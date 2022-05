Helsinkiin ei tule jättiterassia tänä vuonna.

Helsinkiin ei tule tänä kesänä jättiterassia. Pandemia-aikana käyttöön tullut jättiterassi pystytettiin kesällä 2020 Senaatintorille ja kesällä 2021 Kasarmitorille.

Syynä on, että suurelle hankkeelle ei ole löydetty yrittäjää. Aiemmin kaupunki on ollut terassihankkeen vetovastuussa, mutta tänä vuonna hanke pyrittiin siirtämään yrittäjävetoiseksi.

Tänä kesänä kaupungin rahoittamaa terassitoimintaa tulee pienemmässä mittakaavassa Töölön torille, Havis Amandan aukiolle sekä Hietalahden torille yhteistyössä Hietalahden kauppahallin ravintoloitsijoiden kanssa.

Kaupungin tiedotteessa kerrotaan, että jättiterassihankkeita on vaikeuttanut torialueiden infrastruktuuri. Toreille on täytynyt erikseen järjestää viemäröintejä, vettä, sähköjä ja vessoja, mistä aiheutuu suuria kustannuksia. Hanke on tullut siis kaupungille kalliiksi.

Vuosi kerrallaan suunniteltu terassi on infrastruktuurin haasteiden kannalta hankala konsepti. .