Opettajat ovat lakossa, mutta Vantaa pitää suurimman osan kouluistaan auki.

Vantaalla osassa kouluista järjestetään opetusta kunta-alan lakosta huolimatta.

Vantaan opetuspäällikkö Pepita Kaskentauksen mukaan Vantaalla olevista kouluista on auki noin 30 koulua.

Peruskouluista kiinni pysyvät ainoastaan Keimolanmäen, Havukosken, Jokivarren, Kaivokselan, Peltola, Ilolan ja Viertolan koulut. Lisäksi kaikki ruotsinkieliset koulut ovat kiinni. Vantaalla on yhteensä 41 peruskoulua.

Kaskentauksen mukaan kouluihin on tiistain jälkeen kutsuttu noin 1 500 oppilasta.

Kaskentaus kertoi tiistaina, että yleisesti Vantaalla on pyritty priorisoimaan valmistava opetus, 1. ja 9. luokan opetus sekä erityisluokkien opetus.

Koulujen rehtorit ja aluepäälliköt tekevät päätökset siitä, keitä oppilaita kouluihin kutsutaan.

”Minulla ei ole tietoa siitä, onko jossain koulussa voitu kutsua kolmannet luokat tai onko joku voinut kutsua vaikka seiskaluokat takaisin”, Kaskentaus sanoo.

Rehtoreita pyydettiin ilmoittamaan lakon ensimmäisenä päivänä, kuinka moni opettaja saapui töihin.

Kaskentauksen mukaan opetushenkilöstöä oli Vantaalla tiistaina arviolta 200. Opetushenkilöstön lisäksi kouluissa on myös koulunkäyntiavustajia, mutta heidän määrätään Kaskentauksella ei ole tietoa.

Kaskentaus veikkaa, että töihin tulleesta opetushenkilöstöstä ainakin osa on liittoon kuulumattomia, mutta varmuutta tästä ei ole.

”Veikkaus on, että osa on järjestäytymättömiä, mutta voi olla että joku on tehnyt myös päätöksen olla osallistumatta lakkoon. Mutta me emme voi tästä kysyä”, hän sanoo.

”Sijaisia me emme ole palkanneet emmekä rekrytoineet.”