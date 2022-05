Lakko alkoi, mutta lukuisia ja kouluja ja päiväkoteja pidettiin normaalisti auki. Mistä se kertoo?

Kunta-alan lakosta huolimatta Helsinki on kyennyt pitämään yli sata eli noin kolmanneksen päiväkodeistaan avoinna. Mistä se kertoo?

Ainakin henkilöstöä on saapunut päiväkoteihin töihin ennakoitua enemmän, mutta samalla tilanne kielii Helsingin ongelmasta – vakavasta henkilöstöpulasta.

Helsinki on joutunut täyttämään varhaiskasvatuksen opettajan paikkoja väliaikaisesti lastenhoitajilla.

Toisin sanoen kaupungin on ollut vaikea löytää riittävästi kelpoisia eli varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksen saaneita työntekijöitä. Tällaisia työntekijöitä puuttui helmikuussa Helsingissä 925 eli kokonaisvaje oli 38 prosenttia.

Lastenhoitajista moni saattaa kuulua hoitajajärjestöihin, Superiin tai Tehyyn, jotka eivät ole mukana kunta-alan lakossa. Liitoista ei kuitenkaan kerrota alueellisia jäsenmääriä sektoreittain.

Se, että moni päiväkodin työntekijä saapui töihin lakosta huolimatta voi siis olla seurausta päiväkodin työntekijöiden koulutuksesta.

Varhaiskasvatuksen opettajien pulan vuoksi Helsingissä on myös kasvava pula lastenhoitajista. Heitä on palkattu opettajiksi, jolloin lastenhoitajia puuttuu yhä enemmän: kokonaisvaje on ollut 22 prosenttia eli 640 lastenhoitajaa.

”Osa tästä vajeesta johtuu juuri siitä, että lastenhoitajat hoitavat opettajien tehtäviä”, sanoo Helsingin va. varhaiskasvatusjohtaja Ulla Lehtonen.

Vaje ei siis Lehtosen mukaan tarkoita jatkuvaa satojen ihmisten vajausta työvoimassa, sillä päiväkotien henkilökunnan määrää tarkastellaan suhdeluvun kautta eli tietty määrä aikuisia on oltava paikalla tietyn lapsimäärää hoitamassa.

Työntekijöitä siirrellään päiväkodeista ja ryhmistä toisiin sekä yritetään saada paikalle sijaisia. Sijaisia palkataan henkilöstöpalvelu Seuren kautta. Heillä ei välttämättä ole alan koulutusta, eivätkä he välttämättä kuulu työntekijäjärjestöihin, eivätkä siis ole lakon piirissä.

Vuoden 2021 lopussa Helsingin kaupungin suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa työskenteli reilut 2 300 varhaiskasvatuksen opettajaa ja reilut 2 700 lastenhoitajaa sisältäen varahenkilöt. Ruotsinkielisissä päiväkodeissa hoito- ja kasvatushenkilöstöä oli liki 390.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:lla on Helsingissä varhaiskasvatuksen opettajina työskenteleviä jäseniä 1 060 ja sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentialla 500.

Helsingissä on yli 700 varhaiskasvatuksen opettajaa, jotka eivät ole jäseninä ainakaan näissä kahdessa lakkoon osallistuvassa liitossa.