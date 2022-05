Opettajat toivovat, että lakossa ei puhuttaisi pelkästään rahasta vaan myös työoloista.

Lakossa olevat opettajat ovat ottaneet sosiaalisessa mediassa runsaasti kantaa siihen, mistä lakossa tarkalleen on kysymys.

Opettajien Ammattijärjestö OAJ vaatii parannuksia opettajien työoloihin sekä palkkaohjelmaa, joka takaisi alan vetovoimaisuuden.

Myös espoolainen opettaja Aki Saariaho osallistuu työtaisteluun ja kertoo allekirjoittavansa ammattiliittonsa vaatimukset.

”Me haluaisimme puhua ennen kaikkea siitä, että työnkuva ja työn määrä saataisiin järkevämmiksi. Vain niin saadaan alalle lisää ihmisiä, muuten edessä on työvoimapula”, Saariaho sanoo.

Saariaho on opettanut lukiossa 1990-luvulta alkaen. Hän kokee, että erilaisia kuormittavia työtehtäviä on tullut vuosien saatossa lisää. Syynä siihen on Saariahon mukaan epämääräinen työnkuva, johon työnantajan on helppo lisätä tehtäviä.

”Olen ollut yli 25 vuotta opettajana ja huomaan, että työ on muuttunut koko ajan väsyttävämmäksi. Asiasta on puhuttu paljon myös kokeneiden kollegoiden kanssa.”

”Työssä erilainen tietotekniikka on lisääntynyt, ja sitä tulee koko ajan lisää. Tietokoneohjelmien käyttöön ei saa välttämättä riittävästi perehdytystä vaan niitä pitää opetella omalla ajalla.”

Saariahon mukaan asioiden kirjaaminen järjestelmiin vie paljon aikaa.

Työtehtävät ovat lisääntyneet muutenkin. Saariaho kertoo esimerkiksi, että nykyään erityisoppilaat tunnistetaan aiempaa paremmin ja heidät on huomioitava opetuksessa.

”Työnantaja antaa vastuita esimerkiksi tietotekniikassa ja erityisoppilaiden kohtaamisessa, mutta tähän ei anneta riittävästi koulutusta eikä resursseja”, Saariaho sanoo.

Saariaho on seurannut keskusteluja opettajien foorumeilla. Niillä monet opetusalan työntekijät ovat kertoneet kokevansa, ettei opettajien oma ääni näy eikä kuulu mediassa.

”Enemmän puhutaan siitä, mitä palkkaohjelma maksaisi yhteiskunnalle tai palkansaajille. Mediassa ei välity se, mitä arki oikeasti on kouluissa”, Saariaho sanoo.

Opettajat ovat jo vuosia puhuneet lisääntyvistä vaatimuksista yhä suuremmissa oppilasryhmissä. Samalla kunnissa ovat meneillään säästötalkoot, jotka osuvat usein myös kouluihin.

Lisäksi luokkiin siirretään aiempaa enemmän erityistä tukea vaativia oppilaita. Itse opettamiseen jää opettajien mukaan yhä vähemmän aikaa.

Helsinkiläisessä alakoulussa opettava Joanna Lukkarila viihtyy työssään, mutta pelkää, että säästöt ja tuottavuusvaatimukset syövät alan vetovoiman tulevaisuudessa.

”Itselleni isoin syy olla lakossa on huoli siitä, onko meillä tulevaisuudessa opettajia ihan varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle. Sitä pystyy korjaamaan maksamalla opettajille riittävästi palkkaa, jotta he pysyvät alalla”, Lukkarila sanoo.

Lukkarila uskoo, että monet ovat lakossa turhauduttuaan vallitsevaan tilanteeseen, jossa resurssien puute ja jatkuvat leikkaukset vaikuttavat arkipäiväiseen työhön.

”Esimerkiksi ensi syksyn säästöt osuvat joka kouluun, jolloin joudutaan valitsemaan henkilökunnan ja koulukirjojen välillä. Säästöt eivät valitettavasti jää tähän. Koulurakennuksia ei ole varaa korjata, jolloin kärsii henkilökunnan lisäksi myös lapset”, Lukkarila toteaa.

Lukkarila on huolissaan myös siitä, että oppilaat tarvitsevat yhä enemmän tukea luokassa, mutta apua ei pystytä tarjoamaan. Hänen mukaansa opettajat painivat päivittäin riittämättömyyden tunteen kanssa.

