiakkaita on parhaimpina päivinä 400, kahvila-viinibaarista kerrotaan.

Maaliskuussa avautuneen Pikku-Finlandian Cafe & Wine on lounasaikaan täpötäynnä. Artekin tuoleilla istuu äitejä vauvoineen, kaveriporukoita ja työseurueita.

Finlandia-talon remontti on tuonut kahvila-viinibaarin syötävät houkutukset lähemmäs kaupunkilaisia, viehättävään puiseen väistötilaan Töölönlahtea kiertävän kävelyreitin varrelle.

Suomalaisen designin ja vaihtuvien taidenäyttelyjen keskellä voi tehdä kotimaan makumatkan.

Keittiöpäällikkö Mika Jokela pysähtyy sopivasti pöytämme kohdalla ja kertoo, että tarjonta on rakennettu suomalaisten pienyrittäjien tuotteista. Marenki esimerkiksi tulee porilaiselta leipomolta, juustot muun muassa Sastamalasta ja Suonenjoelta.

Valikoima vaihtelee päivittäin, mutta paikan erikoisuutta eli tyrnipullaa (3,70 e) on aina saatavilla. Pikku-Finlandian kahvila-viinibaari haluaa erottua kilpailijoista omanlaisilla viettelyksillään, Jokela sanoo.

”Kanelikierrettä meiltä ei saa.”

Tyrnipulla on Cafe & Winen pikkukirpsakka erikoisuus.

Pullassa tyrnin kirpakkuutta on pehmennetty kermalla ja tuorejuustolla. HS:n chileläinen valokuvaaja Luis Bustamante pitää vitamiinipommia tässä muodossa jopa ihan syötävänä: raikkaana ja vähän makeana.

Kahvilaherkkujen lisäksi täällä tarjoillaan aamiaista (9,50 e), lounasta (12,50 e) ja lauantaisin brunssia (29 e).

Cafe & Winen viinejä on ollut valitsemassa ravintola Murusta tuttu palkittu sommelier Samuil Angelov. Vapauttavan juoman kanssa ei tarvitse rouskutella suolapähkinöitä, sillä kylkeen tulee hienostuneesti pari canapétä.

Töölönlahden lintujen bongailua helpottaa lainattavat kiikarit.

Karamzininranta 4. Avoinna ma–ti klo 8–19, ke–pe 8–21, la 11–21, su 12–18.

3. Pariisiin Kampissa

Kermatäytteinen tuulihattuleivos tulee helsinkiläisestä artesaanileipomosta, jossa leipurina on ranskalainen herra.

Bonjour, tervehtii kahvilanpitäjä ja hymyilee leveästi.

Pala Pariisia on nyt Kampissa, jossa avautui muutama kuukausi sitten ranskalainen Enchanté Café. Kahvilan nimen voi suomentaa vaikka ilahtuneeksi tai lumoutuneeksi, tai fraasilla ”hauska tavata”.

Kahvilassa todella tulee hyvälle tuulelle ja tuntee itsensä tervetulleeksi. Siksi kahvilan pöydässä istuva Barcelonasta kotoisin oleva Oscar Gómez kertoo tulevansa tänne muutaman kerran viikossa.

Barcelonasta Suomeen muuttanut Oscar Gómez pitää ranskalaiskahvilan tuttavallisesta tunnelmasta.

Hän pitää kahvilan tuttavallisesta tunnelmasta ja paikkaa pyörittävästä kolmesta kaveruksesta, joiden kanssa on luontevaa vaihtaa kuulumisia, vähän kuin kotona Kataloniassa. Suomalaisten kanssa se ei aina käy yhtä ketterästi.

”Kahvi on myös hyvää”, Gómez sanoo.

Sitähän meidänkin tekee mieli. Tilaamme perinteisen tummapaahtoisen ranskalaisen maitokahvin café au lait’n (5,70 e) lehmänmaidolla ja muodikkaan mausteisen chai latten (5,90 e) kauramaidolla.

Vitriinissä on kaikkea ihanaa: mantelicroissantteja (4,20 e), tuhatlehtisiä (mille-feuille, 8,90 e) ja kermatäytteisiä tuulihattuja (choux à la crème, 6,70 e). Tiskin takana ranskalais-suomalainen Mikael Malin opettaa lausumaan, kun taitamaton tavaa nimiä.

Choux à la crème, hän toistaa ja nauraa hersyvästi.

Hinnat tuntuvat korkeilta, mutta leivonnaiset tulevatkin helsinkiläisistä artesaanileipomoista, jossa jauhopeukaloina ovat oikeat ranskalaiset. Kahvi taas on vastuullista. Paahtimo Etelä-Ranskan Montpellierissä hankkii pavut tiloilta ilman välikäsiä ja paahtaa ne helsinkiläiskahvilan ohjeiden mukaisesti.

