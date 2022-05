Tulevassa sote-keskuksessa työskentelee myös mielenterveys- ja päihde­palvelujen, avofysioterapian, kuntoutuksen ja sosiaali­ohjauksen ammattilaiset sekä ikääntyneiden palvelunohjaus.

Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi Espoonlahden terveysaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman. Terveysaseman rakentaminen alkaa ensi vuoden maaliskuussa ja jatkuu ensi vuoden toukokuulle. Peruskorjattu terveysasema otetaan käyttöön kesäkuussa vuonna 2024.

Vuonna 1991 valmistuneen terveysaseman peruskorjaus aikaistui keväällä vuonna 2020 terveysasemalla tapahtuneen vesivahingon vuoksi. Rakenteet kastaneen vahingon vuoksi kiinteistössä tehtiin hätäkorjaukset, mutta osa palveluista siirtyi väistötiloihin.

Terveysasemalla toimii tällä hetkellä suun terveydenhuolto. Muut palvelut tuotetaan muissa toimipisteissä ja Matinkadun terveysaseman väistö­tiloissa.

Kiinteistöön peruskorjataan samalla tilat koko väestön perustason sosiaali- ja terveyspalveluille. Tulevassa sote-keskuksessa työskentelee lääkärien ja hoitajien lisäksi mielenterveys- ja päihdepalvelujen, avofysioterapian, kuntoutuksen ja sosiaaliohjauksen ammattilaiset sekä ikääntyneiden eli Nestorin palvelunohjaus.

Terveysaseman peruskorjaukseen on varattu 11,7 miljoonaa euroa. Korjaus tulee kuitenkin kalliimmaksi, sillä hankkeen tilaohjelman perusteella laskettu kustannusarvio on tällä hetkellä 14,4 miljoonaa euroa. Kustannusten nousuun vaikuttaa muun muassa se, että Hus-diagnostiikan tilojen suhteellinen osuus on kasvanut hankesuunnittelun aikana. Nämä tilat ovat tekniikaltaan vaativia.

Terveysasema vuokrataan valmistuttuaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointi­alueelle. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta pyydetään lausunto kohteen käyttötarpeesta myös siirtymäajan tammikuun 2026 jälkeen.

Väestöennusteen mukaan 58 000 asukkaan Suur-Espoonlahden alue kasvaa 18 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, eli nopeammin kuin koko Espoo, joka kasvaa samassa ajassa 13 prosentilla.

Kivenlahden terveysaseman väestön osuus alueella on vajaa 21 000 asukasta.