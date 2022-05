Poliitikot voivat nyt sovitella hyvinvointikeskusta kaupungin maalle.

Valmet on tehnyt sopimuksen kiinteistösijoitusyhtiö Spondan kanssa Vantaan Tikkurilaan suunniteltavan uuden toimistotalon vuokrauksesta.

Toimistotalo sijoittuu Tikkurilan aseman välittömään läheisyyteen Lauri Korpisen kadulle.

Valmetin ilmoitusta on odotettu Vantaalla jo pitkään, koska kaupunki varasi omistamansa maa-alueen varatontiksi vauhdittaakseen Valmetin tonttineuvotteluja Spondan kanssa. Poliitikkoja tämä on närkästyttänyt, koska tälle kaupungin tontille on soviteltu Tikkurilan uutta hyvinvointikeskusta.

Vantaan kaupunginvaltuusto kävi asiasta kipakan keskustelun huhtikuussa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta ennätti kahdesti vedota sen puolesta, että Tikkurilan aseman itäpuolelle Jokiniemeen soviteltu hyvinvointikeskus laitettaisiin rakenteille, koska nykyiset tilat ovat väestönkasvun vuoksi riittämättömät.

Valmet keskittää uuteen toimistotaloonsa yli 700 hengen henkilöstön Järvenpään ja Hakkilan toimipaikoista. Rakentaminen alkanee tämän vuoden aikana, ja talon arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 lopussa.

”Sijoittuminen pääkaupunkiseudulle erinomaisten kulkuyhteyksien varrelle myös parantaa Valmetin houkuttelevuutta työnantajana”, Järvenpään paikallisjohtaja Markus Laitila sanoo Valmetin tiedotteessa.