Epäluotettavat tiedot Venäjän ja Suomen välisestä tilanteesta kylvävät huolta ja pelkoa vieraskielisissä ihmisissä Suomessa.

Sosiaalisen median ja myös ulkomaisten uutiskanavien välityksellä on levinnyt esimerkiksi käsitys, että jos Suomi liittyy puolustusliitto Natoon, Venäjä hyökkää Suomeen.

Tilannetta vääristeleviä viestejä kuulee HS:n haastattelemien arabiankielisten ihmisten mukaan esimerkiksi Tiktokista, Facebookista, Youtubesta sekä osin arabiankielisten uutiskanavilta.

Koska monet arabiankieliset Suomessa asuvat ihmiset ovat lähtöisin sotaa käyneistä maista, virheelliset viestit ovat nostattaneet jopa paniikkia siitä, että sota on alkamassa. Pelko on saanut osan ihmisistä harkitsemaan lähtöä maasta.

Yksi tilanteeseen havahtuneista on kansanedustaja Hussein al-Taee (sd). Al-Taee syntyi Irakissa ja muutti Suomeen lapsena. Hän on työskennellyt Lähi-idän asiantuntijana.

5. toukokuuta al-Taee julkaisi Twitterissä tekstin, jossa hän kutsui ilmiötä Venäjän propagandaksi.

Kyse on al-Taeen mukaan Venäjän tietoisesta hybridivaikuttamisesta. Al-Taeelta on esimerkiksi kysytty, kuinka suuri riski siihen on, että Venäjä hyökkää Suomeen tavalla tai toisella.

”Venäjä vyöryttää propagandaa ja lietsoo vihaa ja pelkoa muunkielisen väestön kautta.Tehokkaita keinoja on käytössä”, al-Taee sanoo.

HS ei ole pystynyt vahvistamaan, että viestien takana olisi Venäjä.

Pelkoa ruokkivien viestien leviäminen on tullut myös pääkaupunkiseudulla tulkkina toimivan Suar Sulaimanin tietoon. Sulaiman on kurditaustainen ja tulkkaa myös arabiaa. Hän työskentelee asiakaspalvelussa Suomi–Syyria-ystävyysseurassa.

”Arabiankielisten ’uutisten’ tekijät ovat niin taitavia, että itsellekin tulee ajatus, että ’oho, nyt tulee sota’, kun seuraan niitä”, Sulaiman sanoo.

Verkossa leviävät virheelliset tiedot Suomen ja Venäjän suhteista sekä Nato-prosessista ovat Suar Sulaimanin mukaan hyvin huolestuttavia.

Viesteissä annetaan Sulaimanin mukaan ymmärtää, että Venäjä on voimakas valtio, jolla on ydinase, ja että vain runsaan viiden miljoonan asukkaan Suomi on heikko.

Viestien vahvistuksena on käytetty esimerkiksi kuvia maavoimien toukokuussa järjestämästä Arrow 22 -sotaharjoituksesta.

Muut HS;n tavoittamat arabiankieliset kertoivat nähneensä videon, jossa sotilasajoneuvoja liikkui tiellä. Huhujen mukaan Suomi on siirtänyt sotilaita Venäjän rajalle.

”Suurin osa näistä tulee somen kautta, mutta on vaikeaa saada kiinni siitä, kuka niitä tekee”, Sulaiman sanoo.

Britit osallistuivat toukokuussa Arrow 22 -sotaharjoitukseen Suomessa. Harjoituksen yhteydessä otettuja valokuvia on käytetty harhaanjohtavasti väitteissä sotakaluston siirtelystä maassa.

Venäläiset toimijat vaikuttavat myös Sulaimanin mielestä olevan vastuussa useista näistä arabiankielisistä väittämistä. Hän kuvaa tilannetta ”tosi huolestuttavaksi” ja arvioi, ettei ”kukaan muu hyödy tästä kuin Venäjän valtio, siitä että ihmisille tulee erimielisyyksiä ja pelkoa”.

Osittain huolta lisäävät arabiankieliset uutiskanavat. Koska useilla Lähi-idän mailla on ollut omat konfliktinsa johtavan Nato-maan Yhdysvaltojen kanssa, arabiankielisissä uutisissa analyysi tilanteesta voi olla erilainen kuin Suomessa.

