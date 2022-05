Ei ole tavatonta, että akuuttiin psykoosin sairastunut on aktiivisesti mukana työelämässä. ”He ovat usein lahjakkaita ihmisiä", psykiatrian professori Jarmo Hietala sanoo. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

Ihmisen äkillinen hyvin sekava käytös voi selittyä ainakin päihteiden aiheuttamalla psykoosilla tai kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvällä psykoosilla. Näin kertoo psykooseja tutkinut psykiatrian professori Jarmo Hietala.

Hietala kommentoi asiaa yleisellä tasolla. Teema nousi esille Pohjoisesplanadilla viikonloppuna tapahtuneen onnettomuuden jälkeen.

Epäillyn hänelle itselleen epätyypillinen käytös on herättänyt tämän tuttavapiirissä ihmetystä. Hietalalla ei ole tietoa epäillyn epäillyn motiiveista tai terveydentilasta.

"Yleisesti voidaan sanoa, että psykooseja on erilaisia. Miten nopeasti ne kehittyvät, on yksilöllistä.”

Lyhytkestoisille ja ohimeneville psykooseille on ominaista oireiden akuutti ilmaantuminen ja selkeät poikkeavuudet normaalista käyttäytymisestä.

Akuutin psykoosin tunnusmerkkejä voivat olla esimerkiksi outo tai sekava käytös, aggressiivisuus tai kykenemättömyys ymmärrettävään kommunikointiin.

Laukaisevana tekijänä voi olla esimerkiksi traumaattinen kokemus tai päihteiden käyttö. Akuutti psykoosi voi tulla äkillisesti henkilölle, jolla ei ole aiemmin ollut mitään vastaavaa oireilua.

”Se [akuutti psykoosi] voi tulla yllätyksenä henkilölle itselleenkin. Herkkyys siihen, miten psykoosissa reagoi, on hyvin yksilöllistä. Olen nähnyt tapauksia, joissa ihminen on saanut kerta-annoksesta kannabista psykoosin aivan yllättäen”, Hietala sanoo.

Psykoosioireiden sisällöt ammentavat ihmisen mielen sisällöstä.

”Jos henkilöllä on uskonnollinen tausta, se voi näkyä psykoosioireissa. Voi olla vaikea erottaa, mikä on uskontoa ja mikä harhaluuloista ajattelua”, Hietala sanoo.

Hietalan mukaan ei ole tavatonta, että akuuttiin psykoosin sairastunut on aktiivisesti mukana työelämässä ja tekee vaativaa työtä. Yksi syy on se, että pikkuhiljaa kehittyvää psykoottisuutta on Hietalan mukaan ulkopuolisten usein vaikea huomata.

”Henkilöllä voi olla hyväkin kognitiivinen kapasiteetti. Omaiset tai läheiset ehkä huomaavat [oireita], mutta työpaikoilla voi olla vaikea havaita.”

"Usein akuuttiin psykoosiin sairastuneet ovat lahjakkaita ihmisiä, ja sitten homma yhtäkkiä romahtaa. Jos on pystynyt olemaan työssä, psykoosia voi selittää jokin akuutti tapahtuma tai päihde, joita on liikkeellä kaikenlaisia.”

Akuutin psykoosin ennuste on kuitenkin karu, Hietala sanoo.

"Valitettavasti on niin, että jos akuutin psykoosin saa päihteistä, se tuo esille psykoosialttiuden. Esimerkiksi kannabispsykoosin saaneista yli puolet sairastuu myöhemmin psykoosiin ilmankin kannabista. Akuutti psykoosi voi hyvinkin kehittyä ihan oikeaksi psykoosisairaudeksi.”

Sitä, kenellä alttius on ja kenellä se puhkeaa psykoosiksi, ei voida etukäteen tietää. Hietalan mukaan psykoosisairaudet ovat väestössä yllättävän yleisiä: 3,5 prosenttia sairastuu jonkinlaiseen psykoosiin elämänsä aikana.

Espoon perussuomalaisten puheenjohtaja Mikko Wikstedt kertoi aiemmin maanantaina HS:lle, että Esplanadin kaahailusta epäilty oli vapunaattona vain tunteja ennen onnettomuutta Espoon torilla perussuomalaisten vapputapahtumassa.

Onnettomuusauton kuljettajaa epäillään alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta, vammantuottamuksesta, virkamiehen vastustamisesta ja niskoittelusta.

Epäilty käyttäytyi Wikstedtin mukaan torilla aivan normaalisti eikä vaikuttanut päihtyneeltä. Epäillyn tuntevien ihmisten mukaan epäilty on ainakin aiemmin ollut hyvin pidättäytyvä päihteiden käytössä.

Hietala on nähnyt silminnäkijän tapauksesta kuvaaman videon, jonka myös HS julkaisi. Epäilty 33-vuotias mies vastustaa videolla kiinniottoa ja hokee tilanteessa kymmeniä kertoja yhtä ja samaa lausetta: Väisty pois luotani, saatana.

Epäilty toistaa lausetta mantramaisesti vielä silloinkin, kun neljä poliisia on jo painanut hänet maahan. Lisäksi epäillyn kuullaan huutavan ”Seis Jumalan nimessä!”

Nähdyn videomateriaalin perusteella miehen käytös on Hietalan mukaan sekavaa. Hän ei kuitenkaan ota kantaa Pohjoisesplanadin tapaukseen sen tarkemmin, vaan puhuu psykooseista ja niiden ilmenemisestä yleisellä tasolla.

