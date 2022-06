Nettivihje-palvelun asiantuntijat käyvät vuosittain läpi tuhansia kuvia ja videoita, joissa epäillään olevan lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa. Tanja Simola tasapainottaa raskasta työtä pelaamalla Tetristä.

Käpylässä sijaitseva Pelastakaa Lapset ry:n toimistorakennus on moderni ja valoisa. Sen sisällä kuitenkin tehdään töitä mitä synkimmän aiheen parissa.

Erityisasiantuntija Tanja Simola työskentelee järjestön Nettivihje-palvelussa, johon voi ilmoittaa laittomaksi epäillystä, lapsiin kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan liittyvästä aineistosta. YK:n lastenoikeuksien julistuksen mukaisesti lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat.

Simola on yksi neljästä analyytikosta, joka käy päivittäin läpi sivuston kautta tulleita vinkkejä. Simola aloittaa työpäivänsä sulkeutumalla pieneen huoneeseen näyttöjen äärelle.

Joskus vinkki on yksittäinen kuvaus laittomaksi epäillystä toiminnasta. Toisinaan kyseessä taas on url-osoite, jonka takana voi olla ”järkyttävä määrä”, jopa tuhansittain, kuvia tai videoita.

Yhdessä kollegoidensa kanssa Simola perkasi viime vuonna lähes 3 500 vihjettä. Tänä vuonna toukokuun loppuun mennessä vihjeitä on tullut jo 5 000. Kaikki laittomaksi arvioitu materiaali ilmoitetaan poliisille.

Kuvien ja videoiden analysointiin varattua aikaa rajoitetaan Simolan mukaan tarkasti. Kuvamateriaalia käydään läpi aamuisin, jolloin vireystila on korkeimmillaan. Siihen, että työtä tehdään alkupäivästä, on myös toinen syy:

”Me emme ole robotteja. Joskus tulee eteen haastavia tilanteita, jolloin tarvitaan esimerkiksi työnohjausta. Silloin on hyvä ehtiä käydä asioita läpi työajan puitteissa.”

Työnohjauksen lisäksi tarvitaan Tetristä. Pelaaminen auttaa Simolan mukaan irrottautumaan työstä, ja Tetris on tutkitusti toimiva tapa tyhjentää mieli.

Nettivihje-palvelu täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Simola toteaa, että Pelastakaa lapset oli 2000-luvun alussa melkoinen edelläkävijä kiinnittäessään huomiota digitaalisen maailman ongelmiin.

Vuosittaiset vihjemäärät ovat pysyneet noin kolmessatuhannessa, mutta erilaiset ajan ilmiöt näkyvät materiaalissa. Simolan mukaan tällä hetkellä näkyy aiempaa enemmän seksuaalissävytteistä materiaalia, jota lapset ovat kuvanneet itse esimerkiksi aikuisen ohjailemana.

Toisinaan kyse on kuvista, jotka teini-ikäinen on ottanut itsestään ja jakanut luottamuksellisesti omalle kumppanilleen. Joskus vastaan taas tulee tilanteita, joissa lapsi on ottanut itsestään kuvia tai videoita pakotettuna tai manipuloituna.

Lapsille ja nuorille on oma Ilmoita-sivusto, jossa voi kertoa, jos aikuinen on toiminut väärin lasta kohtaan sosiaalisessa mediassa tai muualla verkossa. Simolan harras toive on, että lapset uskaltaisivat ottaa yhteyttä ja kertoa kokemastaan – tai tehdä ilmoituksen kaverin puolesta.

Nettivihjeessä tuotetaankin erilaisia oppaita ja tietopaketteja niin lapsille ja nuorille kuin aikuisillekin. Viime vuonna valmistui muun muassa selvitystyö lapsista otetuista arkisista kuvista, jotka väärissä käsissä yhdistetään seksuaaliseen kontekstiin.

Simolan työssä tulee varsin usein vastaan kuvia, joita vanhemmat ovat ottaneet uimarannalla leikkivistä lapsistaan tai vaippasillaan juoksevista taaperoistaan.

”Eivät vanhemmat tai lapset sitä itse tee, kyseessähän on hyvässä hengessä otettu kiva, arkipäiväinen kuva. Mutta netissä on riski, että kuva saatetaan ottaa pois alkuperäisestä yhteydestä ja viedä esimerkiksi aikuisviihdesivustolle”, Simola sanoo.

Viime vuonna kuusi prosenttia Nettivihjeeseen tulleista vinkeistä käsitteli lasta seksualisoivaa materiaalia, kuten kuvia, joissa lapsi poseeraa kameralle seksuaalissävytteisesti.

