Risteysalueen tuntumaan on soviteltu opiskelija-asuntoja.

Espoo suunnittelee uutta eritasoliittymää Kehä I:lle. Maarinsolmuksi nimetty eritasoliittymä helpottaa Otaniemen ja Tapiolan pohjoisosien liikennettä.

Eritasoliittymä on ollut Espoon suunnitteluohjelmassa jo toistakymmentä vuotta. Ensimmäisen kerran sitä on käsitelty luottamuselimissä vuonna 2005.

Eritasoliittymä sijoittuisi Kalevalantien ja Maarintien risteykseen. Ruuhka-aikoina autojonot ovat venyneet erittäin pitkiksi tässä liikennevaloin ohjatussa risteyksessä.

Raskaan liikenteen ennustetaan kasvavan alueella vuoteen 2030 mennessä 39 prosentilla ja vuoteen 2040 mennessä noin 66 prosentilla.

Kasvuennusteessa on huomioitu Helsingin kaupungin valmistelemat suunnitelmat uudesta satamatunnelista, joka johtaisi satamaliikennettä Länsiväylän kautta kehätielle.

Uuden eritasoliittymän on määrä helpottaa myös pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kulkua, sillä tavoitteena on korvata nykyinen ylikulkusilta uudella yhteydellä. Pohjois-eteläsuunnassa pyöräilijät pääsisivät kulkemaan Kalevantien ali.

Maarinsolmun ympäristö on tulvariskialuetta. Eritasoliittymän rakentamisen yhteydessä tiealue on määrä suojata tulvavesiltä. Risteyksen eteläpuoliseen Hopealehdon puistoon on suunniteltu hulevesipainannetta, joka viivyttäisi katualueelta valuvaa sadevettä.

Maisemallisesti eritasoliittymä on suunniteltu matalaksi siten, että Kehä I:stä painetaan risteysalueella alemmaksi.

Risteysalueen tuntumaan varataan tontti 8-kerroksista asuintaloa Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiötä (Hoas) varten.

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee eritasoliittymän suunnitelmia keskiviikkona. Rakentamisajankohdasta ei ole vielä ennustetta.