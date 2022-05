Vuosien varrella Espoo on pakkolunastanut yksityisten omistamia ranta-alueita. Rantaraitilla kaikki espoolaiset pääsevät nauttimaan rannasta.

Espoon mahdollisesti rakastetuimman ulkoilureitin, rantaraitin, jatkaminen rantoja pitkin näyttää jäämässä ainakin lähivuosina haaveeksi.

Espoon kaupunginhallitus palautti kaupungin vastauksen kahteen asiaa koskevaan aloitteeseen. Poliitikkojen tahtotilana on, että kaupunki jatkaa nykyisellä linjalla, eikä ryhdy lunastuksiin rantatonteilla. Se tarkoittaa, että rantaraitti ei todennäköisesti etene rantaan ainakaan lähivuosien aikana.

Rantaraitti on 40 kilometriä pitkä reitti Espoon merenrannoilla. Tällä hetkellä rantaraitti törmää Nuottaniemessä kirjaimellisesti seinään kun asukkaan rantatontti on eristetty aidalla ja rannalla kulkeva polku päättyy pientaloalueen keskelle,

Rantaraitin jatkaminen rantaan koko matkalta edellyttäisi lunastuksia rantatontteihin, sillä kaupunki ei ole päässyt sopuun maiden ostamisesta maanomistajien kanssa.

Vuosien varrella Espoo on pakkolunastanut rantatontteja Rantaraittia varten.

Kaupunginhallituksen käsiteltävänä oli toukokuun alussa kaksi alkuvuonna 2020 tehtyä täysin vastakkaista valtuustoaloitetta. Aloitteet koskivat Rantaraittia Matinkylän suuralueeseen kuuluvan Nuottaniemen länsipuolen osalta.

Edellisellä valtuustokaudella siis 18 sdp:n, vihreiden ja vasemmistoliiton valtuutettua teki Juri Aaltosen (sd) esittämänä aloitteen, että ainakin Nuottaniemen länsiosasta laaditaan yksityiskohtainen toteuttamissuunnitelma, niin että reitti saadaan valmiiksi.

20 kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten valtuutettua puolestaan Kristiina Mustakallion (kok) esittämänä teki aloitteen, että nykyistä Rantaraitin linjausta Nuottaniemessä ei muuteta. Heidän mielestään vuoden 1989 Nuottaniemi II -asemakaavaa pitää muuttaa vastaamaan vuodesta 1998 asti vakiintunutta Rantaraitin reittiä.

Nuottaniemi on osa Matinkylän suuraluetta, jota on viime vuosina täydennysrakennettu. Asukaslukuun suhteutettuna Matinkylän alueella on nykyisin vähän puistoja ja lähiviheralueita.

Kaupungin tonttiyksikön mukaan hankittavaa puistoaluetta olisi Nuottaniemessä yhteensä 7 900 neliötä.

Tonttiyksikkö on laskenut aikaisempiin Rantaraitin maahankintoihin perustuen, että Nuottaniemen alueen maanhankintakustannukset maksaisivat Espoon kaupungille arviolta 1,5–3 miljoonaa euroa. Tosin lopulliset kustannuksista on vaikea antaa varmaa summaa.

