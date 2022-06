Helsingin kouluissa on yhä valtavia opetusryhmiä. HS kävi Vuosaaressa katsomassa, miksi luokkakoolla on merkitystä kouluissa.

Merilahden peruskoulun kahdeksasluokkalaisten tunnilla ryhmä on jaettu, joten paikalla on vähän oppilaita. 15-vuotias Tihku viittaa.

”Ope, mä tarviin apua”, kuuluu takarivistä tavallisella kahdeksasluokkalaisten tunnilla helsinkiläisessä Merilahden peruskoulussa.

Se on kolmas vastaava pyyntö parissa minuutissa, mutta äidinkielenopettaja Elina Pesosella on tilanne hallussa. Vuosaarelaiskoulussa tämänikäisten ryhmissä on keskimäärin kuusitoista nuorta, tällä jakotunnilla kymmenkunta.

Oppilaita sana tavallinen huvittaa: ”tämähän on mamukoulu”. Mutta meno voisi olla mistä vain yläkoulusta ja vuosikymmeneltä.

Osa keskittyy tehtävään hiljaa tai kysyy fiksuja. Joku hölisee naapurin kanssa, toisen vihko on kotona, kolmas lepuuttaa päätään pulpetilla.

Opettaja auttaa alkuun tehtävässä, pyytää pienellä eleellä kännykän takaisin laukkuun. Hän herättelee ajattelemaan, keskustelee, tuntee kaikki hyvin.

”Kuvittele, jos heitä olisi kolmekymmentä. Ei millään ehtisi huomata jokaista”, hän sanoo.

Tunnilla keskustellaan mediakritiikistä, mutta osa ei ihan jaksaisi keskittyä.

Kuvitella ei tarvitse, koska niin isoja ryhmiä Helsingissä on.

Tilastoja saa vain ryhmäkoosta keskimäärin. Kysyimme siksi asiaa vanhempainyhdistysten Helvarylta ja opettajien ammattiyhdistys HOAY:ltä. Jälkimmäiseen tehtiin pieni kysely aktiiveille.

Sekin on pintaraapaisu. Helsingissä on molempien organisaatioiden tietojen mukaan monia peruskouluja, joissa suurimmassa ryhmässä on yli 30 alakoululaista tai yli 25 yläkoululaista.

Kiril, Aleyna ja Shaakir oppitunnilla Merilahden peruskoulussa. HS ei kerro nuorten sukunimiä, jotta he eivät joudu haavoittuvaan asemaan.

Sara kuuntelee opettajaa.

Äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä suomea toisena kielenä (S2) opettava Juho Vehviläinen sanoo olevansa pettynyt siihen, millaiseksi tilanne on vuosien mittaan luisunut etenkin S2-ryhmissä.

Hän on tänä keväänä opettanut enimmillään 26 yläkoululaisen ryhmää Malmin peruskoulussa. Kaupunginosien välisiä eroja tasoittava hankerahoitus auttaa hiukan, mutta erityisopettajia tarvittaisiin kaupungissa paljon enemmän.

”Opettajan aikaa pitää olla antaa, kun halutaan, että koulu antaa kaikille eväitä pärjätä yhteiskunnassa ja jatkaa opintoja.”

Kieltenopettaja Heidi Nevalaisella puolestaan on Aleksis Kiven peruskoulussa Alppiharjussa enimmillään 29 oppilasta luokassaan. Hänestä isossa ryhmässä asiat toimivat, jos luokassa on toinen opettaja. Puolet ajasta ei ole.

Opettaja Elina Pesonen pysähtyy vastaamaan nuorten kysymyksiin Merilahden peruskoulussa. Tihku ja Moiz tekevät tehtäviään.

Silloin enemmän tukea tarvitsevat eivät saa tarvitsemaansa apua eikä nopeasti eteneville ehdi antaa haastavaa tekemistä.

”Suullisia tehtäviä tehtäessä en ehdi suuressa ryhmässä kuunnella kaikkia.”