”Arabiankielisillä uutiskanavilla on ihmeellisiä uutisia, joissa sanotaan, että Venäjä ei hyväksy Suomen Nato-jäsenyyttä ja että Suomen rajalle on tullut armeijaa”, Sulaiman sanoo.

Osa vieraskielisistä ihmisistä reagoi väitteisiin vahvasti. Al-Taee on arabiankielisten verkostojensa kautta kuullut joidenkin jopa lähteneen maasta. HS:n tavoittamat ihmiset kertovat ainakin kahvipöytäpuheista, joissa lähtöä harkitaan.

Pahimpaan varautumisesta on tietoinen myös Sulaiman. Osassa ihmisistä on herännyt tarve puolustaa Suomea tarvittaessa.

Sulaiman kertoo havainneensa, että ”vääriin uutisiin tulee somessa jopa 30 000 tykkäystä”.

”Olen yrittänyt sanoa, että kannattaa seurata suomalaisia uutisia. Toivon, että ihmiset ovat järkeviä eivätkä tee päätöksiä Tiktokin tai Facebookin perusteella”, Sulaiman sanoo.

Virheellisen tiedon levittäminen huolestuttaa myös Kouvolassa. Kaupungin maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapisteestä on otettu yhteyttä al-Taeeseen.

Kaupungin edustajat kertovat HS:lle, että arabiankielisille asukkaille on noussut ”kova hätä siitä, tuleeko Suomeen sota”. Virkamiehet eivät halua turvallisuussyistä nimiään julkisuuteen.

Kouvolalaiset ovat kysyneet tietoa luotettavista vieraskielisistä uutislähteistä myös somalitaustaiselta kansanedustajalta Suldaan Said Ahmedilta. Said Ahmed arvioi, ettei valeuutisia juuri ole levitetty somaliksi. Hän on tehnyt esimerkiksi Facebookiin livelähetyksiä Nato-prosessin ajan.

”Somalinkieliset ovat olleet maahanmuuttajista pisimpään Suomessa. He tuntevat yhteiskuntajärjestelmän, ehkä siksi on vaikea tuoda niitä [virheellisiä väittämiä] yhteisöihin”, Said Ahmed sanoo.

Hälventääkseen huolta al-Taee on alkanut julkaista tilanteesta videoita arabiaksi. Yksi niistä on tehty Facebookiin puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) kanssa.

Videossa Kaikkonen sanoo, että ”on totta, että maailmalla liikkuu paljon tietoa Suomesta ja ihan kaikki siitä ei pidä paikkansa. Varsinkin netissä on aivan vääriäkin uutisia Suomesta”.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen

HS pyysi Kaikkosen avustajilta vahvistusta tietoihin vieraskielisiin kohdistuvasta Venäjän informaatio­vaikuttamisesta. Vastauksessa kehotettiin olemaan yhteydessä suojelupoliisiin (Supo).

Suposta HS sai vastauksen, ettei Supo voi vahvistaa ilmiötä mutta tällainen toiminta on mahdollista.

”Informaatio­vaikuttamisessa tyypillisesti pyritään luomaan ja vahvistamaan erilaisia yhteiskunnallisia jakolinjoja, esimerkiksi kantaväestön ja vähemmistöjen välillä”, Suposta arvioidaan.

Myös Supo viittaa Arrow 22 -harjoituksen aikana kuvattuihin videoihin. Vastaavia videoita sotilaskaluston liikuttelusta hyödynnetään Supon mukaan informaatiovaikuttamisessa säännöllisesti irrotettuina todellisesta asiayhteydestään.

Myös eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on arvioinut Venäjän pyrkivän ohjaamaan mielipiteen muodostusta ja siten oikeuttamaan toimiaan.

Ajankohtaisselonteossaan valiokunta viittaa disinformaatiohyökkäyksiin ja kuvaa erityisen haavoittuvassa asemassa olevan myös niiden, joiden on kielitaidottomuutensa takia vaikea saada tapahtumista luotettavaa tietoa.

”Valeuutisia” ei ole syytä kuunnella, Sulaiman painottaa. Hän kertoo välittävänsä viestiä, että Suomessa viranomaiset tekevät töitä, jotta maassa on turvallista kaikille.

”Tilanne pitäisi ottaa haltuun eikä kuunnella Tiktokia tai Facebookia vaan luottaa suomalaisiin uutisiin”, Sulaiman sanoo.