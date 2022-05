Suomeen saapuneita ukrainalais­naisia on lähestytty omituisin työ­tarjouksin, mutta viitteitä järjestäytyneestä seksi­kaupasta ei ole

Ukrainalaisten seksityöntekijöiden määrä ei ole lisääntynyt Helsingissä sodan syttymisen myötä.

Ukrainasta Suomeen paenneita naisia ei ole tiettävästi pakotettu seksityöhön.

Huhtikuun aikana muun muassa Ruotsin yleisradio SVT on uutisoinut Ruotsin poliisin operaatiosta, jossa on otettu kiinni 30 henkilöä, jotka ovat ostaneet seksiä Ukrainasta saapuneilta naisilta.

Helsingin Sanomat kysyi ilmiöstä Maahanmuuttovirastolta, poliisilta sekä seksityöntekijöille tukipalveluja tarjoavalta Pro-tukipiste-järjestöltä.

Kaikki HS:n haastattelemat asiantuntijat sanoivat, ettei ole viitteitä siitä, että Ukrainasta Suomeen paenneita naisia olisi joutunut vastentahtoisesti seksityöhön.

”Pyrimme olemaan seksikaupan osalta kartalla, näin oli jo ennen sotaa ja myös sen syttymisen jälkeen. Meidän tilannekuvamme mukaan mitään ukrainalaisinvaasiota ei tällä hetkellä ole meneillään”, sanoo rikosylikomisario Hannu Kortelainen Helsingin poliisista.

Sekä poliisin että Pro-tukipisteen mukaan Suomessa on ollut ukrainalaisia seksityöntekijöitä jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

”Suomessa on ollut jonkin verran ukrainalaisia seksityöntekijöitä jo ennen sotaa, eikä mikään viittaa siihen, että sota olisi laukaissut tämän seksinmyyntitoiminnan. He ovat tehneet seksityötä ympäri Eurooppaa jo pidempään”, Kortelainen sanoo.

Ruotsia koskevaan uutisointiin Kortelainen suhtautuu varovaisesti.

”Ruotsin mediassa ei kerrottu, kuinka monelta ukrainalaiselta seksiä olisi ostettu. Yhdellä prostituoidulla voi olla vuorokauden aikana jopa 24 asiakasta, joten tässä tapauksessa kyse saattaa olla vain muutamasta ukrainalaisesta, joilta seksiä on ostettu.”

Iltalehden mukaan Ruotsissa parittajat välittäisivät ukrainalaisnaisia internetissä.

Kortelaisen mukaan pelkästään internetin seksinmyynti-ilmoitusten perusteella on mahdotonta arvioida seksityöntekijän kansalaisuutta.

”Nykypäivän seksikauppa tapahtuu pääasiassa netissä. Suomessa olemme havainneet, että tietyt kansalaisuudet eivät välttämättä ilmoita oikeaa kansalaisuuttaan”, Kortelainen kertoo.

Alkukeväästä myös Helsingin Sanomat uutisoi ukrainalaisille naisille kohdistetuista epäilyttävistä työtarjouksista.

Poliisin mukaan tapauksissa ei ollut viitteitä järjestäytyneeseen seksikauppaan.

”Seurasimme tilannetta, eikä meidän tarkastuksissa tullut esille mitään sellaista, joka viittaisi seksikauppaan”, rikosylikomisario Kortelainen sanoo.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän apulaisjohtaja Katri Lyijynen vahvistaa, ettei heidän tarjoaman tuen piiriin ole toistaiseksi ohjattu yhtään Ukrainasta sotaa paennutta.

Ukrainasta saapuvien osalta Lyijynen pitää suurimpana riskinä eritasoista työvoiman hyväksikäyttöä. Suomessa on Lyijysen mukaan ollut jo ennen sodan syttymistä tapauksia, joissa kohteena ovat olleet ukrainalaiset.

”On selvää, että tilanteeseen, jossa suuret määrät ihmisiä joutuvat pakenemaan kodeistaan ja kotimaastaan sotaa, hyväksikäytön ja ihmiskaupan riskit kohoavat ja ovat yleisesti ottaen suuret”, Lyijynen kirjoittaa sähköpostivastauksessaan.

Pro-tukipisteen toiminnanjohtaja Jaana Kauppisen mukaan Ukrainasta saapuvat ovat lähtökohtaisesti paremmassa asemassa kuin monet muut turvapaikanhakijat.

”Ukrainalaisten tapauksessa on vähemmän riskitekijöitä kuin monessa muussa globaalissa kriisissä. Koko Eurooppa on toivottanut heidän tervetulleeksi ja heillä on paremmat mahdollisuudet asettautua järjestäytyneen yhteiskunnan puolelle”, Kauppinen sanoo.

Kauppinen on keskustellut tilanteesta eurooppalaisten kollegoidensa kanssa. Toistaiseksi muistakaan maista ei ole kuulunut hälyttäviä uutisia.

”Laajamittaisista liikehdinnästä ei ole merkkejä tämän hetkisen tiedon mukaan. Esimerkiksi Puolassa ukrainalaisia on jo entuudestaan ollut seksityössä, eikä sota näytä sikäläisiltä yhteistyökumppaneilta saamamme tiedon mukaan vaikuttaneen tilanteeseen”, Kauppinen sanoo.

Ihmiskaupan vastaista työtä tekevä kansainvälinen La Strada-verkosto tekee parhaillaan kartoitusta Ukrainan sodan vaikutuksista seksikauppaan. Tulokset julkaistaan alkukesästä.