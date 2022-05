Hyvinvointi

Helsingin kaupungin palkkaamat liikuntavalmentajat saivat houkuteltua lähes sata nuorta aloittamaan juoksuharrastuksen.

Lukion ensimmäisellä vuosikurssilla opiskeleva Kide Rinne juoksemassa Ruskeasuolla, jossa Kallion lukio on remontin takia väistötiloissa.

Toista vuotta Helsingin kielilukiossa opiskeleva Keven Häyrinen valmistautuu juoksemaan lauantaina puolimaratonin.

Reilu 21 kilometrin matkalle lähtevällä Häyrisellä ei ole juuri aiempaa juoksukokemusta, mutta nyt Häyrisellä on omien sanojensa mukaan varma fiilis tulevasta urheilusuorituksesta.

”Ilmoittauduin ensin viiden kilometrin matkalle, kun olin epävarma pystynkö puolimaratoniin. Nyt kuitenkin kokeilin kolme viikkoa sitten juosta puolimaratonin, ja se sujui aikaan kaksi tuntia ja 20 minuuttia”, Häyrinen kertoo.

Häyrinen on onnistunut esimerkki siitä, miten Helsingin kaupungin uusi hanke parhaimmillaan toimii.

Alkukeväästä neljä valmentajaa aloitti työskentelyn valituissa toisen asteen oppilaitoksissa. Hanke on kaupungin yritys kääntää uupumuksesta ja yksinäisyydestä kärsivien nuorten määrä laskuun.

Ensimmäiset tulokset näkyvät esimerkiksi Häyrisen koulussa, josta kymmenen nuorta innostui ilmoittautumaan juoksemaan.

Häyrinen itse on treenannut lähinnä liikuntavalmentajan kanssa koulun jälkeen järjestettävässä juoksuklubissa.

Muuta liikuntaa Häyrinen ei harrasta.

”Koulu vie niin paljon aikaa, että vapaa-aikakin kuluu opiskelun parissa”, Häyrinen sanoo.

Tarkoitus ei ole saada jokaista pilottikohteiden noin 7 500 opiskelijaa juoksemaan puolimaratonia.

Liikuntavalmentajat työskentelevät joka viikko viidessä eri lukiossa ja neljässä eri Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimipisteessä.

”Meidän tavoitteenamme on tukea opiskelijoita ja voimaannuttaa heitä takaisin yhteisölliseen toimintaan”, sanoo Janne Koppinen, yksi liikuntavalmentajista.

Koppinen on entinen luonto- ja eräopas, jolla on työkokemusta myös päihde- ja mielenterveyspuolelta liikunnanohjaajana. Nykyään hän työskentelee kahdella Stadin AO:n toimipisteellä.

Valmentajat tekevät yhteistyötä erityisesti opiskeluhuollon henkilöstön kanssa, eli psykologien, kuraattoreiden ja terveydenhoitajien kanssa.

Ensi vuoden keväälle jatkuvan hankkeen tavoitteena on tuoda liikunnan ja liikkumisen kautta hyvinvointia oppilaitosyhteisöön.

Taustalla ovat tutkimustulokset, joiden mukaan toiseen asteen opiskelijoista alle viidennes liikkuu nuorten liikuntasuositusten mukaisesti. Myös nuorten koettu terveys ja tyytyväisyys elämään ovat tutkimusten mukaan heikentyneet viime vuosina.

”Monet nuorista voivat hyvin, mutta opiskelu on pitkään tapahtunut etänä ja yhteiskunta on ollut sulkeutunut. Jos on aiemmin ollut syrjäytymisvaarassa, niin nyt tilanne voi olla entistä huonompi”, Koppinen arvioi.

Liikuntavalmentajat tahtovat tarjota helppoja liikuntakokemuksia, joihin voi osallistua vaikka pohjakunto ei olisikaan kovin hyvä.

Koppisen mukaan toiminnassa on tärkeää saada opiskelijat tekemään asioita yhdessä ja varmistaa, että kukaan ei jää yksin.

”Olen yrittänyt pitää osallistujien ryhmäkoot pienenä ja ylläpitää juoksuryhmässä kulttuuria, että mennään yhdessä samaa tahtia”, Koppinen kertoo

Toimintaa suunnitellaan opiskelijoiden toiveiden pohjalta.

Suosittuja lajeja ovat olleet erityisesti jalkapallo, futsal, kiipeily sekä pilates.

Juoksuryhmiä on järjestetty jokaisessa oppilaitoksessa.

Nyt Helsingin kaupunki lähti sponsoroimaan nuoria juoksijoita maksamalla juoksutapahtuman osallistumismaksun.

Kide Rinne kertoo, että juoksutapahtumaan osallistuminen on tuonut harjoitteluun pientä kilpailuhenkeä

Kallion lukion ekaluokkalainen Kide Rinne odottaa juoksutapahtumaa jännittynein mielin.

Rinne ei stressaa omaa osuuttaan viiden kilometrin juoksulla vaan sitä, että edellisenä iltana juhlitaan vanhojen tanssien merkeissä.

”Kovin myöhään ei voi olla jatkoilla”, Rinne hymyilee.

Etäkoulun aikana liikunnantunnit eivät olleet Rinteen mielestä kovin innostavia, joten nyt Rinne tarttuu mielellään mahdollisuuksiin pelata joukkuelajeja ja liikkua yhdessä.

”Jalkapalloa meitä oli pelaamassa yli 20 opiskelijaa. Yritän myös kutsua kavereita mukaan toimintaan. Ainakin yhden olen saanut houkuteltua mukaan juoksemaan”, Rinne kertoo.

Vapaa-ajalla Rinne urheilee omatoimisesti: kerran viikossa uimassa, silloin tällöin juoksemassa. Opiskelun ja siihen liittyvien vastuutehtävien jälkeen liikunnalle ei jää juuri aikaa.

Rinne allekirjoittaa tutkimustulokset, joiden mukaan liikunta vaikuttaa myönteisesti opiskelukykyyn ja mielen hyvinvointiin.

”Kyllä se antaa energiaa, kun saa aivoihin tuulta juostessa.”