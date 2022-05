”Lause tunnetaan Saatanan poismanaamisena”, Laajasalo sanoo. Piispa tuntee tekijää kohtaan myös myötätuntoa, vaikkei tekoa hyväksykään.

Pohjoisesplanadilla vappuna kaahannut ja lukuisia vaaratilanteita aiheuttanut epäilty hoki poliisin kiinniottotilanteessa useita kertoja lausetta ”Väisty pois luotani Saatana”.

Helsingin piispa Teemu Laajasalon mukaan lauseen viesti on tuttu Raamatusta. Kristillisessä perinteessä sitä on käytetty manauksena, jonka tarkoitus on karkottaa demoneja.

”Vastaava lause tunnetaan Saatanan poismanaamisena, ja siteeratut sanat ovat peräisin Matteuksen evankeliumista. Kohtia on kaksi. Toisessa Jeesus puhuu Pietarille ja käskee Saatanaa väistymään.”

Tilanne, jossa Jeesus käyttää lausetta on Laajasalon mukaan sellainen, jossa hän puhuu ensi kertaa omasta kuolemastaan.

”Opetuslapsista Pietari ei halua hyväksyä, että Jeesuksen pitäisi kuolla, ja vastustaa tätä. Jeesus näkee, että vastustaminen on Saatanan työtä. Siksi Jeesus sanoo, että väisty tieltäni saatana”, Laajasalo sanoo.

Silminnäkijän video näyttää onnettomuustilanteen ja kiinnioton Pohjoisesplanadilla:

Sana saatana ei siis esiintyisikään epäillyn puheessa kirosanana, vaan sillä on Laajasalon arvion mukaan tarkoitettu kristillisen perinteen paholaista, Jumalan vihollista.

"Lausetta on käytetty erilaisissa eksorkismeissa eli manauksissa, joissa on käsketty tai rukoiltu pahaa pois.”

Myös epäillyn käyttämä lause on käskymuotoinen, ja juuri tähän Laajasalokin kiinnitti huomiota. Hän on nähnyt silminnäkijän kuvaaman videon poliisin kiinniottotilanteesta, jonka myös HS julkaisi.

Piispa kertoo törmänneensä työssään usein tilanteisiin, joissa vaikeassa tai tukalassa paikassa olevat hakevat apua uskonnosta ja alkavat käyttää uskonnollista sanastoa.

Poliisi kertoi eilen, että esitutkinnassa ei ole noussut esiin viitteitä siitä, että epäilty teko olisi ollut tahallinen. Laajasalo tuntee epäiltyä tekijää kohtaan myös myötätuntoa.

”Tämä on järkyttävä juttu eikä tekoa tule oikeuttaa millään maallisella tai taivaallisella. Mutta ihmisiä pitää arvioida aina kokonaisuuksina. Tämä on yksi asia ja yksi teko, joka pitää jollain tapaa sovittaa, mutta se ei voi kenenkään ihmisarvoa viedä tai peruuttaa.”