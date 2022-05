Lentäen Suomeen saapuvia matkustajia odottaa Helsinki-Vantaan lentoasemalla taksinkuljettajien armeija ja kylmä tuuli. Neljä kaistaa, kymmeniä autoja ja eri hintoja.

Minkähän näistä valitsisi?

Sitä miettii aivotutkijoiden ryhmä, joka kulkee edestakaisin kaistalta toiselle tiistaina iltapäivällä. He yrittävät ymmärtää, miten suomalainen järjestelmä toimii.

”Todella hämmentävää”, sanoo Gilles Vannuscorps.

Hän on tullut kollegoineen Belgiasta Helsinkiin, jossa järjestetään kansainvälinen kognitiivisen neurotieteen konferenssi. Hetken ihmettelyn jälkeen he päätyvät ottamaan Fixu Taxin auton ensimmäiseltä kaistalta.

”Tämä on halvin”, Sarah Carneiro perustelee valintaa.

Lentoaseman taksitolppa nousi puheenaiheeksi viikonloppuna, kun Helsingin Sanomien lukija kertoi kaoottisesta kokemuksestaan mielipidekirjoituksessaan. Lukijan mukaan kuljettajat pyysivät häntä äänekkäästi valitsemaan, kenen kyytiin lähteä.

Vastaava tilanne on tuttu myös taksiyhtiö Menevän toimitusjohtajalle Tuomo Halmiselle. Hän kertoo käyvänsä töissä Helsingissä Oulusta ja käyttävänsä taksiasemaa viikoittain.

”Siinä käy helposti niin, että taksinkuljettajat tekevät myynti- tai sisäänheittotyötä ja pyrkivät houkuttelemaan asiakasta omaan kyytiinsä. Se ei kuulu suomalaiseen palvelukulttuuriin.”

Asiakkaan aktiivinen houkuttelu on kaiken lisäksi kiellettyä, sanoo toimitusjohtaja Jarkko Martelius taksiaseman toimintaa valvovasta Taxi Pointista.

”Vaikka kuljettajia on useaan kertaan ohjeistettu, että asiakkaiden aggressiivinen tai aktiivinen houkuttelu autoon ei ole sallittua, niin siitä huolimatta ylilyöntejä välillä tapahtuu.”

Marteliuksen mukaan sääntöjä on tiukennettu hiljattain. Aiemmin kuljettajalla oli lupa seistä auton etulokasuojan kohdalla ja osoittaa kädellä olevansa vapaa.

”Nyt kuljettajan kuuluu seistä oman ovensa vieressä ja asiakkaalle pitää antaa vapaa mahdollisuus valita auto ja tehdä päätös itsenäisesti.”

Taksinkuljettaja viittoo autoonsa, vaikka se on lentoaseman sääntöjen mukaan kiellettyä.

Sääntöjen vastainen toiminta lentoasemalla on silti edelleen yleistä. Tiistaina moni kuljettaja kalastelee asiakkaita heiluttamalla kättään tai seisomalla autonsa edessä tai kaistoja halkovan suojatien vieressä. Tätä näkyy jokaisella kaistalla.

”Ei muutos yhden yön ihme ole”, Martelius sanoo.

”Kuljettajien lukumäärä on niin suuri, että ennen kuin tieto menee kaikille kuljettajille, se ottaa omansa aikansa. Toki puutumme jatkossa väärinkäytöksiin aktiivisemmin.”

Marteliuksen mukaan valitukset ovat kuitenkin vähentyneet. Tämä johtuu ainakin osittain koronapandemiasta, joka on vähentänyt liikennemääriä lentoasemalla. Tämän vuoden aikana valituksia on tullut ”joitakin kymmeniä”, Martelius sanoo.

” ”Ilman tehokasta valvontaa ongelmia saattaa esiintyä ja onkin esiintynyt.”

Taksinkuljettajille lentoasemalla väärinkäytösten takia annettavat sanktiot lähes kolminkertaistuivat vuoden 2018 taksiuudistuksen jälkeen, HS kertoi kesällä 2019.

Heinäkuun 2018 ja kesäkuun 2019 välillä eli ennen koronapandemiaa selvityspyyntöjä takseista lähetettiin 630 ja sanktioita annettiin 612.

Sveitsin Zürichistä Helsinkiin työmatkalle tulleet Rebecca Arranz (vas.) ja Wilma de Bruijn epäröivät, voiko taksin mainostamaan hintaan luottaa.

Nyt lentoaseman taksiliikenne on alkanut piristyä. Alkuiltapäivän odottava tunnelma muuttuu runsaan tunnin aikana varsin sähäkäksi, ja hetkittäin taksikaistat ovat tyhjiä.

Taksipalveluiden tarjoajat vaihtuivat Helsinki-Vantaan lentoasemalla vuodenvaihteessa, kun lentoasemayhtiö Finavia kilpailutti taksipalvelut. Lentoaseman uusi taksiasema avautui viime joulukuussa.

Helsinki-Vantaalla operoi virallisesti kolme taksiyhtiötä, jotka ovat sitoutuneet tarjoamaan palvelua tietyllä hinnalla.

Ensimmäistä kaistaa käyttää Fixu Taxi, toista kaistaa Taksi Helsinki ja kolmatta kaistaa Menevä. Näiden taksien hinnat ovat nähtävillä terminaalirakennuksen sisäpuolella taksiaseman ovien vieressä.

Neljännellä kaistalla ovat muut toimijat, joiden hinnoittelu on autokohtaista. Autoissa pitää kuitenkin olla hinnasto esillä.

Lomamatkalta Rodokselta Bastian-vauvansa kanssa palaavat Jasmiina ja Peetu Parta valitsevat Taksi Helsingin auton vanhasta tottumuksesta. He ovat kokeneet yhtiön luotettavaksi.

”Hyvä, että palveluntarjoajia kilpailutetaan ja tiettyihin ehtoihin sitoudutaan”, Jasmiina Parta sanoo.

Marteliuksen arvion mukaan valtaosa hinnoittelua koskevista palautteista kohdistuu neloskaistaa käyttäviin takseihin. Markkinointiin liittyvät palautteet puolestaan jakautuvat melko tasaisesti eri toimijoiden kesken.

Kilpailu asiakkaista on niin veristä, että se on kärjistynyt välillä jopa käsirysyksi. Tämänkaltaisesta käytöksestä Marteliuksen tiedossa on kaksi tapausta tältä vuodelta.

”Tämä on taksinkuljettajien työpaikka, eivätkä sielläkään kaikki ole välttämättä kavereita keskenään.”

Halmisen mukaan ongelmat kumpuavat muun muassa siitä, että kynnys kuljettajaksi ryhtymiseen on madaltunut eikä kuljettajia ohjata tai valvota riittävästi. Lisäksi ohjeet lentoaseman taksiasemalla toimimiseen ovat liian ylimalkaiset.

Fixu Taxista, Menevästä ja Taksi Helsingistä kerrotaan HS:lle, että niiden kuljettajia on ohjeistettu noudattamaan taksiaseman sääntöjä.

”Ilman tehokasta valvontaa ongelmia saattaa esiintyä ja onkin esiintynyt”, sanoo Taksi Helsingin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen.