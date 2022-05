Kai Wartiaisen mielestä Eteläsatamaa ollaan alikaavoittamassa. Lopputuloksena ei hänen mielestään voi syntyä elävää kaupunkitilaa.

Kai Wartiainen on arkkitehti ja professori, joka on kritisoinut Helsingin kaupunkisuunnittelua usein.

Arkkitehti Kai Wartiainen seisoo Laivasillankadulla Helsingin Eteläsatamassa ja osoittaa edessä olevaa kallioleikkausta. Sen uumenissa on Europarkin maanalainen pysäköintilaitos.

”Minkä takia tähänkään ei saanut koskea?”, hän ihmettelee.

Wartiainen on tunnettu arkkitehti ja professori, joka asuu ja työskentelee Ruotsissa. Hän on toiminut esimerkiksi kaupunkisuunnittelun professorina Tukholman Kungliga Tekniska Högskolanissa.

Nyt on hän puhuu Eteläsataman suunnittelu­kilpailusta, joka ohjaa alueen tulevaa rakentamista. Kilpailun säännöissä kallioleikkeen kohdalle ei osoitettu rakentamista.

Kilpailu on edennyt vaiheeseen, jossa neljä finalistia on valittu, ja kilpailuehdotusten tekijät jatkokehittelevät ideoitaan. Voittaja valitaan syksyllä.

Lue lisää: Helsingin merelliselle paraatipaikalle halutaan veistoksellisia muotoja ja rantaportaita – Tällaisia ovat uudet havainnekuvat

Kai Wartiaisen ideassa uudet rakennukset tulisivat Laivarannankadun kohdalle ja katu poistuisi.

Jatkoon valituissa kilpailutöissä ehdotetaan alueelle muun muassa kahviloita ja ravintoloita, kauppoja, gallerioita ja erilaisia työskentelytiloja.

Vanhan kauppahallin viereen on tulossa myös arkkitehtuuri- ja designmuseo, josta järjestetään erillinen suunnittelukilpailu.

Wartiainen työryhmineen lähetti alun perin ehdotuksensa Eteläsataman suunnittelu­kilpailuun, mutta ehdotus ei edennyt kilpailussa. Se ei yllättänyt Wartiaista, sillä hänen ehdotuksensa poikkesivat niistä periaatteista, mitä kaupunki oli alueen suunnittelulle asettanut.

Kilpailuehdoissa rakentamista rajoitettiin monin tavoin. Uudet rakennukset eivät esimerkiksi saa olla korkeampia kuin Pohjoisesplanadin empirerakennukset.

Talot eivät myöskään saa estää Tähtitornin­mäen näkymiä Tuomiokirkolle tai Katajanokalle. Tähtitorninmäeltä pitäisi olla mahdollista nähdä merta. Asuntoja ei saa rakentaa.

Wartiaisen mielestä nämä periaatteet eivät ole Helsingin edun mukaisia.

Eteläsatamaan pitäisi rakentaa paljon suunniteltua enemmän, Wartiainen sanoo.

Hänen tekemässään mallissa uutta kerrospinta-alaa voitaisiin rakentaa 350 000 kerrosneliömetriä, mikä on huomattavasti enemmän kuin kilpailuehdotuksissa.

Talot Wartiainen rakentaisi esimerkiksi seitsemänkerroksisiksi, eli suunnilleen samankorkuisiksi viereisten Etelärannan talojen kanssa. Kilpailuehdoissa uudet rakennukset saavat nousta 20 metriä meren pinnan ylle, eli ne olisivat selvästi matalampia.

Wartiaisen suunnitelmassa talot rakennettaisiin niin, että talojen ja Tähtitorninmäen väliin ei jäisi tietä. Istutetut porraskadut johtaisivat talojen väleistä alas rantabulevardille.

”Laivasillankatu pitäisi johtaa suoraan rantaan ja tehdä siitä rantabulevardi. Eli ei kahta katua, vaan yksi katu, jota pitkin menisi myös raitiovaunu.”

Kaikissa kilpailuehdotuksissa rantaan on myös tulossa bulevardi, mutta Laivasillankatu säilyy nykyisellään.

”Pyöräilijät joutuvat kulkemaan uusien talojen takajulkisivujen kautta, eli heiltä meri­maisema häviää.”

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Wartiainen kritisoi Helsingin kaupunki­suunnittelua. Toisinajattelijana tunnettu arkkitehti oli esimerkiksi aluksi mukana Elielinaukion kehittämishankkeessa, mutta jätti projektin.

