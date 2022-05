Poliisi ei ole huolissaan viesteistä, joissa kehotetaan tuomaan aseita mielenilmaukseen.

Venäjän-mielisen autokulkueen aikataulu ja reitti halutaan pitää salassa viime hetkeen saakka. Järjestäjä on ilmoittanut kertovansa sunnuntaina järjestettävän mielenilmauksen yksityiskohdista vasta tuntia ennen tapahtuman alkua.

Asiasta kertoo HS:lle suomenvenäläisten suljetussa Whatsapp-keskusteluryhmässä oleva henkilö, joka haluaa turvallisuussyistä pysytellä nimettömänä. Hänen henkilöllisyytensä on HS:n tiedossa.

”Tuli kuitenkin vinkki, että Helsingistä on lähtöpaikkaan lyhyt ajomatka, puoli tuntia”, hän sanoo.

Tarkempaa tietoa ei ole edes poliisilla. Ylikomisario Heikki Porola Helsingin poliisista sanoo, että tilanne elää koko ajan.

”Tuntuu siltä, että järjestävä taho ei sitä julkista ennen kuin jotain tapahtuu, jos tapahtuu.”

Kokoontumislain mukaan järjestäjän on tehtävä ulkona yleisellä paikalla pidettävästä yleisestä kokouksesta ilmoitus poliisille vähintään vuorokautta aiemmin.

Myöhemminkin tehtyä ilmoitusta voidaan pitää pätevänä, jos kokouksen järjestämisestä ei aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle järjestykselle.

”Näitä ilmoittamattomia mielenilmauksia meille tulee, jos ei joka päivä, niin joka viikko.”

Suomalais-venäläinen Rufi-yhdistys on ilmoittanut järjestävänsä äitienpäivänä autokulkueen, jolla se osoittaa tukensa Ukrainaan hyökänneelle Venäjälle ja juhlistaa Venäjällä vuosikymmenien ajan vietettyä voitonpäivää.

Autokulkueeseen on HS:n tietojen mukaan ilmoittautunut seitsemisenkymmentä osallistujaa. Porola vahvistaa, että järjestäjä on puhunut 30–40 autosta ja noin 70 henkilöstä.

Hänen mukaansa poliisi ei aio tiedottaa mielenilmauksesta tarkemmin.

Vielä viikko sitten komisario Juha Juurinen Itä-Uudenmaan poliisista kertoi HS:lle, että autokulkue lähtee liikkeelle Hyvinkäältä aamupäivällä, kulkee pääkaupunkiseudun lävitse Helsinkiin ja päättyy Vantaalle.

Juurinen arvioi tuolloin, ettei mielenilmaus aiheuta häiriötä ulkopuolisille. Perjantaina hän kieltäytyi kommentoimasta kulkuetta millään tavalla. Hänen mukaansa asiaan liittyvä tiedotus on päätetty keskittää Helsingin poliisille.

Millaista haittaa tai seurauksia autokulkueesta oletetaan nyt olevan?

”Lähtökohta on, että siitä ei saa haittaa olla ja liikennesääntöjen mukaan ajetaan”, Porola sanoo.

”Jos toteutuspäivä on sunnuntai, todennäköisesti ei aiheuta häiriötä liikenteelle.”

Osa suomenvenäläisten Whatsapp-keskusteluryhmään kuuluvista on väitetysti kehottanut tuomaan autokulkueeseen aseita ja pesäpallomailoja. Rufin edustaja on kieltänyt aseiden tuonnin. Poliisissa asia ei ole aiheuttanut toimenpiteitä.

”Emme ole huolissamme poliisin puolella”, Porola sanoo.

Suomenvenäläisten Whatsapp-keskusteluryhmässä oleva henkilö kertoo HS:lle, että keskustelu on muuttunut viime päivinä aiempaa synkemmäksi. Se on täynnä Venäjän-mielistä propagandaa.

”Tänään aamulla oli pitkä keskustelu Suomen tulevaisuudesta. Yksi nainen uskoo, että ukrainalaiset tulevat Suomeen vainoamaan ja tappamaan täällä asuvia venäläisiä.”

HS:n haastattelema suomenvenäläinen ajattelee, että ihmiset tulevat kulkueeseen eri syistä.

”Uskon, että tarkoitus on levittää Venäjän propagandaa, oikeuttaa Venäjän aggressioon ja tukea narratiivia, jonka mukaan Venäjällä on ollut oikeudenmukainen syy hyökätä Ukrainaan. He haluavat myös vastustaa Natoa”, hän sanoo.

”Jotkut haluavat juhlia voitonpäivää.”

Hän ei ole vielä varma, osallistuuko itse mielenilmaukseen.

”Haluaisin tavata ihmisiä ja ymmärtää paremmin, mistä tulee idea tukea Venäjää, joka tekee kansamurhaa Ukrainassa. Toisaalta koen, että kulkue on törkeä, enkä halua tukea sitä.”