Yli kolmannes ilmoituksista sisälsi lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa todistavaa materiaalia tai muuta laitonta toimintaa. Melkein puolet tästä materiaalista sisälsi penetraatiota ja 15 prosenttia sadismia tai muuta raakuutta. Lähes 90 prosenttia uhreista oli arviolta 3–13-vuotiaita.

Tätä materiaalia ei voi kutsua lapsipornoksi, Simola korostaa.

”Sellaista asiaa ei olekaan. Kyseessä on lapseen kohdistettu seksuaaliväkivalta, jota on kuvattu. Sillä ei ole mitään tekemistä pornon kanssa.”

” ”Ajattelen, että on parempi sytyttää yksi kynttilä kuin valittaa pimeää.”

Materiaali, jota Simola työssään kohtaa, rikkoo paitsi lakia myös lasten oikeuksia.

”Matalan kynnyksen palveluun voi ilmoittaa jo ihan sillä perusteella, että kohtaa verkossa materiaalia, josta tulee tunne, ettei kaikki ole kohdallaan. Usein tällainen materiaali järkyttää löytäjääkin”, Simola kertoo.

Suurin osa materiaalista sijaitsee palvelimilla Suomen ulkopuolella ja yhä enenevissä määrin pimeän verkon puolella.

Nettivihje-tiimi on osa kansainvälistä Inhope-verkostoa, jonka avulla tieto laittomasta materiaalista kulkee nopeasti viranomaisille ja palveluntarjoajille valtioiden rajojen yli.

”Tätä työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Ajattelen, että on parempi sytyttää yksi kynttilä kuin valittaa pimeää. Aina kun minä sytytän yhden kynttilän, kollega sytyttää toisen”, Simola sanoo.

Simola vastaa kysymyksiin selkeästi ja harkiten, jopa varovaisesti. Aihe on vaikea, jokaista sanaa pitää punnita. Itsestään hän puhuu harvasanaisesti. Koulutukseltaan Simola on kätilö ja terveystieteiden maisteri. Hän tekee väitöskirjaa lapsiin kohdistuvasta väkivallasta.

Tanja Simola on työskennellyt Nettivihjeessä 1,5 vuotta. Hän on tällä hetkellä oman tiiminsä esihenkilö.

Kun aamun työrupeama vihjeiden selvittelyn parissa päättyy, Simolan loppupäivä kuluu muissa tehtävissä. Hänen työnkuvaansa kuuluu myös erilainen vaikuttamistyö, kuten työryhmiin osallistuminen ja lausuntojen kirjoittaminen.

Työsarkaa riittää. Simolan mukaan digitaalisten ympäristöjen riskejä ei huomioida tarpeeksi hyvin lainsäädännössä.

”Meidän näkemyksemme on, että raiskauksen voi toteuttaa myös netin välityksellä. Tekijän ei tarvitse olla samassa fyysisessä tilassa lapsen kanssa”, Simola sanoo.

Lisäksi Nettivihje järjestää koulutusta lasten kanssa työskenteleville aikuisille. Viime vuonna yli 3 200 ammattilaista osallistui koulutustilaisuuksiin, joissa kerrotaan, kuinka opettajat, varhaiskasvatuksen työntekijät sekä sosiaali- ja terveysalalla toimivat voivat omassa työssään auttaa ennaltaehkäisemään lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa.

Erilaista koulutusmateriaalia on tarjolla paljon, Simola sanoo. Hänen mukaansa kaikki, niin aikuiset kuin lapset, tarvitsevat seksuaalikasvatusta.

”Jokaisen aikuisen pitää tietää, että lapsilta ei pyydetä alastonkuvia eikä lähetetä lapselle omia alastonkuvia. Parasta suojelua lapselle on se, että kukaan ei koskaan kohdista lapseen väkivaltaa”, Simola sanoo.

Vielä ei olla niin pitkällä. Siksi Simola toivoo, että jokainen lapsi voisi puhua vanhemman tai muun hänestä huolehtivan aikuisen kanssa kaikista asioista.

”Ideaalitilanne on, että samalla tavalla kun kysymme, oliko koulussa kivaa, olisimme kiinnostuneita myös siitä, mitä lapsi tekee netissä. Istuttaisiin viereen ja pyydettäisiin näyttämään, mitä lapsi pelaa ja kenen kanssa”, Simola sanoo.

Hän ei halua pelotella. Riskeistään huolimatta Simola pitää digitaalista maailmaa mahtavana paikkana. Lapsi vain tarvitsee aikuisen tukea ja ohjausta, aivan kuten uimaan opetellessa.

”Ei kukaan päästä pientä lasta juoksemaan suoraan järveen. Ensin seistään yhdessä rantavedessä vierekkäin, ja sitten pikku hiljaa lapsi saa enemmän liikkumavaraa”, Simola vertaa.