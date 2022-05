Koululaisten keskuudessa leviää nyt huhu, jonka mukaan kesälomaa siirrettäisiin lakon vuoksi. HS selvitti onko huhu totta.

Voivatko koululaisten kesälomat siirtyä kunta-alan lakon takia?

Koululaisten keskuudessa kiertää nyt huhu, jonka mukaan kesäloma siirtyisi lakon vuoksi.Monet koulut ovat tämän viikon kiinni työtaistelun vuoksi.

Helsingissä ei ole tehty päätöksiä, eikä toistaiseksi myöskään suunnitella lukukauden jatkamista, kertoo perusopetusjohtaja Outi Salo.

Sekä Helsingissä, Espoossa että Vantaalla koulujen kevätlukukausi päättyy lauantaina 4. kesäkuuta. Helsingissä peruskoulut ovat kiinni koko kunta-alan työtaistelun ajan 3.–9. toukokuuta.

Sitä, onko lukukautta tarpeen jatkaa ja kesälomien alkua siirtää, arvioidaan lakon päättymisen jälkeen, Salo kertoo.

”Meidän pitää ensin arvioida, miten opetussuunnitelman mukainen opetus on toteutunut lukuvuoden aikana. Mitään tällaisia päätöksiä ei ole tehty, eikä asia ole valmistelussa”, hän sanoo.

Laki sallii koulujen kesälomien alkamisajankohdan siirtämisen.

Perusopetuslain mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää, ja koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, eli siis touko- ja kesäkuun vaihteessa olevalla viikolla.

Kuitenkin mikäli opetuksen järjestämisessä tulee keskeytyksiä eikä opetussuunnitelman tavoitteita voida muuten saavuttaa, voidaan opetusta jatkaa viikon 22 jälkeen lisäämällä työpäiviä enintään kuudella päivällä.

Päätöksen opetuksen keskeyttämisestä ja pitämättä jääneiden päivien korvaamisesta tekee opetuksen järjestäjä.

Arvio siitä, miten opetuksen keskeyttäminen on vaikuttanut opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden ja opetuksen toteutumiseen, tehdään Helsingissä lakon päättymisen jälkeen.

”Arvion jälkeen päätetään, lähdetäänkö valmistelemaan päätöstä lukukauden jatkamisesta”, Salo sanoo.

Mahdollinen päätös viedään Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomen- ja ruotsinkielisten jaostojen päätettäväksi.

Salo ei halua vielä arvioida, miten todennäköistä on, että koulujen kevätlukukautta jatkettaisiin.

Espoossa tilanne on sama kuin Helsingissä. Tarvetta mahdolliselle lukukauden jatkamiselle arvioidaan lakon jälkeen.

”Tämä keskustelu käydään sen jälkeen, kun nämä työtaistelut ovat ohi, tulee rauha maahan ja pääsemme arvioimaan sitä vahingon määrää, mikä on syntynyt”, sanoo kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Harri Rinta-aho.

Espoossa peruskoulut ovat kiinni koko lakon ajan, mikäli työtaistelun osapuolten välille ei synny sopua.

Rinta-aho huomauttaa, että monet pääkaupunkiseudun peruskouluissa edelleen opiskelevat koululaiset ovat aiempina vuosina olleet koulujen sulkutoimien kohteena koronapandemian takia.

”Yhtään lisää poissaoloja ei mistään muuta kuin sairaussyistä enää haluaisi”, hän sanoo.

Myöskään Rinta-aho ei ota kantaa siihen, miten todennäköisenä hän pitää lukukauden jatkamista.

Vantaalla peruskoulut olivat tiistaina kiinni, mutta keskiviikkona yli 30 koulua avasi ovensa ainakin osittain.

Opetuspäällikkö Pepita Kaskentauksen mukaan tiistain jälkeen kouluihin kutsuttiin noin 1 500 oppilasta. Yleisesti Vantaalla pyritään priorisoimaan valmistava opetus, 1. ja 9. luokan opetus sekä erityisluokkien opetus.

Kaskentauksen mukaan arviointi opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta on tehtävä aina, kun opetus on keskeytettynä. Näin tehdään myös Vantaalla, mutta sillä tuskin on vaikutuksia kesälomien aloitusajankohtaan, Kaskentaus arvelee.

”Oma arvioni on, että jos lakko pysyy näissä raameissa, niin opetussuunnitelman tavoitteissa pysytään, eikä ole tarve tehdä tällaista päätöstä [lukukauden jatkamisesta]”, hän sanoi tiistaina.