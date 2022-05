Z-kirjain on noussut symboloimaan tukea Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan.

Kirkkonummella venäläisellä hautausmaalla on tehty ilkivaltaa spraymaalilla viime viikon aikana, Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi maanantaina.

Hautausmaalla sijaitsevaan muistomerkkiin on maalattu spraymaalilla epämääräisten töhryjen lisäksi Z-kirjain, poliisista kerrottiin.

Z-kirjain on noussut symboloimaan tukea Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan. Sitä on nähty esimerkiksi venäläisissä taistelu­ajoneuvoissa Ukrainassa.

Ilkivaltaa tutkitaan vahingontekona. Epäiltyjä ei toistaiseksi ole. Poliisi pyytää ilmoittamaan silminnäkijä­havainnoista ja muista tiedoista poliisille numeroon 0295 413 031 tai osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi.

Kolsarissa sijaitsevalle hautausmaalle on haudattu Porkkalan vuokra-ajan aikana eli vuosina 1944–1956 kuolleita neuvostosotilaita, siviilejä ja lapsia. Alueella on yhteensä 489 hautaa. Hautausmaalla on graniittinen muistomerkki alueelle haudatuille neuvosto­kansalaisille.

Kolsarin hautausmaa on yksi 39 hautausmaasta, joiden hoitoa rahoittaa Suomen valtio. Valtiosopimuksessa sovittua tehtävää hoitaa Suomessa Itä-Suomen aluehallintovirasto.

Käytännössä virasto on tehnyt hoitosopimukset eri tahojen kanssa venäläisten hautapaikkojen ja muistomerkkien hoitamisesta.

Myös virasto tiedotti maanantaina Kolsarissa tapahtuneesta ilkivallasta.

”Tiedossamme ei ole muuta aiempaa ilkivaltaa [hautausmailla]”, johtaja Anu Liljeström Itä-Suomen aluehallintovirastosta sanoo.

Hän kertoo, että virasto tiedotti tapahtuneesta ilkivallasta avoimuuden vuoksi. Kyse ei hänen mukaansa ole laajemmasta ilkivaltaongelmasta.

Venäläisten sotavainajien hautojen hoito Suomessa perustuu Suomen hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä solmittuun sopimukseen.