Pohjoisesplanadia ei ollut suljettu Helsingin keskustassa, vaikka alueella oli runsaasti vappua juhlivia ihmisiä.

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala kertoi tiistaina sulkeneensa tänä vappuna liikenteeltä aiempaa suppeamman alueen Helsingin keskustassa. Toimiala viestitti asiasta viestipalvelu Twitterissä.

Asia on noussut esille Pohjoisesplanadin onnettomuuden vuoksi.

Kaupunkiympäristön mukaan suppeampi sulku toteutettiin ylityökiellon vuoksi, ja alueesta sovittiin yhdessä poliisin kanssa.

Pohjoisesplanadilla sattui vappuaattona vaarallinen tilanne, jossa poliisi epäilee 33-vuotiaan miehen ajaneen vappua juhlivan väkijoukon läheisyydessä holtittomasti. Kuski törmäsi matkalla useaan autoon. Onnettomuudessa loukkaantui kolme ihmistä, joista yksi on kuski itse.

Poliisin kertoi maanantaina, että esimerkiksi Pohjoisesplanadia ei ollut suljettu, jolloin epäilty turma-auton kuljettaja pääsi ajamaan katua pitkin vapaasti.

Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Minna Liimatainen kertoi maanantaina HS:lle, että vappuaaton liikennejärjestelyt Helsingin ydinkeskustassa järjestettiin ”perinteiseen malliin”.

Liimatainen selittää, että hän tarkoitti ”perinteisellä mallilla” normaalin kaltaisia liikennejärjestelyitä.

”Se on varmaan vuosien varrella ennen koronaa vaihdellutkin, mitkä kadut on suljettu ja millaista sulkua on käytetty missäkin kadun kulmassa. Vaihtuvuutta on voinut olla, mutta tällaiseen normaalin kaltaiseen sulkemiseen on päädytty tältä osin”, hän sanoo.

Esimerkiksi vuonna 2019 Esplanadin alueen katuja muutettiin pihakaduiksi vapun ajaksi.

Tieliikennelain mukaan pihakadulla jalankulkija saa kulkea kadun kaikilla osilla. Pihakaduilla saa ajaa myös ajoneuvoilla, mutta jalankulkijoille on annettava esteetön kulku ja ajonopeus on sovitettava jalankulun mukaisesti. Ajonopeus ei saa ylittää 20 kilometriä tunnissa.

Liimataisen mukaan tämän vuoden liikennejärjestelyistä päätettiin ennen vappua viranomaisten kanssa pidetyssä turvallisuuskokouksessa.

”Rajoituspäätöksiin on päädytty käytössä olleen riskiarvion perusteella. Tämä menettely on noudattanut ihan normaalia systeemiä ja ollut samankaltainen kuin aiempinakin vuosina ennen vappua”, Liimatainen sanoo.

Kunta-alan ylityökielto oli Liimataisen mukaan tiedossa vapun järjestelyitä suunniteltaessa ja kaupunkiympäristön toimiala oli antanut etukäteen ilmoituksen, että ylityökiellolla voi olla vaikutuksia erityisesti katujen puhtaanapitoon.

Toisaalta kaupunkiympäristö esittää, että ylityökielto vaikutti nimenomaan aiempaa suppeampaan sulkualueeseen, ei pelkästään katujen puhtaanapitoon.

Liimatainen ei halua kommentoida tätä asiaa.

”Toimialan sisäisestä painotuksesta tai siitä, miten toteuttajapuoli on työvoimaansa jakanut, niin siitä minulla ei ole tällä hetkellä antaa kommenttia.”

Käsiteltiinkö vappua edeltävässä turvallisuuskokouksessa ylityökieltoa ja miten se vaikuttaa nimenomaisesti turvallisuuteen?

”Kaupunkiympäristön edustajat ovat turvallisuuskokouksessa käyneet keskustelua ja sitten että missä määrin se [ylityökielto] on koskettanut mitäkin vapun eri osa-alueita, niin siitä en osaa sanoa”, Liimatainen sanoo.