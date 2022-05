Main ContentPlaceholder

Kaupunki | Rikokset

Räppäri Milan Jaff tuomittiin pahoinpitelystä

Jaff on aiemmin tuomittu törkeästä pahoinpitelystä Kotkassa. Lisäksi hän on syytettynä Helsingissä toimiviin jengeihin liittyvässä jutussa, jonka käsittely on vielä kesken käräjäoikeudessa.

Räppäri Milan Jaff Kotkan käräjäoikeudessa 8. helmikuuta.