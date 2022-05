Vantaan kaupungin­johtaja Ritva Viljanen iloitsee uudesta tehdas­investoinnista: ”Tällä on meille valtava merkitys”

Piikiekkovalmistaja Okmetic ilmoitti tiistaina sijoittavansa lähes 400 miljoonaa euroa uuteen tehdasrakennukseensa Vantaan Koivuhakaan.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen (sd) ei malta peitellä innostustaan.

Syy sille on selvä.

Piikiekkovalmistaja Okmetic aikoo nimittäin rakentaa nykyisen, Vantaan Koivuhaassa sijaitsevan tehtaansa viereen uuden tehdasrakennuksen. Lähes 400 miljoonan euron investointi on yhtiön historian suurin.

Uusi tehdas yli kaksinkertaistaa Okmeticin tuotantokapasiteetin. Nykyinen tehdas työllistää 600 henkilöä. Uusi tehdas luo 500 työpaikkaa lisää. Rekrytoinnit alkavat heti.

”Olemme hurjan iloisia tästä uutisesta. Tällä on Vantaalle valtavan suuri merkitys. Toivotamme Okmeticin lämpimästi tervetulleeksi laajentumaan ja keskittämään toimintojaan meille”, Viljanen sanoo.

Erityisen kiitollinen Viljanen kertoo olevansa uusista työpaikoista.

”Näin suuri työnantaja on Vantaalle erittäin tervetullut varsinkin nyt, kun Vantaan työttömyys on koronaepidemian jäljiltä keskimääräistä korkeammalla tasolla”, hän sanoo.

Viljanen arvelee, että Okmetic on yhtiönä monelle suomalaiselle tuntematon. Yhtiö on kuitenkin alansa globaali markkinajohtaja: esimerkiksi lähes jokaisessa älypuhelimessa on yhtiön tuottamaa teknologiaa.

”Maailmanlaajuisesti Okmetic on hyvin tunnettu yritys. Se, että yhtiö viihtyy Suomessa ja laajentaa toimintojaan näin merkittävästi, on Vantaalle kunnia-asia.”

Tehtaan rakentamisen on määrä alkaa tämän vuoden lopulla, ja tavoitteena on, että tehdas on tuotantokäytössä vuonna 2025.

Viljanen kertoo, että uusi tehdas mahtuu tontille hyvin, sillä Vantaa on kaavoittanut tontille lisää rakennusoikeutta.

Yhtiön vanha tehdas on valmistunut vuonna 1997.