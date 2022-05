Jätkäsaaressa aukeaa hotelli, jonka konseptin on suunnitellut taiteen moniottelija Stefan Lindfors.

Ax on paitsi hotelli myös taidenäyttely. Ravintolan seinällä katseen vangitsee Jarmo Mäkilän teos Messier 31.

Helsinkiin avautuu jälleen uusi hotelli. Tuorein tulokas on on taidehotelli Ax, joka avaa ovensa Helsingin Jätkäsaaressa torstaina, vuoden aiottua myöhemmin.

Taidehotellin avautuminen on viivästynyt muun muassa koronapandemian takia.

Helsingissä eletään nyt varsinaista hotellibuumia. Pääkaupunkiin on suunnitteilla tai rakenteilla lähivuosina yli 30 hotellia ja 7 000 hotellihuonetta. Toukokuun lopussa avataan Hotelli Mestari Fredrikinkadulle Helsingin Kamppiin.

Hotellialan kasvussa on nähty myös huolenaiheita, kuten keskustan muuttuminen yhä selvemmin turistien täyttämäksi. Näin on käynyt Euroopan matkailun suosituimmissa kaupungeissa.

HS vieraili taidehotellissa viikkoa ennen avajaisia. Sen idea ja toteutus on täysin poikkeuksellinen ainakin Helsingin mittapuulla.

Se tulee selväksi jo Välimerenkadulla, jossa rakennus erottuu tavallisten tiiliverhoiltujen kerrostalojen keskeltä.

Axin julkisivu koostuu paljaasta betonista, lasista ja peltihelmiverkosta. Iltaisin julkisivulla vilkkuu valoshow.

Hotellin sisäänkäynnin yllä on Stefan Lindforsin suunnittelema Rausku.

Stefan Lindforsin Örkki-niminen teos roikkuu baaritiskin yläpuolella. Kielivalaisin puuttuu vielä Örkin suusta.

Hotellissa on runsaasti taidetta, tässä Inka Kivalon tekstiilitaidetta.

Pääoven yläpuolella vieraita tervehtii jättimäinen hymyilevä rausku. Se on hotellin konseptin ja sisustuksen suunnitelleen Stefan Lindforsin käsialaa. Hän nimennyt ”keulakuvateoksen” Örkiksi.

Monipuolisena kuvanveistäjänä, muotoilijana ja sisustusarkkitehtina tunnettu Lindfors on suunnitellut kaikenlaista hieromasauvasta kahvikuppiin. Nyt hän on saanut tehtäväkseen kehittää ainutlaatuisen hotellin.

Sisällä Örkki luikertelee vastaanoton kautta baaritiskille, jossa sen toinen suu ammottaa avonaisena. Kieli puuttuu vielä. Se on valaisin.

”Joku sanoi, että se on pelottava, ja hotelliketjun johtaja oli sitä mieltä, että se on mun painajainen. Musta se on söpö”, Lindfors sanoo.

Hän kertoo halunneensa suunnitella hotellin, joka on kaikkea muuta kuin tylsä: rento ja leikkisä. Sellaista, jota moni kaipaa tähän vakavaan maailmanaikaan.

Yrjö Kukkaporon nojatuolit 1950–60-luvun taitteesta on verhoiltu Stefan Lindforsin suunnittelemalla kuosilla.

Majapaikan lisäksi hotelli toimii galleriana, jossa on sekä pysyviä että muutaman kuukauden välein vaihtuvia näyttelyitä.

”Siksi täällä on vielä niin paljon tyhjiä seiniä”, Lindfors sanoo.

Staattisen taiteen lisäksi tiloissa on video- ja ääniteoksia. Hissiä odotellessa näkee välähdyksiä Mika Kaurismäen elokuvista. Jos valitsee hissin sijasta jalat, portaikossa pääsee katsomaan Antti Hakkaraisen ja Henri Hasanin graffiteja.

”Täällä ei todellakaan tarvitse olla mitään taide-eliittiä. Tämä on, herranjestas, hotelli.”

Pekka Jylhän veistos Kohti seitsemää merta.

Ytimessä on suomalainen nykytaide. Lindfors on halunnut yhdistellä tuoreita ja tunnettuja taiteilijoita, esimerkiksi sellaisia nimiä kuin Pekka Jylhä, Inka Kivalo, Timo Sarpaneva ja Hanna Vihriälä.

”Järjestämme myös taidepajoja, joissa asiakkaat pääsevät itse tekemään taidetta”, sanoo hotellinjohtaja Riitta Liikamaa.

Lisäksi luvassa on dj-keikkoja, elävää musiikkia ja teatteriesityksiä. Hotellilla on oma tapahtuma-artisti, television Salatuista elämistäkin tuttu Venla Saartamo.

Stefan Lindforsin suunnittelema pääportaikko.

Ruostutetusta teräksestä valmistettu pääportaikko vie alakerran wc-tiloihin. Siellä kukkii taiteilijahuumori: naisten vessa on sininen wc-istuinta myöten, miesten puoli punainen pisuaariin asti.

”Täällä kaakeleihin ei voi piirtää. Piirsin ne valmiiksi”, Lindfors sanoo.

Lopuksi kurkistetaan huoneisiin. Ne on nimetty neljän eri teeman mukaan: Love Letter with View (rakkauskirje näkymillä), Novel Corner (romaanikulma), Fairytale Corner (satunurkka) tai Poem King (runokuningas).

Jokaisessa huoneessa on taidetta. Tämän runohuoneen seinällä on Niklas Hallmanin Privacy-teos.

Jokaisen huoneen valikoimaan kuuluu värityskirja ja taideteos sekä rakkauskirjeitä, romaaneja, runoja tai satuja.

Keittiönsä vetäjäksi hotelli on kaapannut Filip Forsbergin luksushotelli St. Georgesta.