Hänen mielestään Elielinaukiosta ei ole nykyisillä suunnitelmilla tulossa elävää kaupunkitilaa, ja sama uhkaa nyt Eteläsatamaa. Tämä voitaisiin estää, jos rakennettaisiin ”intensiivistä kaupunkia”. Eli minkälaista?

Lue lisää: Professori Kai Wartiainen arvostelee tapaa, jolla Helsinkiä rakennetaan: ”Uudet asemakaavat ovat kuin entisestä Neuvostoliitosta”

Ainakin tontteja pitäisi Wartiaisen mielestä rakentaa enemmän. Wartiaisen ideassa uusia tontteja kaavoitettaisiin Makasiinirantaan noin sata, ja tontit olisivat pieniä. Tähän tyyliin on Wartiaisen mukaan rakennettu esimerkiksi Fredrikinkatu.

Toiseksi alueelle pitäisi tulla toimitilojen lisäksi myös asuntoja.

”Puolet ja puolet, jos pitää joku suhdeluku sanoa.”

Laivasillankadun poistaminen ja runsas rakentaminen loisivat Wartiaisen mukaan edellytykset elävyydelle. Hänen suunnitelmassaan talojen pääjulkisivut avautuisivat Kaivopuistoon, johon muodostuisi New Yorkin keskuspuiston tyylinen, tiivisrajainen puisto.

”Asfaltti puoleen, rakentaminen kaksin­kertaiseksi. Se on intensiivistämistä.”

Rakentamisen määrällä on myös taloudellinen puoli. Wartiaisen omien laskelmien mukaan 350 000 kerrosneliömetrin rakentamisen salliminen nostaisi maan arvon noin 700 miljoonaan euroon.

Wartiaisen näkemyksen mukaan kaupunki siis heittää rahaa hukkaan.

”Rahaa törsätään kaupungin kassasta lyhyellä tähtäimellä satoja miljoonia euroja. Samalla luodaan epäviihtyisää kaupunkia.”

Wartiaisen ideoimassa ratkaisussa Laivasillankatu poistuu ja talot reunustavat suoraan Tähtitorninmäkeä. Rakennusten välistä johdetaan istutettavia porraskatuja alas rantaan.

Wartiaisen ideassa uusia tontteja kaavoitettaisiin Makasiinirantaan noin sata. Havainnekuvassa julkisivurivi on lainattu Pohjoisrannasta.

Satamarakennukset sulautettaisiin osaksi uusia, pienistä tonteista koostuvia kortteleita.

Eteläsatama on yksi Helsingin arvokkaimpia paikkoja, ja siksi kaupunki pystyy hyötymään siitä myös taloudellisesti.

Toisaalta juuri tästä syystä kysymys siitä, mitä Eteläsatamaan pitäisi rakentaa, on kaikkea muuta kuin yksioikoinen. Kyse on kansallisella tasolla ainutlaatuisesta ympäristöstä, jonka arvoa ei voi mitata vain rahassa. Kun kulttuuriympäristö on kerran rakennettu, ei sitä enää samanlaisena saa takaisin.

Wartiainen ei ole ainoa arkkitehti, joka on kritisoinut Eteläsataman suunnitelmia. Useat nimekkäät arkkitehdit ja professorit allekirjoittivat viime syksynä vetoomuksen, jossa he ilmoittivat olevansa huolissaan meneillään olevista suunnitelmista.

Vetoomuksen näkökulma oli kuitenkin varsin erilainen kuin Wartiaisella: kriitikkojen mukaan uudisrakentamisen määrä on suunnitelmissa liian massiivista, mikä uhkaa merkittävää kulttuuriympäristöä.

Eteläsatama kuuluu myös Suomenlinnan maailmanperintökohteen suoja­vyöhykkeeseen. Se tarkoittaa, että myös Unesco asettaa rajoituksia sille, kuinka suureellisesti Makasiinirantaan saa rakentaa.

Wartiainen kuittaa rakentamisen sopeuttamisen Suomenlinnaan turhana.

”Se on mielestäni verovarojen tuhlausta.”

Häneltä ei myöskään heru kannatusta sille, että nykyisin rannassa sijaitsevat Satamatalo ja Olympiaterminaali aiotaan säilyttää. Rakennukset ovat suojeltuja, sillä ne on määritelty kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi.

Wartiaisen puolesta rakennukset saisivat lähteä. Niistä puuttuu hänestä ”monumentaalisuus”, jonka pitäisi olla suojelun perusta.

”Jos rakennuksessa ei ole monumentaalisuutta, se on tarkoitettu käytettäväksi”, Wartiainen sanoo.

”Kaikista omista rakennuksistani olen sanonut, että niitä ei saa suojella.”