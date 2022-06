Vantaalaispäiväkodin lapset leikkivät jokaisen aamupäivän metsässä. Nyt keväällä siellä myös syödään ja nukutaan.

Joka ikinen arkiaamu metsän reunassa toistuu maaginen hetki.

Opettaja muistuttaa Simonkallion päiväkodin metsäryhmän lapsille, että nyt alkaa hiljaisuuden polku. On kuunneltava ja tarkkailtava.

Äsken iloisesti hälisseet leikki-ikäiset kulkevat polkua täysin ääneti, liki hiipien. Kun päästään perille, sanotaan metsäänsaapumisloru ja saa kertoa, mitä huomasi.

Kyllä, mustikat kukkivat, ja matkalla nähtiin käpytikka, se varmaan etsi ruokaa.

Vantaalaisen päiväkodin Metsärubiinit viettävät aina aamupäivänsä luonnossa. Koska on toukokuu, sisälle ei palata tänään edes syömään ja nukkumaan.

Daniel Räsänen ja Bruno Selroos ovat leikisti rosvoja.

Pääkaupunkiseudulla on tavallista, että päiväkotiryhmät tekevät retkiä lähiluontoon vaikka kerran viikossa. Joka päivä luonnossa viihtyviä, erikoistuneita ryhmiäkin on ollut jo vuosia. Päivälepo ulkona sen sijaan on harvinaista, vaikka niin tehdäänkin Metsärubiineissa vain kevään lämmössä.

Ryhmän pienin täyttää pian neljä, ja vanhimmat siirtyvät syksyllä esiopetukseen.

Yhteensä lapsia on kaksitoista ja aikuisia kaksi eli varhaiskasvatuksen opettaja Anna Takanen ja lastenhoitaja Mona Veijalainen.

Lapset ovat ristineet päivän kohteen Kultakaivokseksi. Lähellä sijaitsevat esimerkiksi Kynttilämetsä, Iso kivi ja Aurinkorinne. On paljon luontoa, mistä valita. Usein lapset saavat lähtiessä äänestää; siinä oppii samalla reilua päätöksentekoa.

Sitten he pakkaavat tottuneesti vesipullot ja istuinalustat reppuihinsa ja asettuvat parinsa viereen.

Alkusyksystä käveleminen oli pienimmille suoritus. Keväällä kaikki ovat tottuneita patikoijia. Lasten liikuntasuositukset täyttyvät jo matkalla, vaikka puuhista perilläkin tulee usein liikunnallisia ilman eri kehotusta.

On myös opittu turvallisuusasioita ja luonnon kunnioittamista. Lapset tietävät, että metsässä pitää pysyä aikuisten näkyvillä. Eikä saa vahingoittaa mitään elävää.

Noin esimerkiksi, viikkoa aiemmin lapset löysivät linnunpesän. He osasivat katsoa sitä niin varovasti ja hiljaa, että mustarastasemo ei yhtään säikähtänyt.

Oi, pupu! Nelli Ye katsoo rastia tarkasti, jotta hän voi kohta raportoida parinsa kanssa opettajalle löytäneensä ”oranssin” ja ”rusakon”.

Tänään ohjattu toiminta on suunnistus, jossa opitaan samalla värejä, numeroita, eläinten nimiä ja yhteispeliä parin kanssa. Opettaja sanoo, että luonnossa voi tehdä miltei mitä tahansa päiväkodissa muutenkin tehtäisiin mutta toiminnallisemmin.

”Ollaan maalattu, tehty taidetta metsän materiaaleista, laulettu, luettu kirjoja. Tunnetaitojen opettelu on erityisen tärkeää”, Takanen kuvailee.

Vuoden mittaan on harjoiteltu olennaisia taitoja, esimerkiksi jakamista ja anteeksi pyytämistä. Nyt ryhmässä ollaan kaverina jo aika eteviä.

Metsä on muutenkin tutkitusti oppimisympäristöksi hyvä. Opettaja lisää, että täällä vasta voikin pysähtyä yhdessä ihmettelemään sitä, mikä kutakin lasta juuri sillä hetkellä kiinnostaa. Kiire katoaa.

Koska tänään sattuu olemaan päiväkodin lelupäivä, lapsilla on mukana omia leluja, kuten autoja ja Pokémon-hahmoja. Niilläkin tosin näyttää olevan menossa mutkikas ja pelistä poikkeava leikki, jossa vietetään syntymäpäiviä ja sammutellaan tulipaloja.

