Virkamiehet huolestuivat suunnitelmista viime hetkellä. Saman tien konkurssiin menneen urakoitsijan mukaan kyseessä on suuri väärinymmärrys.

Vantaalaisen VAV-asuntojen puukerrostalon urakoitsija Suomen Puukerrostalot oy meni konkurssiin, kun ulkopuoliset tarkastajat olivat puuttuneet asioihin. Tarkastajien mukaan kohteen suunnitelmissa oli jopa sortumavaaraan johtavia virheitä, ja sen rakentaminen lopetettiin.

Kohde piti rakentaa Lindbäcksin moduuleista. Lindbäcks on Ruotsin suurin puukerrostalorakentaja. Urakoitsijan mukaan kyse oli siitä, että tarkastajat eivät hallitse eurokoodeihin perustuvaa suunnittelua.

VAV kertoi syksyllä 2020 allekirjoittaneensa urakkasopimuksen Suomen Puukerrostalojen kanssa 54 asunnon kerrostalokohteen rakentamisesta. Kyse oli Vantaan kaupungin asuntoyhtiön VAV:n ensimmäisestä puukerrostalosta.

Vantaalaisen puukerrostalon rakentaminen pysähtyi perustusvaiheeseen. Ulkopuolisen tarkastusryhmän arvion mukaan suunnitelmissa oli tosi pahoja virheitä, urakoitsijan mukaan Ruotsissa talo olisi mennyt läpi näillä eurokoodeihin pohjautuvilla mitoituksilla.

Vuokrakerrostalon moduulit piti rakentaa Lindbäcksin tehtaalla Ruotsissa. Rakentamisessa piti käyttää Lindbäcksin teknologiaa.

Kohteen urakoitsija, Suomen Puukerrostalot, toi Lindbäcksin yksinoikeudella Suomeen keväällä 2018. Ruotsalaisyhtiö tuli myös suomalaisyrityksen osaomistajaksi.

Yhtiön Suomen valloitus päättyi Vantaalla heti alkuunsa. Rakennusvalvonta pysäytti kohteen rakentamisen viime lokakuussa. Rakenteista tilattiin ulkopuolinen tarkastus, joka johti kohteenpysäyttämiseen.

”Ulkopuolisen tarkastusryhmän arvion mukaan suunnitelmissa oli tosi pahoja virheitä ja rakennuksen sortumavaaraa. Tarkastusryhmän vaatimukset perustuivat Suomen maankäyttö- ja rakennuslakiin ja eurokoodiston määräyksiin. Mitään määräyksistä poikkeavaa urakoitsijalta ei vaadittu tai edellytetty”, VAV:n väliaikainen toimitusjohtaja Lasse Käck sanoo.

”Meidän velvollisuus on huolehtia, että talo kestää ja että rakenteet ovat lujia ja turvallisia. Annoimme urakoitsijalle ja sen rakennesuunnittelijalle useita mahdollisuuksia toimittaa uudet tai korjatut rakennesuunnitelmat, mutta niitä ei toimitettu. Emme saaneet rakennusluvan edellyttämiä rakennesuunnitelmia”, Käck sanoo.

”Homma ei toiminut kuten pitää, ja usko meni kokonaan. Päätimme keskeyttää hankkeen ennen kuin siitä tulisi lisäkustannuksia.”

Kustannuksia tuli nytkin paljon, vajaat kolme miljoonaa euroa tilinpäätöksen alaskirjauksena. Se jää VAV:n maksettavaksi, joskin kuluista on esitetty vaateet urakoitsijalle ja konkurssipesälle.

Kustannukset kertyivät siitä, että ensimmäiset maksuerät urakoitsijalle ehdittiin jo maksaa. Kuluja tuli myös suunnittelusta.

Konkurssin tehneen Suomen Puukerrostalojen toimitusjohtaja Teppo Laurila kiistää kohteen pahat suunnitteluvirheet. Hän syyttää ulkopuolisia tarkastajia siitä, että heidän asiantuntemuksensa ei riittänyt eurokoodeihin perustuvan rakennesuunnittelun mitoituksen arviointiin.

Laurilan mukaan Lindbäcks on rakentanut Ruotsissa yli 80 vastaavalla tavalla suunniteltua vähintään kuusikerroksista puukerrostaloa. Hänen mukaansa Ruotsissa hämmästellään Vantaan tapahtumia.

”Ruotsissa tämä talo olisi mennyt läpi näillä eurokoodeihin pohjautuvilla mitoituksilla. Tämä täyttää Suomen rakentamismääräykset.”

