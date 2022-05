”Sota on hirveä asia, ja ilkivalta oli vain ajan kysymys” – Igor-museon perustaja järkyttyi venäläis­hautausmaan muisto­merkin töhrimisestä

Degerbyn kylässä sijaitsevan Igor-museon perustaja Lena Selén kertoo, että hautausmaalle kohdistunut ilkivalta oli vain ajan kysymys.

Kirkkonummen Kolsarissa sijaitsevalla venäläisellä hautausmaalla on graniittinen muistomerkki alueelle haudatuille neuvostokansalaisille.

Vuoden 1944 Porkkalan pakkoluovutus elää yhä pienessä Igor-museossa Inkoon Degerbyn kylässä. Pakkoluovutus toimi toisen maailmansodan loppunäytöksenä, ja se järkytti koko maata.

Varsinaisen museorakennuksen lisäksi alueeseen kuuluu myös hieman kauempana rakennuksesta sijaitseva, viime viikonloppuna ilkivallan kohteeksi joutunut Kolsarin venäläinen hautausmaa.

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi maanantaina, että hautausmaalla olevaa muistomerkkiä on töhritty, ja siihen on maalattu spray-maalilla Z-kirjain. Kirjaimesta on muodostunut tukisymboli Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan.

Kirkkonummen Kolsarissa sijaitsevan venäläisen hautausmaan portinpieleen oli maalattu Z-kirjain. Kuva on otettu maanantaina.

Igor-museon perustaja, Lena Selén, tietää Kolsarin hautaus­maasta kaiken. Ilkivallasta hän kuitenkin saa tietää vasta HS:n soittaessa.

Tieto saa Selénin apeaksi.

”Jotain tämänkaltaista olemme pelänneet. Sota on aina hirveä asia, ja ilkivalta on ollut vain ajan kysymys”, Selén kertoo.

Hän korostaa, että museon tarkoitus ei ole ottaa kantaa asioihin, vaan välittää eteenpäin tietoa historiasta.

”Kun ihmiset kertovat oman tarinansa, kerromme sen kävijöille eteenpäin. Historian tunteminen on äärimmäisen tärkeää, mutta meidän ei pitäisi siirtää sitä nykypäivään.”

Selénin mukaan Igor-museo on aiheuttanut vuosikymmenten aikana tunteita puoleen ja toiseen.

”Jos tietäisit, kuinka paljon vihaa olemme saaneet osaksemme siitä lähtien, kun museo vuonna 1997 avattiin, hämmästyisit.”

Kun museo avattiin, erityisen vihaisia olivat Suomen sotien veteraanit.

”Mutta he antoivat meille anteeksi.”

Selén on huomannut, että tietynlaista vihaa nousee aina jostain, teki mitä tahansa.

”Se kuuluu asiaan, jos niin voi sanoa”, hän sanoo.

Kolsarin hautausmaalle on haudattu Porkkalan vuokra-ajan aikana, vuosina 1944-1956 kuolleita neuvostosotilaita, siviilejä sekä lapsia. Alueella on yhteensä 489 hautaa.

Selén arvelee, että hautausmaalla viikonloppuna ilkivaltaa tehnyt ryhmä on ottanut kantaa Venäjän puolesta. Koska museo varautui etukäteen ilkivallan mahdollisuuteen, alueelle asennettiin valvontakamera ja siitä kertova kyltti.

”Meillä on vuosien aikana käynyt valtavasti sekä venäläisiä että ukrainalaisia matkailijoita. Olemme luonnollisesti toivoneet, ettei mitään tällaista tapahtuisi.”

Selén miettii sitäkin, mitä tapahtuu, kun asiasta uutisoidaan. Ajattelevatko lukijat esimerkiksi, että museo tukee jollain tavoin Venäjää?

”Ilkivalta enteilee sitä, että jotain muutakin voi tapahtua. Toivottavasti niin ei käy”, Selén sanoo.