Työrauha voi olla ongelma. Sen turvaaminen pienessä tilassa tarkoittaa myös perinteisempää opetusta. Kieltenopetuksen toteuttaminen toiminnallisin keinoin vaatii kekseliäisyyttä.

”Suurten ryhmien kanssa se toimii parhaiten luokan ulkopuolella, kun sää sallii. Käytävällä olisimme häiriöksi”, sanoo Nevalainen.

Helsingin koulujen rahoitus on pitkään kasvanut vuodessa hitaammin kuin oppilasmäärä.

Tämän vuoden budjetissa rahaa tulee lisää myös oppilasta kohden laskettuna eikä koulua enää rangaista taloudellisesti yhtä paljon uusista tiloista. Mutta kuten aina, osassa kouluista tilanne paranee ja osassa pahenee.

HS:n laskuri näyttää, mitä kunkin koulun kokonaisbudjetille tapahtuu 2022.

Oppilasta kohden suurimmat häviäjät ovat Kruunuvuorenrannan peruskoulu, Kankarepuiston peruskoulu Jakomäessä, Puistopolun peruskoulu Vuosaaressa, Tahvonlahden ala-aste Laajasalossa ja Jätkäsaaren peruskoulu.

Voittajiksi pääsevät Tapulikaupungin Maatullin peruskoulu, Puotilan ala-aste, Konalan ala-aste, Lauttasaaren ala-aste ja Haagan peruskoulu.

Suurimmat muutokset oppilasta kohden ovat usein kouluissa, joiden oppilasmääräkin muuttuu. Alueelle joko rakennetaan tai koulu laajenee yhtenäiskouluksi.

Koko potti on kehno mittari, koska se ei paljasta esimerkiksi kunkin koulun tilakustannusten osuutta. Kouluissa on tietenkin eri määrä esimerkiksi erityistä tukea saavia tai harvinaista vieraita kieliä lukevia, jotka vaikuttavat sekä tuloihin että menoihin.

Opettaja Maija Tuovisen tunnilla Merilahden peruskoulussa puhuttiin mediakritiikistä.

Osa on määräaikaista hankerahaa. Merilahden ja Malmin kaltaiset lähiökoulut saavat siivun tuloistaan alueellisia eroja tasaamaan tarkoitetuista tuista, kuten valtion tasa-arvorahasta ja Helsingin positiivisen diskriminaation rahasta.

Koulut palkkaavat opettajia töihin lukuvuosittain. Kaupunki budjetoi kalenterivuosittain.

Siksi jos joudutaan säästämään, se osuu usein alkusyksyyn.

Piirustuspaperista tai työkirjoista voi nipistää, mutta ne ovat pikkurahaa. Tilojen tai kilpailutettujen palvelujen kustannuksille ei voi nopeasti mitään. Annettujen viikkotuntien minimiä säätelee opetussuunnitelma.

”Käytännössä henkilökunnan palkkakuluista pitää siis ottaa, jos säästetään”, sanoo perusopetusjohtaja Outi Salo.

Rehtorin pitää siis käytännössä puuttua siihen, miten monta oppilasta on suhteessa yhteen opettajaan. Se tarkoittaa joko ryhmäkoon kasvattamista suoraan tai niillä tilanteilla pelaamista, joissa luokassa tarvitaan enemmän kuin yksi opettaja.

Salo huomauttaa, että Helsinki laittaa perusopetukseen rahaa oppilasta kohden enemmän kuin monet muut kunnat. Keskimäärin koko kaupungissa ryhmäkoot eivät ole vuosiin juuri muuttuneet.

”Onhan se olennaista, että on paljon aikuisia suhteessa lapsiin. Mutta luotamme, että kouluissa osataan parhaiten ratkaista nämä asiat”, Salo sanoo.

Viime syksynä Helsingissä perusopetusryhmän koko oli 19 alakoulussa ja 18 yläkoulussa.

Alueellisia eroja on. Etelässä esimerkiksi yläkoululaisia on yhdessä keskimäärin 20, kun idässä on vain 15.

