Boris Johnson kiinnosti viimassa hytiseviä helsinkiläisiä: ”Give us a big smile, Boris, big smile!”

Vajaat sata kaupunkilaista oli kokoontunut Presidentinlinnan edustalle seuraamaan pääministeri Boris Johnsonin ja presidentti Sauli Niinistön kättelyä, vaikka valtionpäämiehet siirtyivät nopeasti sisätiloihin.

Sitä luulisi, että lähes olematon mahdollisuus nähdä Britannian pääministeri Boris Johnson muutaman kymmenen sekunnin ajan ei lähtökohtaisesti saisi ihmisiä liikkeelle.

Tavallisena toukokuisena keskiviikkona niin kuitenkin tapahtui.

Johnson saapui illansuussa Helsinkiin pikavierailulle tapaamaan presidentti Sauli Niinistöä.

Presidentinlinnan katolla oli turvallisuusjoukkoja.

Ennakkotietojen mukaan valtionpäämiesten oli määrä kätellä presidentinlinnan edustalla kello 18.20. Jo tuntia aiemmin paikalle oli kuitenkin kerääntynyt kolmisenkymmentä ihmistä hyytävästä tuulesta huolimatta.

Näkisipä pääministerin edes vilahdukselta!

Presidentinlinnan edustalla seisoskeli jo ennen kuutta viiden nuoren helsinkiläisnaisen ryhmä. He kertoivat tulleensa paikalle sattumalta. Heitä nauratti, kun heiltä kysyi, olivatko he Johnson-faneja. Eivät olleet, he kertoivat.

”Huomasimme, että Presidentinlinnan katon lippusalossa on Suomen valtiolippu, ja katolla oli myös vartija. Googlen avulla selvisi nopeasti, että Johnson on tulossa vierailulle”, kaveriporukkaan kuuluva Kaisa Hentilä, 20, kertoi.

Viisikko aikoi jäädä odottelemaan kättelyä.

”Miksi ei, kun nyt kerran olemme paikalla”, Hentilä sanoi.

Paikalla oli enimmäkseen kaikenikäisiä helsinkiläisiä. Muutama ohi kulkenut ulkomaalainen turisti jäi mielenkiinnosta seuraamaan, mitä tuleman piti.

Presidentinlinnan edustalla Johnsonia odotti myös aito britti, Lontoossa asuva Ruston Townson.

”Täysin sattumalta”, Helsingissä liikematkalla oleva Townson kertoi.

Lontoossa asuva Ruston Townson oli Helsingissä työmatkalla, kun hän sattumalta kuuli uutisista, että Johnson oli tulossa kaupunkiin. Townson kertoo pitävänsä Johnsonista. Hänen mukaansa pääministeri on kotimaassaan hyvin suosittu, vaikka kaikki tämän kannattajat eivät asiaa mainostakaan.

Hän kuuli tiistaina uutisista, että Boris Johnson on tulossa käymään Helsingissä.

”Ajattelin, että totta kai tulen katsoman häntä, kun sääkin on kaunis, vaikka tuuleekin. Lontoossa on jo mukavan keväistä ja lämmintä, summery”, Townson kertoi.

Townsonin ei tarvinnut kauaa miettiä, kun häneltä kysyi mielipidettä Johnsonista.

”I like him! Pidän hänestä todella. Olen seurannut hänen uraansa vuosia, ja hän on kasvanut poliitikkona hyvin paljon”, Townson sanoi.

Townsonin mukaan Johnson on kunnostautunut etenkin Ukrainan sodan aikana

”Hän on osoittanut haluavansa yhdistää eurooppalaiset samaan rintamaan osoittamaan yhdessä tukea Ukrainalle.”

Vaikka Boris Johnson ei ole kovin sliipatun näköinen ja valitsee toisinaan sanansa hieman harkitsemattomasti, hän on Townsonin tietojen mukaan ”erittäin oppinut mies, jolla on hyvin laaja yleissivistys”.

Townson pitää Johnsonia poliitikkona hieman erikoisena.

”He’s A bit strange. Mutta se on todennäköisesti osa hänen imagoaan”.

Johnson oli hieman myöhässä aikataulustaan, mutta se ei haitannut paikalle kerääntyneitä enää kellon lähestyessä puolta seitsemää illalla. Siinä vaiheessa paikalla hytisi jo lähes sata kiinnostunutta.

Johnsonia kuljettava auto saapui Presidentinlinnan pihalle kello 18.32. Niinistö ja Johnson kättelivät kello 18.33.

Sitten Johnson saapui. Tunnelma nousi maltillisen riehakkaaksi, juuri sellaiseksi, kuin se Suomessa parhaimmillaan nousee, ei liikaa, vaan sopivasti.

Johnson ja Niinistö kättelivät kello 18.33.

Suomalaiset eivät kuitenkaan halunneet päästää pääministeriä vielä sisätiloihin.

”Give us a big smile, Boris, big smile!” joku eturivissä ollut huudahti.

Helsinkiläisiä nauratti. Johnson vilkutti vielä kerran.

Sitten hän hymyili.