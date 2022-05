Suunnitelman mukaan nykyinen, huonokuntoinen Jätkäsaaren kannaksen silta puretaan.

Hietalahdenrannan, Mechelininkadun ja kuvassa oikealle yläviistoon kulkevan Jätkäsaarenlaiturin risteys on yksi alueen pahimpia pullonkauloja.

Helsingin Jätkäsaaren liikenteen pahimpaan pullonkaulaan on suunnitteilla uusi silta.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti tiistaina kokouksessaan hyväksyä siltasuunnitelman, joka maksaa kokonaisuudessaan noin 12 miljoonaa euroa.

Jätkäsaarenlaituri on merkittävä alueellinen kokoojakatu, jonka ruuhkista on uutisoitu toistuvasti. Mechelininkadun ja Hietalahdenrannan liittymästä Tyynenmerenkadulle kulkevalla Jätkäsaarenlaiturilla on runsaasti satamaliikennettä.

Suunnitelman mukaan nykyinen, huonokuntoinen Jätkäsaaren kannaksen silta puretaan. Sen tilalle rakennetaan uusi, kahdesta teräsputkisillasta koostuva silta.

Suunnitelmassa esitetään muun muassa muutoksia kaistajärjestelyihin sekä pyörätien erottamista jalkakäytävästä. Oikealle kääntyvälle ajoneuvoliikenteelle rakennetaan lisäkaista Mechelininkadun liittymään.

Seuraavaksi katu- ja siltasuunnitelma etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn. Lopullisen päätöksen suunnitelmasta tekee kaupunginvaltuusto.

Toteutukseen ei ole vielä rahoitusta, vaan 12 miljoonaa euroa tulisi hakea vuoden 2023 talousarvio­ehdotuksessa.