Luvuissa ei ole pieniä erityisluokkia tai -kouluja mukana. Varsinkin yläkouluista keskiarvo kertoo vähän, kun sama nuori voi yhdessä aineessa olla pienessä ryhmässä ja toisessa valtavassa.

Piiloon jäävät myös koulujen konstit helpottaa tilannetta hetkellisesti.

Merilahden kahdeksannella luokalla olevista osa on naapuriluokassa. Kyseessä on siis jakotunti, joita käytetään Helsingissä paljon varsinkin alakoulun nuoremmilla oppilailla.

Samanaikaisopetuksessa opettajan työparina on esimerkiksi erityisopettaja tai erillinen resurssiopettaja. Joskus harvoin, joskus usein.

Mikä sitten on liian suuri ryhmä? Laissa tätä ei lue tarkasti.

Turku sai ennen pandemiaa aluehallintovirastolta moitteet, kun toisella luokalla olevat lapset joutuivat käyttämään kuulosuojaimia 28 lapsen ryhmässä. Se ei viranomaisen mielestä ollut lasten etu.

Helsinki ei ole saanut vastaavia moitteita. Salo kertoo, että Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on selvitellyt välillä palautteita, joissa on kerrottu yli 25 tai 28 oppilaan opetusryhmistä.

”Aina on selvinnyt, että isommalle ryhmälle on sitten järjestetty enemmän jakotunteja tai resurssiopettaja. Yhteisopettajuudesta tulee paljon myös positiivista palautetta”, hän kertoo.

Miten Merilahdessa sitten voi olla kymmenen hengen ryhmä? Hankerahoitus on yksi syy jakotunteihin, vaikka siihen liittyykin sen määräaikaisuuden vuoksi aina epävarmuutta.

Tiukkaa on silti ollut täälläkin. Koulun oppilasmäärä on pienessä laskussa ja koulu kuului häviäjiin, kun rahoitusmallia muutama vuosi takaperin muutettiin.

Siksi Merilahden peruskoulu on viime vuosina tinkinyt esimerkiksi laaja-alaisten erityisopettajien määrästä. On ollut tietoinen päätös, että ryhmät pidetään mahdollisimman pieninä.

”Jos voidaan valita että jätetäänkö opettaja palkkaamatta lisäavuksi vai kasvatetaanko ryhmäkokoja, jätetään opettaja palkkaamatta”, sanoo peruskoulun apulaisrehtori Kimmo Paavola.

Aina valita ei voi, kun rahoitus ja koulun arki tosiaan pyörivät eri tahtiin.

Alakoululaisilla ryhmäkoko on 18–25. Yläkoulussa 16 on tosiaan keskiarvo, mutta vaihtelua on paljon. Kaikilla tunneilla ei todellakaan ole kymmentä nuorta.

”Haluamme ajatella aivan kaikkea tuen antamisen kannalta”, Paavola sanoo.

Hän ei tässä viittaa pelkästään siihen, kenellä oppilaista on virallisesti päätös tuesta. Hän puhuu siitä, että opettajat tuntevat luokissaan jokaisen hyvin.

”20 alkaa olla se raja, jonka jälkeen taitavakaan opettaja ei pysty henkilökohtaisesti huomioimaan jokaista”, Paavola sanoo.

”Jopa kymmenen on liikaa, jos moni ryhmässä ei kykene itsenäiseen työskentelyyn, kun keskittymiskykyä ei vielä oikein ole”, muistuttaa toinen äidinkielenopettaja Maija Tuovinen.

Opettaja Maija Tuovinen auttaa tehtävässä Anuaria Merilahden peruskoulussa.

Paavola lisää, ettei menneisyyteen kannata verrata. Lapset ja nuoret ovat samanlaisia kuin aina, mutta käsitys hyvästä opetuksesta muuttunut.

”Nykyisin ajatellaan, että oppiminen on vuorovaikutusta. Ja kaikilla pitää olla siihen tasavertaiset mahdollisuudet.”