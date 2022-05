Helsinkiin suuntautuvaa Venäjän-mielistä autokulkuetta suunnittelevien keskusteluissa esitellään kuvin osallistujien aseita.

Suomenvenäläisille kohdistetussa Whatsapp-keskusteluryhmässä keskustellaan aseiden tuomisesta sunnuntaina 8.toukokuuta Helsingin seudulla järjestettävään Venäjän-mieliseen autokulkueeseen, kirjoittaa toimittaja ja tietokirjailija Jessikka Aro blogissaan.

Jessikka Aro on tutkinut Venäjän informaatiovaikuttamista ja kirjoittanut aiheesta myös tietokirjan.

Blogissaan Aro kertoo haastatelleensa Whatsapp-ryhmään kuuluvaa henkilöä ja saaneensa tältä kymmeniä ruutukaappauksia, joissa levitetään väkivaltaan yllyttävää materiaalia ja Kremlin propagandaa ukrainalaisia vastaan.

Venäjänkielinen, noin 80 hengen ryhmä on Aron mukaan perustettu tukemaan autokulkuetta, joka järjestetään Helsingin seudulla sunnuntaina 8. toukokuuta.

Autokulkue pidetään Venäjän voitonpäivän kunniaksi. Voitonpäivänä 9. toukokuuta Venäjällä muistetaan voittoa natsi-Saksasta.

Venäjän-mielisen autokulkueen takana on suomalais-venäläinen yhdistys Rufi.

Blogissaan Aro kertoo, että osa Whatsapp-ryhmän keskustelijoista on kehottanut muita tuomaan mukanaan aseita autokulkueeseen. Myös pesäpallomailojen tuomisesta mukaan kulkueeseen on keskusteltu.

Blogissa olevassa kuvakaappauksessa eräs keskustelija kysyy silmää vinkkaavien ja kieltä näyttävien hymiöiden kera ”otetaanko myös pyssyt mukaan?”.

Sävyltään kuvakaappauksen keskustelu vaikuttaa vitsailulta, joten on vaikeaa arvioida, miten tosissaan keskustelijat ovat.

Toisessa blogin kuvakaappauksessa on kaksi kuvaa asetta kädessään pitelevistä henkilöistä. Ensimmäisen kuvan yhteydessä lukee itkunauruhymiöiden kera teksti ”mahdollista”.

Ryhmässä viljellään myös viittauksia kulkuetta mahdollisesti vastustavien mielenosoittajien pahoinpitelyyn.

Rufin puheenjohtajana toiminut Daria Skippari-Smirnov kieltää, että autokulkueeseen oltaisiin tuomassa aseita.

”Tämä on rauhanomainen kulkue. Mitään pesäpallomailoja tai muita ei tule mukaan, päinvastoin. Se aseista puhuminen oli vitsi”, Skippari Smirnov sanoo HS:lle.

Hänen oman näkemyksensä mukaan keskustelunaloitus aseista saattoi tulla suljettuun keskusteluryhmään ”soluttautuneelta provokaattorilta”.

Hänen mukaansa kulkueen järjestäjiä on uhkailtu ja siksi reittiä ei kerrota etukäteen. Mielenilmaus aiotaan kuitenkin järjestää.

Helsingin poliisin ylikomisario Heikki Porola kertoo, että poliisille on tullut viestejä siitä, että tällaista keskustelua käydään autokulkueen ympärillä. Poliisi ei ole itse nähnyt keskusteluita.

Asia ei ole kuitenkaan aiheuttanut poliisissa toistaiseksi mitään toimenpiteitä, Porola kertoo. Porolan mukaan tässä vaiheessa on epävarmaa, toteutuuko sunnuntaiksi suunniteltu autokulkue lainkaan.

”Järjestävä taho on saanut sen verran uhkailuja, että saattaa olla, että he toteuttavat jotain muuta kuin mitä tähän mennessä on ilmoitettu”, Porola sanoo.

”Vaikuttaa, että välttämättä ei toteudu mikään.”

Porola ei suostu yksilöimään, millaisia uhkailuja autokulkueen järjestäjät ovat saaneet.

”Kun järjestäjä kokee, että heitä on uhattu, niin totta kai siellä sanotaan, että sopii yrittää. Tällaisia puheitahan on maailma ja verkko täynnä”, Porola sanoo.

Jessikka Aron näkemyksen mukaan Whatsapp-ryhmän keskustelu kertoo oireellisesti siitä, miten monet Suomessa olevat venäläiset ovat Venäjän propagandan vaikutuspiirissä.

”He käyttävät samaa kieltä ja samoja käsitteitä, joita [Vladimir] Putin on käyttänyt vuosikausien ajan. Tosi ikävä nähdä, että Suomeen on pesiytynyt tällaista ajattelua, joka on putinistista ja väkivaltaista perusolemukseltaan”, hän sanoo.

”Jo ennen tätä on ollut tiedossa, että yksi Kremlin informaatiosodankäynnin kohderyhmiä on kansainvälisesti venäläinen diaspora ja venäjänkieliset vähemmistöt ympäri länsimaita”.

Aro ei halua arvioida sitä, miten vakavasti otettavaa ryhmässä käyty keskustelu aseiden tuomisesta lauantaiseen autokulkueeseen pitäisi ottaa tai onko siitä todellista uhkaa.

”Tällainen arvio on viranomaisten tehtävä. Minusta Suomessa yleensä suhtaudutaan näihin vakavasti. Mutta itse en menisi tällaisen porukan lähelle, jos tietäisin, että he ovat tällaista puhuneet. Valitettavasti minulla jäisi väliin vaikkapa vastamielenosoitus”, hän sanoo.

Iltalehden mukaan Skippari-Smirnov on tehnyt aiemmin tiiviisti yhteistyötä dosentti Johan Bäckmanin kanssa.

Bäckman on toiminut edustajana Venäjän presidentin alaisessa Venäjän strategisen tutkimuksen instituutissa RISI:ssä. Hän on kertonut edustavansa Itä-Ukrainan separatisteja ja esiintynyt usein julkisuudessa Venäjällä. Skippari-Smirnov ja Bäckman tukevat julkisesti Putinia ja sotaa sosiaalisessa mediassa, Iltalehti kertoo.

Facebook-sivullaan Rufi on jakanut runsaasti venäläismielistä propagandaa Ukrainan sodasta.

Sivulla yhdistys myös onnittelee Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia tämän syntymäpäivänä, vastustaa Suomen liittymistä puolustusliitto Natoon, väittää, että ”Naton Suomen-osaston trollityöntekijät” ovat hakkeroineet yhdistyksen vanhat verkkosivut ja vertaa toisen maailmansodan aikaista antisemitismiä russofobiaan.