Nyt maistetaan. Hampaat uppoavat macaronin (2,50 e) rapean kuoren läpi sopivan sitkeään sisukseen, ja pieneksi hetkeksi muistot kuljettavat Pariisiin. Magnifique!

Eerikinkatu 9. Avoinna ti–to klo 11–18, pe 11–19, la 10–19, su 11–17.

4. Berliiniin Punavuoressa

Simona Saarinen (vas.), Elina Parmakoff ja Sara Auvinen nautiskelivat vegaanidonitseja berliiniläishenkisessä Roundissa.

Kaverukset Sara Auvinen, Elina Parmakoff ja Simona Saarinen istuvat punavuorelaisen kahvilan pöydässä nauttimassa donitseja ja jääjuomia.

”Halusimme jonkun hyvän jälkkärin”, he kertovat kahvilavalinnastaan.

Round on erikoistunut vegaanisiin donitseihin (3,90 e). Kerran kuussa valikoimaan tulee uusi maku. Vadelma-Mariannea, banaani-suklaata ja kirsikka-suklaata näyttää menneen eniten. Lisäksi on paikan päällä tehtyä jäätelöä (3,80 e) ja sitruunasoodaa (3,50 e).

Kahvilan omistajista toinen eli Harri Siekkinen kertoo saaneensa vaikutteita Berliinistä, jossa hän on asunut. Rentoa berliinimäisyyttä kahvilassa on selvästi aistittavissa.

Roundissa on herkkuja myös silmille: Orcum Erdanin lasidonitseja.

Jättimäisiä makeita donitseja voi nautiskella samettisella sohvalla tai ruutukankaalla päällystetyissä nojatuoleissa. Katossa roikkuu diskopalloja, taustalla soi funk.

Esillä on myös parin viikon välein vaihtuvaa taidetta, tällä kertaa Vera Lasseniuksen valokuvia ja Orcum Erdanin lasidonitseja.

”Joskus on ryijyjä, joskus on maalattu koko seinä. Vähän vaihtelee”, Siekkinen sanoo.

Upottavalle sohvalle donitsin kanssa lysähdettyä on vaikea enää nousta ylös.

Iso Roobertinkatu 16. Avoinna ma–pe klo 11–21, la 10.30–21, su 12–18.

5. Lomasaarelle Lonnaan

Lonnan kahvila-baari on kuuluisa vohveleistaan. Saatavilla on suolainen ja makea vaihtoehto.

Pyöreä pikkusaari Lonna on vain kymmenen minuutin merimatkan päässä Kauppatorilta. Perillä on kuin olisi kauempana. Ei ehkä ihan Kanarialla, mutta Tukholman saaristossa kenties.

Kiskot johdattavat laiturilta sisemmälle saareen, vanhojen tiili- ja puurakennusten labyrinttiin. Yleisölle vuonna 2014 avautuneessa Lonnassa on vuosien saatossa muun muassa säilytetty merimiinoja.

Evästä saa rennosta kahvila-baarista. Paikan varsinainen vetonaula ovat vohvelit (13 e). Tarjolla on aina suolainen ja makea vaihtoehto. Täytteet vaihtelevat.

Testikerralla suolaisen vohvelin päälle on kasattu suussa sulavaa lohta, purjomajoneesia, pikkelöityä porkkanaa ja punasipulia sekä vesikrassia. Makeassa on maitokreemiä, haudutettua raparperia, karviaista, paahdettua ohraa, samettikukan versoa ja mesiangervoa. Molemmat on koristeltu söpösti syötävillä orvokeilla.

Vohveleiden lisäksi Lonnan kahvila-baari on panostanut natuviineihin ja lähituottajien limuihin.

Suolaisen vohvelin kanssa toimii itävaltalainen naturosee (10 e), makean kanssa Teurastamolla valmistettu raparperilimu (5 e).

Kesällä Lonnassa järjestetään maksuttomia tapahtumia. Ohjelmistossa on ainakin jazzfestarit, juhannusjuhlat, ulkoilmaelokuvia ja viinibingo.

Kahvilan hyllyiltä voi lainata vapaasti erilaisia pelejä ja kirjoja. Mukaan kannattaa myös pakata uima-asu, sillä saarella pääsee saunomaan ja löylyistä mereen.

Avoinna ti–la klo 12–21. Vesibussi kulkee Eteläsataman Lyypekinlaiturilta. Meno-paluulippu maksaa 8,30 e aikuisista ja 4,20 e 7–16-vuotiaista. Samalla lipulla pääsee Suomenlinnaan. www.suomensaaristokuljetus.fi