Neljällä helsinkiläisellä kerrostalolla on yhteinen piha, jonka asioiden hoitaminen on osoittautunut vaikeaksi.

Koskelan sairaala-alueelle rakennetun korttelipihan pelastustie on suosittu pysäköintipaikka, vaikka pysäköinti on kielletty.

Uusi korttelipiha Koskelan historiallisella sairaala-alueella on osoittautunut yhteisöllisen paratiisin sijasta painajaiseksi. Ongelmaksi on muodostunut yhteistyön puute eri kiinteistöjen kesken.

Pihaa ympäröi neljä taloa. Yhdessä niistä on Avaran vuokra-asuntoja, toisessa omistusasuntoja ja kahdessa muussa asunto-osuuskunnan asuntoja.

Vastaavat korttelipihat ovat yleistyneet Helsingin uusilla asuinalueilla. Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki (vihr) sanoi Helsingin Sanomissa maaliskuussa, että kaupungin tahtotilana on korttelipihojen leviäminen.

Lue lisää: Heillä on unelma: asukkaat sorvaavat helsinkiläisten kivitalojen keskelle keidasta, jonne mahtuisi vaikka risteily­alus

Koskelassa ongelmia aiheuttaa se, että kiinteistöjen pitäisi huolehtia pihasta yhdessä, mutta käytännössä yhteistyö ei ole toiminut sujuvasti.

Osa asukkaista kokee, että erilaiset asumismuodot taloissa ovat yksi ongelman syistä. He arvelevat, että esimerkiksi Avaran tavoitteena on saada vuokratuloja asunnoistaan mahdollisimman pienillä kustannuksilla.

Yksi korttelin asukkaista on Heli Nikula. Hän kuuluu asunto-osuuskunnan hallitukseen ja näyttää nyt, millaisia ongelmia yhteisellä pihalla on.

Kierros alkaa jätehuoneesta, jota käyttävät kaikki asukkaat. Jätehuoneen ovi lojuu irtonaisena seinää vasten. Sisään pääsee kuka tahansa kadunkulkija, mikä huolestuttaa asukkaita.

Jätehuoneen ovi on ollut rikki useita kuukausia, ja kuka tahansa pääsee tilaan. Se huolettaa Heli Nikulaa.

”Joku voi sytyttää paperiroskat ja saada koko korttelin tuleen”, Nikula sanoo.

Hänen mukaansa palotarkastaja on huomauttanut asiasta jo talvella, mutta rikkoutunutta ovea ei ole saatu vieläkään korjattua.

”Vastuu kuuluu Avaralle, mutta sieltä ei saada ketään kiinni.”

Tilannetta päivittelee myös jätehuoneeseen kurkistava ”roskasakki”, joksi Kaija ja Ilkka Erkkilä esittäytyvät. Toisten roskia vapaa-ajallaan keräävän pariskunnan mielestä kiinteistöissä vastuut ja velvollisuudet eivät toimi.

”Ihmetyttää, että korjaaminen kestää. Linnut levittelevät roskia, ja Ilkka sanoi, että kaksi rottaa juoksi sairaalan puskassa. Kyllä ne tännekin pääsevät”, Kaija Erkkilä sanoo.

Heli Nikula kuvasi auton, jonka ruokalähetti pysäköi korttelipihan pelastustielle.

” ”Yleisesti uudiskohteissa vie aikansa, ennen kuin yhteistyölle saadaan toimivat mallit ja käytännöt.”

Avaran hallituksen puheenjohtaja Risto Kyhälä sanoo suhtautuvansa korttelipihan ongelmiin vakavasti. Hän kieltää, että Avara tavoittelisi vain mahdollisimman suuria tuottoja sijoituskohteistaan.

”Jos vuokranantaja ei hoida omistustaan sillä tavalla, että se on ajanmukainen, kunnossa ja viihtyisä, se poistuu aika nopeasti vuokramarkkinoilta. Ei Avara missään tapauksessa lähde omassa sijoitusfilosofiassaan siitä, että se pyrkisi maksimaalisesti säästämään kuluja.”

Kyhälä vastaa kritiikkiin, että Avaran kohteissa isännöitsijät kirjaavat lokiin kaikki palvelupyynnöt ja toimenpiteet.

”Se, että Avara ei haluaisi tehdä yhteistyötä, ei pidä paikkaansa.”

Avara on Suomen johtavia asuinkiinteistöjen sijoitusyhtiöitä. Se omistaa noin 8 000 vuokra-asuntoa.

Seuraava ongelma on sisäpihalla, jonne ruokalähetti on juuri pysäköinyt autonsa – siitä huolimatta, että edessä on kyltti, joka kertoo pihan olevan pelastustie. Pysäköinti on kielletty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Pelotteena on 60 euron valvontamaksu.

