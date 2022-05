Helsingissä on nyt terveyskeskus, jossa lääkärille pääsee yhdessä vuorokaudessa – Johtava lääkäri toivoisi, että kaupunkilaiset muuttaisivat käyttäytymistään

Se, missä päin Helsinkiä asut, vaikuttaa suuresti siihen, kuinka nopeasti pääset lääkäriin.

Helsingin terveysasemien välillä on revennyt syvä railo kiireettömissä lääkäriajoissa. Asia ilmenee tilastosta, jossa listataan kuinka nopeasti eri terveysasemilla pääsee lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa.

37 vuorokautta on keskimääräinen jonotusaika. Ero pisimpien ja lyhyimpien jonotusaikojen välillä on 57 vuorokautta.

Pisimpään eli 58 vuorokautta kiireetöntä hoitoa joutuu odottamaan, jos asioi Malmin terveysasemalla.

Myllypuroon jonottaa miltei yhtä kauan, 53 vuorokautta.

Jos taas hakeutuu hoitoon Ruoholahden terveyskeskukseen, pääsee lääkäriin heti seuraavana päivänä – siis jopa yli kahdeksan viikkoa nopeammin kuin Malmilla.

Vuosaaressa jonotusajat lääkärille ovat tätäkin pidemmät, jopa 90 vuorokautta, mutta Helsingin kaupungin mukaan luku ei ole vertailukelpoinen muiden terveysasemien kanssa, koska Vuosaaressa asiakkaille annetaan aina ensin aika muulle asiakkaan tarpeeseen soveltuvalle ammattilaiselle ennen lääkärin vastaanottoa.

Luvut ovat toukokuulta. Ne ovat samansuuntaisia kuin maaliskuussa, jolloin T3-mittaus tehtiin edellisen kerran: Malmille joutui silloinkin odottamaan lääkäriaikaa pisimpään ja Ruoholahteen pääsi nopeiten.

Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen tunnistaa ongelman.

”Sehän ei ole millään lailla oikein, että jonnekin jonotetaan yksi päivä ja toisaalle 90 päivää”, Lukkarinen sanoo.

Lukkarisen mukaan erot johtuvat etenkin kahdesta tekijästä: lääkäreiden saatavuudesta sekä terveysasemien asiakasmääristä.

Koronapandemian aikana lääkäreistä on ollut pulaa etenkin osalla terveysasemista, kun henkilöstöä on siirretty toisiin tehtäviin eikä uusia lääkäreitä ole onnistuttu rekrytoimaan.

Tämä on pidentänyt odotusaikoja.

"Esimerkiksi Malmi oli pitkään koronaterveysasema, ja tavallisilta asiakkailta ”suljettu”. Valitettavasti se ei ollut lääkäreiden silmissä houkutteleva ja johti rekrytointihaasteisiin ja edelleen hoitovelkaan, joka purkaantuu nyt”, Lukkarinen summaa.

Ruoholahden terveysasemalla tilanne on puolestaan ollut se, ettei asiakkaita ole ollut niin paljon kuin odotettiin, jolloin lääkärille on päässyt nopeasti. Terveysasema aloitti toimintansa vasta viime lokakuussa.

”Ruoholahti perustettiin lisäpalveluksi alueelle, se aloitti puhtaalta pöydältä, ei ollut hoitovelkaa taustalla vaan lähinnä vain tyhjät ajanvarauskirjat. Ruoholahteen ei ole myöskään siirtynyt väestöä toivotusti", Lukkarinen sanoo.

Ruoholahden terveysasemaa lukuun ottamatta lääkäriin pääsyä joutuu Helsingissä odottamaan lyhyimmilläänkin yli kolme viikkoa.

Kannelmäen terveysasemalla jono on ollut toukokuun aikana 22 vuorokautta. Edellisessä mittauksessa terveysaseman jonotusaika oli 15 vuorokautta.

Lyhyimmän odotusajan terveysasemat Ruoholahti ja Kannelmäki ovat kumpikin Helsingin kaupungin ostopalveluasemia, mikä tarkoittaa sitä, että terveyskeskuksen toiminta ulkoistettiin yksityisen toimijan hoidettavaksi viime lokakuussa.

Ulkoistuksen myötä jonotusajat kiireettömään hoitoon näille terveysasemille ovat lyhentyneet. Lyhyt tilastojonolukema ei kuitenkaan välttämättä kerro koko totuutta: HS kertoi helmikuussa, että esimerkiksi Kannelmäessä osa asukkaista ei ollut päässyt kiireettömään hoitoon lainkaan.

Myös asiakaskokemukset, joita Helsingin kaupunki seuraa, ovat Kannelmäen terveysasemalla toiseksi huonoimmat vertailutilaston mukaan. Edelle pääsee vain hännänhuippu Vuosaari.

”Tämä kertoo siitä, että asiakkaat eivät ole tyytyväisiä siihen palveluun, mitä saavat paikan päällä Kannelmäestä. Se on asia, johon tulee kiinnittää huomiota, että saadaan tulokset paranemaan”, Lukkarinen sanoo.

Asiakaskokemuksia on mitattu NPS-suositteluindeksillä. Sen mukaan myönteisimmät kokemukset ovat Lauttasaaren, Suutarilan ja Ruoholahden terveysasemilta, joilla myös jonotusaika hoitoon on keskimääräistä 37 vuorokautta lyhyempi: Lauttasaaressa 26, Suutarilassa 32 ja Ruoholahdessa jo aiemmin mainittu yksi vuorokausi.

Lääkäriin voi hakeutua myös oman asuinalueensa ulkopuolelle. Lukkarinen toivoo, että näin myös tehtäisiin.

"Toivomme, että T3-lukujen julkaiseminen ohjaisi kysyntää sinne, missä tarjontaa on. Tällöin ihmiset valitsisivat hoitopaikan sen mukaan, missä jono on lyhyempi.”

Toistaiseksi tämä ei ole tuottanut tulosta.

”Ihmiset tuppaavat olemaan lähiseututietoisia ja melko harva on valmis hakemaan terveysasemapalvelua kauempaa.”

T3-mittauksessa ei ole mukana lääkärin kiireellistä hoitoa eikä kiirevastaanottoa.

Terveydenhuoltolaki määrittää, missä ajassa tulee päästä kiireettömään hoitoon. Hoitotakuu edellyttää, että hoidon tarve on arvioitava kolmen päivän kuluessa siitä, kun potilas on yhteydessä terveyskeskukseen. Kiireettömään hoitoon on päästävä kolmen kuukauden kuluessa ja hammashoitoon puolen vuoden sisällä.