Nelli Ye, Saurus Heikkilä, Elmo Hammarberg, Daniel Räsänen ja Alvar Vihavainen leikkivät. Daniel kertoo, että metsässä voi leikkiä ihan mitä vaan muinakin päivinä, koska siellä on esimerkiksi niin paljon leikeissä käteviä keppejä.

Houkuttelevista leluista huolimatta vierellä lisäksi tutkitaan luontoa, pelataan palloa ja ratsastetaan kepillä. Ei siis keppihevosella vaan kepillä, joka aivan ilmiselvästi on hevonen.

”Kun minä olen iso, niin minulla on oikea hevonen”, selventää Janni Maask.

”Minä rakastan pupuja. Ja olen täällä nähnytkin niitä”, sanoo vierestä Mai Antikainen. Sitten tytöt väittävät, että he ovat oikeasti nimeltään Anna ja Elsa eivätkä jouda juttelemaan.

Prinsessat ratsastavat seuraavaksi rakentamaan majan, anteeksi linnan. Se muuntuu hetkeä myöhemmin näppärästi joulupukin kodiksi ja sitten putkaksi, kun poliisitytöt alkavat ottaa kiinni rosvoja.

Opettaja sanoo, että lasten leikeistä näkyy, että ei ole seiniä ja tavaroita rajoittamassa menoa. Leikit kestävät pitkään ja ovat mielikuvituksellisia. Ei ole erikseen tyttöjen ja poikien leikkejä, on vain leikkejä.

Metsässä onnistuu sekin, että rauhoittumista kaipaava lapsi saa keskittyä vieressä hiljaisempiin puuhiin, vaikka vieressä olisi miten eläväinen meno.

Metsään mennään, vaikka sataisi kaatamalla. Kovilla pakkasillakin lähdetään, joskin vain lyhyeksi aikaa. Kun vanhemmat hakevat lapselle paikkaa ryhmästä, he tietävät, että kunnon ulkovaatteet on oltava. Ulkona viihtyminen on pukeutumiskysymys.

Liza Ivantsikovaa väsyttää tänään vähän. Lastenhoitaja Mona Veijalainen leikkii tytön kanssa hetken, sitten Liza innostuu auttamaan ruuan jakelussa.

Suurimman osan vuodesta päiväkodille palataan lounaalle, päiväunille ja iltapäiväksi. Lapset ehtivät leikkiä sisälläkin ja tarvitsevat siellä aivan normaalisti tiloja.

Tulevaisuudessa ryhmä toivoisi vielä tukikohdaksi omaa kotaa.

Loppukevääksi ollaan saatu järjestettyä ruokailu ja lepohetkikin metsään.

Leikkien ollessa ylimmillään toinen aikuisista hakee pari lasta apureinaan lämpimän ruuan kärryillä toisesta, aivan metsän laidalla sijaitsevasta päiväkodista.

Tänään saadaan lihakeittoa, voileipiä, banaaneja ja eilisen kevätjuhlan peruina vielä jälkiruokakeksejäkin.

Topi Liuha, Anna Takanen ja Daniel Räsänen tuovat lounasta.

Janni Maask, Mai Antikainen, Alvar Vihavainen, Topi Liuha ja Nelli Ye syömässä. Ryhmän aikuisista on tärkeää, että metsästä on muodostunut lapsille tuttu ja turvallinen paikka. Sen myös näkee lapsista.

Kädet pestään kosteuspyyhkeillä. Ruokailuvälineetkin ovat metsään sopivia lusikka-haarukoita ja muovisia kuksia. Keitto katoaa vauhdilla.

Sitten on aika lukea satu. Joku vähän haukottelee jo.

”Kuka ei vielä ole saanut nukkua riippumatossa?” opettaja kysyy.

Onnekkaat kiipeävät paikoilleen, loput käpertyvät makuualustoille kuusten alle. Hetken aikaa pitää jokaisen rauhoittua, sitten osa nousee jatkamaan leikkejään ja toiset nukahtavat.

Aikuiset kiertävät auttamassa joltain kengät pois, vähän silittämässä selkää.

Tänään on Mai Antikaisen vuoro päästä riippumattoon. Metsärubiinien ryhmä asettuu päivälevolle.

Pian kuuluu enää tuulen ääni. Metsärubiinit lepäävät.

Lue lisää: Anni Vuohensilta stressaantuu kaupungin hälystä ja äänistä – Hän vie kolme lastaan metsään joka päivä