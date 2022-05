Helsingin palkanmaksuongelmat johtuvat uuteen palkanmaksujärjestelmään siirtymisestä, kertoo henkilöstöjohtaja.

Helsingin kaupungin palkanmaksussa on ollut ongelmia kevään aikana.

Helsingin kaupungin palkanmaksussa on laajoja ongelmia. Noin 2 000 työntekijän palkat on kevään aikana maksettu väärin tai palkkoja ei ole maksettu ollenkaan.

Iida Alanen ehti tehdä kaupungilla opettajan sijaisuuksia kahden kuukauden, maaliskuun ja huhtikuun ajan. Hän on saanut palkan maaliskuun alusta yhdeltä työpäivältä, muuten palkkoja ei ole maksettu.

Yhteensä palkkoja on Alasen mukaan maksamatta 162 tunnilta.

”Tein töitä lähes joka päivä. Ihan ensimmäiseltä päivältä olen saanut palkan, kaikki muut on maksamatta”, Alanen sanoo.

Alanen kertoo yrittäneensä selvittäneensä asiaa sekä itse että työpaikkansa kautta. Tietoa siitä, milloin palkat maksetaan, Alanen ei kuitenkaan ole saanut.

Palkanmaksun hoitaa kaupungin oma liikelaitos Talpa. Palkanmaksun puhelinpalvelu on Alasen mukaan ollut usein soittaessa ruuhkautunut. Myös Alasen työpaikalta on yritetty selvittää asiaa.

”Kun koulu on saanut palkanmaksuun yhteyden, on sanottu vain, että siellä on ruuhkaa, ja pitää odottaa. Asia ei ole edennyt mitenkään.”

Alanen on lainannut rahaa läheisiltään, jotta on pystynyt maksamaan vuokran ja muut pakolliset menot.

”Onneksi on tukiverkkoa ympärillä, mutta nyt alkaa olla sellainen tilanne, että pitää saada jostain rahaa. Se helpottaisi jo paljon, jos tietäisin, kuinka kauan palkkoja pitää vielä odottaa”, Alanen sanoo.

Tilanne on aiheuttanut stressiä.

”Ihan hirveä tilanne, on todella epätietoinen olo."

Alanen kertoo päätyneensä vaihtamaan työpaikkaa, koska hänen on pakko saada palkkaa jostain. Alanen tekee nyt töitä vanhainkodissa yksityisellä puolella.

”Pidin todella paljon opettajan sijaisen töistä. Mutta Helsingin kaupungin toiminnasta on tullut todella huono fiilis.”

”Kukaan ei suhtaudu asiaan niin, että nyt selvitetään tämä, vaan sanotaan vain, että odotellaan. Alkaa olla mitta täynnä.”

Helsingin henkilöstöjohtajan Nina Grosin mukaan palkanmaksun ongelmat johtuvat siitä, että kaupunki vaihtoi huhtikuun alussa palkanmaksujärjestelmänsä Sarastia-nimiseen järjestelmään. Palkanmaksun virheiden takia myös Talpan asiakaspalvelu on ruuhkautunut.

”Uuden järjestelmän haasteet johtuvat muun muassa tiedonsiirron ongelmista ja inhimillisistä virheistä prosessissa. Järjestelmän käyttäminen on kaikille organisaatiossamme uutta.”

Grosin mukaan ongelmia osattiin odottaa ja niihin varauduttiin palkkaamalla Talpaan lisää työntekijöitä.

”Aina, kun järjestelmää vaihdetaan toiseen, niin silloin aina tarvitaan lisäresursseja. Kaikkien järjestelmien käyttöönotossa on sama tilanne.”

Kunta-alan lakko pahensi tilannetta, Gros sanoo.

”Kaupunki yritti neuvotella palkkahallinnon rajaamisesta lakon ulkopuolelle, vedoten tähän muutostilanteeseen, mutta työntekijäjärjestöt eivät hyväksyneet esitystä.”

Grosin mukaan palkat on maksettu väärin tai palkat ovat jääneet maksamatta alle viisi prosentille kaupungin työntekijöistä. Tämä tarkoittaa noin 2 000 työntekijää. Kaupungin tavoite etu käteen oli, että virheet käyttöönottovaiheessa jäisivät alle viiteen prosenttiin palkoista.

Kaupunki aikoo palkata suman purkamiseksi vielä lisää työntekijöitä esimerkiksi henkilöstövuokrauksen kautta. Tietoa siitä, milloin maksamatta jääneet palkat saadaan ihmisten tileille, ei kuitenkaan vielä ole.

”Priorisoimme niitä tapauksia, joissa palkka puuttuu kokonaan. Tilanne on yksittäisen työntekijän kannalta harmillinen ja teemme kaikkemme, että virheet saadaan korjattua mahdollisimman nopeasti”, Gros sanoo.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) Helsingin yhteisjärjestön puheenjohtaja Stefan Loman kertoo, että tiedossa on lukuisia työntekijöitä, joiden palkka on maksettu väärin tai sitä ei ole maksettu ollenkaan.

”Yhteydenottoja on tullut eri puolilta kaupunkiorganisaatiota ja eri ammattiryhmistä.”

Lomanin mukaan tiedossa on ollut, että eri puolilla Suomea on kokemuksia siitä, että Sarastian käyttöönottovaiheessa on ollut ongelmia palkanmaksun kanssa.

”Työnantajalla on ollut mahdollisuus varautua siihen. Myös lakko oli etu käteen tiedossa”, Loman sanoo.

”Voi kysyä, kuinka vakavasti työnantaja on tilanteeseen suhtautunut. Työntekijöiden sietokyky kaupungin toimintaan on koetuksella.”