Ydin on Laurilan mukaan siinä, voidaanko rankarakenteisessa puukerrostalossa käyttää moduulin omaa painoa kohteen jäykistämisessä.

”Tilaelementit ovat itsessään plastisia. Rakenne ottaa vastaan tuulikuorman voimia ja vaikuttaa vääntömomenttiin. Ulkopuolinen tarkastusryhmä näki ongelmia tässä rakenteessa, raportoi asiasta VAV:lle, ja se purki sopimuksen.”

”Jos mitoitusperustetta olisi muutettu tarkastajien edellyttämällä tavalla eivätkä moduulit voisi ottaa tuulikuormaa vastaan, perustukset olisivat olleet selvästi alimitoitettuja”, Laurila sanoo.

Laurila myöntää sellaisen virheen, että perustuksiin olisi pitänyt lisätä muutama uusi ontelolaatta suunnittelutoimiston virheen takia. Anturan valussa puolestaan tapahtui työvirhe, betonia ei mennyt riittävästi.

Suomen Puukerrostalot tilasi VTT:ltä oman selvityksen Vantaan kohteen suunnitteluperusteista. Laurila sanoo, että kaksi päivää urakkapurkuilmoituksen jälkeen valmistunut VTT:n lausunto vahvisti käytetyt suunnittelu- ja mitoitusperusteet eurokoodiston mukaisiksi Suomessa ja Euroopassa.

”Tämä on suunnittelijoiden koulukunta-asia. Suomessa muutkin rakentajat käyttävät moduulin omaa painoa kumoamaan vääntömomenttia, kun moduuli on riittävän jäykkä. Valitettavasti VAV hätiköi asiassa ja purki sopimuksen ennen kuin VTT:n lopullinen lausunto valmistui”, Laurila sanoo.

VAV:n käsityksen mukaan myös VTT:n rakennuksen stabiliteettia koskevat arviot puolsivat keskeytyspäätöstä.

”Tarkastajien ja VTT:n raportit osoittivat samalla tavoin, että urakoitsijan alkuperäiset laskelmat olivat väärin, mikä johti ankkurointivoimien ja puuelementtien rasitusten osalta yli kymmenkertaisiin virheisiin”, Käck sanoo.

”Luemme ilmeisesti selvityksiä eri tavalla”, Käck vastaa Laurilan VTT:n selvitystä koskevaan näkemykseen.

Laurilan mukaan rakenteet suunnitteli kokenut puukerrostalojen suunnittelutoimisto ja vastuullisella suunnittelijalla on erityisen vaativien puurakenteiden pätevyys.

Suomen Puukerrostalot asetettiin konkurssiin Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa helmikuussa.

Suurin velkoja on Lindbäcks Bygg ab, jonka saatava on 2,3 miljoonaa euroa. Kanta-Hämeen Osuuspankki kaipaa puolta miljoonaa euroa. Pluspuolella suurin erä on 2,8 miljoonan euron kurantit myyntisaatavat.

Keskeytysvaiheessa perustukset oli jo rakennettu ja betonisen pohjakerroksen väliseinät ja väestönsuojat tilattu. Myös talon moduulit oli jo valmistettu Lindbäcksin tehtaalla Ruotsissa.

”Kassasta loppuivat rahat, kun tilaaja ei maksanut urakkaeriä”, Laurila sanoo.

Konkurssiyhtiöllä oli Laurilan mukaan noin 20 miljoonan euron tilauskanta allekirjoitettuna. Tavoitteena oli aikaa myöten peräti tuhannen asunnon vuosituotanto.

Käck harmittelee puutaloprojektin epäonnistumista.

”Ei tämmöinen kannusta rakennuttajaa puurakentamiseen. Tätä kohdetta käsittelemme uutena projektina, jatkosta emme ole vielä tehneet päätöksiä. Edelleen myös puusta rakentaminen on mahdollista, ja puusta saatetaan rakentaa muutakin.”

Laurilan toiminta puurakentamisessa ei lopu konkurssiin. Hänen omistamansa toinen yritys, Suomen Puukerrostalot -kiinteistöt, jatkaa Espooseen tehtävän vapaarahoitteisen kohteen rakentamista.

Hän on myös perustanut uuden yrityksen, Pohjolan Puukerrostalot, moduulien tuotantoon. Siinä hyödynnetään uudenlaista ranka- ja massiivipuurakennetta.

”Käytämme suomalaista rakennesuunnittelua ja Vantaan kohteeseen verrattuna konservatiivisempaa ja tutumpaa mitoitusperustetta kuin eurokoodi 5:tä.”

Pohjolan Puukerrostalot keskittyy vain moduulien valmistukseen eikä toimi kvr-urakoitsijana.