Auton tuulilasissa on liikkumisesteisen pysäköintitunnus, mutta lähetti kävelee vaivatta omin jaloin.

Tämä ei ole yksittäistapaus, vaan vastaavaa tapahtuu jatkuvasti, Nikula sanoo.

Tammikuussa hän päätti alkaa valokuvata autoja, jotka pysäköivät luvatta pihalle. Muutamassa kuukaudessa albumiin on kertynyt satoja kuvia väärin pysäköidyistä autoista.

Nikula on antanut palautetta ruokaläheteistä Foodoralle ja Woltille. Vastaukseksi hän on saanut kuulla, että lähetit ovat kiireisiä, he viipyvät pihalla vain hetken, eikä heillä ole aikaa etsiä parkkipaikkoja.

Hänen mukaansa pihaan ajavat autot ovat aiheuttaneet jopa vaaratilanteita. Yksi sellainen tapahtui ennen pääsiäistä leikkipaikalla, jossa Nikula keinutti lastaan ja tämän kaveria.

Kun lapsi huomautti, ettei pihalla saa pysäköidä, autoilija kiihdytti pelottavasti kohti leikkipaikkaa, Nikula kertoo.

”Soitin hätäkeskukseen ja tein asiasta rikosilmoituksen.”

Pysäköintikiellosta kerrotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Silti pihalle pysäköidään jatkuvasti.

Palotarkastaja Marja-Liisa Paananen Helsingin pelastuslaitokselta vahvistaa HS:lle, että hän on huomauttanut korttelipihan haasteista isännöitsijöille. Hän sanoo pyytäneensä kiinteistöjä ryhtymään toimenpiteisiin, ettei pelastustielle pysäköitäisi.

”Pelastustiet on tärkeää pitää esteettöminä, jotta pelastusyksiköt pääsevät onnettomuus­tilanteissa käyttämään niitä.”

Osa asukkaista toivoisi pihan alkupäähän lukittavaa puomia, joka estäisi ajamisen autolla. Sitä ei ole saatu, koska yhteistyö ei toimi, eikä yksittäinen kiinteistö voi tehdä päätöksiä omin päin, Nikula sanoo.

Piha-aidan hajonnutta turvalasia ei ole saatu korjattua.

Matka pihalla ei etene pitkälle, kun Nikula osoittaa aitaa, jonka takana on metrien pudotus kadulle. Turvalasi on ollut jo tovin hajalla.

Pihalta myös puuttuu monelle kerrostalolle tyypillinen grilli, jollaisesta jotkut asunto-osuuskunnan asukkaat ovat haaveilleet.

”Kaikkien pitäisi osallistua kustannuksiin, koska hankinnat tulevat yhteiseen käyttöön”, Nikula sanoo.

”Meillä olisi paljon ideoita, mutta niitä ei joko pysty toteuttamaan tai ne jäisivät asunto-osuuskuntamme toteutettaviksi.”

Korttelissa sijaitsevan asunto-osakeyhtiön isännöintiä hoitava Olli-Pekka Nissinen sanoo, että alueelle on laadittu yhteisjärjestely­sopimus ja sen myötä on päätetty hoitokunta hoitamaan yhteisiä asioista.

Miksi asioita ei silti saada hoidettua?

”Yleisesti uudiskohteissa vie aikansa, ennen kuin yhteistyölle saadaan toimivat mallit ja käytännöt. Tässä isännöimässäni kohteessa on vasta muutama kuukausi sitten pidetty hallinnanluovutus ja valittu hallitus sekä hoitokunnan edustaja”, Nissinen sanoo.

Kaija Erkkilä (vas.) on Heli Nikulan naapuri ja innokas roskien kerääjä. Häntä harmittaa jätehuoneen ajoittainen siivottomuus ja ihmisten lajittelutaidot.

Helsingin kaupunki puuhaa paraikaa korttelipihojen kehittämisen työkalupakkia Korttelipihat takaisin -liikkeen ja osallistavaan kaupunkisuunnitteluun erikoistuneen Femma Planning -toimiston kanssa.

Kyse on verkkosivustosta, jossa annetaan käytännön apua korttelipihoihin. Sivusto on tarkoitus julkaista syksyllä.

Kaupunki ei kuitenkaan voi puuttua yksittäisten kiinteistöjen ongelmiin tai siihen, mihin ne haluavat rahansa käyttää, sanoo projektipäällikkö Salla Ahokas Helsingin kaupungilta.

”Kaupungin rooli on lähinnä tiedottava ja prosessiin kannustava.”