Jo pitkään Suomessa asunut Alexander oli järjestämässä vastamielenosoitusta sunnuntaina.

Venäjän-mielisten voitonpäivän juhlinta sunnuntaina Helsingissä on poikinut vaikeuksia vastamielenosoitukseen osallistuneille.

Vastamielenosoitukseen osallistui etenkin Suomessa asuvia venäjäkielisiä, jotka ovat perustaneet ryhmän nimeltä Toveriverkosto, joka kritisoi Venäjän nykyhallinnon toimia.

Vastamielenosoituksen järjestelyihin osallistunut Alexander on asunut Suomessa siitä lähtien, kun Venäjä valloitti osia Itä-Ukrainasta. HS ei julkaise hänen sukunimeään hänen turvallisuutensa vuoksi.

Maanantaina Alexander sai hätääntyneen puhelinsoiton vuokralaiseltaan Pietarissa. Asuntoon oli aamuyhdeksältä yrittänyt tunkeutua ryhmä vihamielisesti käyttäytyviä ja tappouhkauksia ja kirouksia latelevia miehiä.

Vuokralainen on yksinhuoltajaäiti, jolla on nelivuotias lapsi. Hän kieltäytyi avaamasta ovea, koska koki tilanteen erittäin uhkaavana.

Seuraavaksi nainen kuuli, miten ulko-oven lukkoon soviteltiin avainta. Hän lukitsi oven sisäpuolelta toisella lukolla. Aleksander pitää selvänä, että häiriköijät olivat Venäjän viranomaisia.

”Mistä tiedän, että kyse on viranomaisista? Gangsterit eivät yleensä yritä asuntomurtoa kirkkaassa päivänvalossa, eivätkä he pidä meteliä. Nyt ilmeisesti koko talo kuuli, että ulko-ovea hakattiin ja rynkytettiin”, Alexander pohtii.

Tapahtuman lopputulos oli se, että Aleksanderin vuokralainen pakkasi tavaransa, ja muutti muualle. Hän ei uskaltanut jäädä asuntoon enää hetkeksikään.

Venäjän-mieleisten mielenosoitusta Porvoossa ja Helsingissä seuranneen HS:n toimittaja Milla Palkoahon mukaan molempiin paikkoihin ilmaantui venäjää puhuvia kuvaajia, jotka aivan avoimesti kuvasivat sekä mielenosoittajia että vastamielenosoittajia.

Myös suomalaistoimittajat- ja kuvaajat kuvattiin.

HS:n tietojen mukaan Venäjän-mielisten keskusteluryhmässä oli jo ennen voitonpäivän tapahtumaa keskusteltu siitä, että nimenomaan tapahtuman jälkeen aloitetaan ”puhdistustoimet”, ja välitetään Venäjän viranomaisille tietoja Suomessa asuvista Venäjän nykyhallinnon kriitikoista.

HS on nähnyt näitä viestejä, joissa kerrotaan, että tiedot lähetetään suoraan Venäjän tiedustelupalvelu FSB:lle.

Venäjän-mielisten voitonpäivän järjestelyihin osallistunut Daria Skippari-Smirnov sanoo, että keskustelu Whattsapp-ryhmässä on ollut vitsailua.

”Se on pelkkää läpänheittoa. On siellä paljon pahempaakin puhuttu, mutta eivät puhujat ole tosissaan”, Skippari-Smirnov sanoo.

On viitteitä, että sunnuntaina muissa Euroopan maissa esimerkiksi Berliinissä järjestetyistä vastamielenosoituksista on lähetetty tietoja Venäjälle, mikä on aiheuttanut painostustoimia järjestäjiä kohtaan.

AleXander ei pidä häneen kohdistettua painostusta edes erityisen uutisarvoisena, koska näin Venäjän hallinto on hänen mukaansa kohdellut aktivisteja vuosikausia.

Kun hän aloitti opiskelut Pietarissa ja osallistui erilaisiin mielenosoituksiin, viranomaiset puhuttivat hänen äitiään, joka asuu toisella paikkakunnalla.

”He kuulemma halusivat auttaa minua, ja kyselivät puhelinnumeroani ynnä muuta”, Aleksander hymähtää.

HS:n tietojen mukaan Venäjän-mielisten ryhmässä on jäljitetty Suomessa asuvien kriitikoiden nimiä muun muassa sosiaalisen median kanavien kautta.