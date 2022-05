Vielä tällä viikolla ei ole näköpiirissä yli 15 asteen lämpötiloja, mutta ensi viikolla on jo mahdollisuuksia lämpimämpiin keleihin.

Toukokuun alku on ollut Uudellamaalla tavanomaista viileämpi. Ilmatieteen laitoksen meteorologin Ville Siiskosen mukaan sää on ollut asteen, puolentoista verran kylmempi edellisvuosien keskiarvoihin verrattuna.

Milloin tulee lämmintä?

Siiskosen mukaan vielä tälläkin viikolla takki on tarpeen epävakaisen sään vuoksi, vaikka ilma vähän lämpeneekin äitienpäiväviikonlopusta.

Ensi viikon alussa ja keskivaiheella sen sijaan voi säätilassa tapahtua käänne ja lämpötila voi nousta pääkaupunkiseudulla 15 asteen tienoille, jopa lähemmäs 20 asteen lämpötilaa.

Ensi viikon ennusteessa on tosin Siiskosen mukaan vielä paljon epävarmuuksia.

”Keski- ja Länsi-Euroopassa on loppuviikolla selvästi ajankohtaan verrattuna lämpimämpää ilmamassaa. Tulevalle sunnuntaille ja maanantaille Suomen länsipuolelle alkaa muodostua mahdollinen korkeapaineen alue.”

Mutta pääseekö korkeapaine liikkumaan Suomen ylle ja pääseekö etelästä nousemaan selvästi lämpimämpää ilmamassaa? Se ratkaisee ensi viikon sään.

”Tulevina päivinä sää jo lämpenee viikonloppuun verrattuna ja sää pysyttelee samalla tasolla loppuviikon. Uudellamaalla lämpötila on tänään maanantaina siinä 12–13 astetta”, Siiskonen kertoo.

Tiistaina on Siiskosen mukaan hieman maanantaina lämpimämpää eli 12–14 astetta. Sää on tosin tiistaina pilvinen eli täysin selkeää taivasta ei ole odotettavissa.

”Huomenna on myös kohtalaista tuulta, lounaisvirtausta. Se viilentää jonkin verran.”

Vielä tiistaina sateet eivät yllä Uudellemaalle. Keskiviikkona lounaasta alkaa kulkea sateita Suomen yli kohti itää. Keskiviikkona aamuyöllä ja vielä aamupäivälläkin Uudellamaalla on odotettavissa sateita.

Sateet kuitenkin väistyvät keskiviikkona iltapäivällä, viimeistään iltaan mennessä.

”Jos keskiviikkona ehtii poutaantua jo iltapäiväksi, lämpötila nousee 14 asteen tienoille. Keskiviikkonakin on tuulta eli se voi pitää olon viileänä.”

Torstaina ja perjantaina on epävakaista ja joitakin sadekuuroja muodostuu. Lämpötila on ylimmillään 10–13 astetta. Ennusteessa on pientä epävarmuutta, joten mahdollisuus 15 asteeseenkin on. Samanlainen 12–14 asteen sää jatkuu myös tulevana viikonloppuna.

”Viikonloppunakin on epävakaista ja voi tulla sadekuuroja.”

Uudenmaan rannikkoalueella on vielä tähän aikaan keväästä viileämpää kuin Uudenmaan sisämaassa.