Uff ja Fida ovat päättäneet lähteä Kurvista alueen levottomuuden takia.

Avoimena rehottava päihteiden käyttö, pitkään jatkuneet järjestyshäiriöt ja yleinen pelon ja epämiellyttävyyden ilmapiiri Helsingin Kurvissa ovat paisuneet niin pahoiksi, että osa alueen yrittäjistä on saanut tarpeekseen ja lopettaa.

”Asiakkaat eivät enää uskalla tulla myymälään sisälle. Se on suurin syy, miksi lähdemme”, kertoo markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija Minna Auravuo Uffista.

Auravuon mukaan myymälän edustalla nojailee päivittäin laitapuolen kulkijoita ja välillä he eksyvät myös sisälle myymälään. Tästä on seurannut uhkaavia tai ikäviä tilanteita.

”Pukukopeista on jouduttu joskus myös siivoamaan eritteitä, kuten oksennusta tai ripulia. Joku vaihtaa vaatteita ja jättää likaiset sinne. Käsitykseni mukaan porukassa on myös huumeiden käyttäjiä. Kerran liikkeen edessä tapahtui puukotus”, Auravuo sanoo.

Uffilla on ollut vaatemyymälä Kurvissa Hämeentiellä miltei kymmenen vuotta. Kesäkuussa pannaan pillit pussiin, ja myymälässä on parhaillaan loppuunmyynti.

Uffin naapurissa Hämeentiellä sijaitseva vaatemyymälä Fida on päätynyt samaan ratkaisuun: toiminta loppuu tämän vuoden aikana.

Fidan myymälä sijaitsee toisessa kerroksessa, mutta liikkeeseen mennään rappukäytävän kautta. Rappukäytävästä on tullut häiriökäyttäytymisen yksi keskittymä, sanoo Fidan kehityspäällikkö Tiina Haimila.

”Ihmiset tulevat käytävään pyörimään ja viettävät siinä aikaa. On kaikenlaista keskinäistä välien selvittämistä ja epämääräistä käytöstä. Etenkin varttuneemmat asiakkaat ovat kertoneet, että siitä on pelottavaa kulkea ohi.”

Fida on toiminut nykyisissä tiloissa vuodesta 1993, siis miltei 30 vuotta. Ongelmatilanteita on ollut alusta lähtien, mutta viime vuosina rauhattomuus on selvästi lisääntynyt, Haimila kokee.

”Häiriöt ovat pahentuneet. On niin selkeää, että siinä käydään huumekauppaa ja pillerikauppaa. Monesti on ollut uhkaavia tilanteita myös meidän työntekijöitä kohtaan. Se on työnantajalle hurja tilanne, kun jossakin myymälässä on väkivallan ja vaaran riski lähes päivittäin.”

Sekä Fida että Uff ovat yrittäneet ratkoa ongelmia eri keinoin, muun muassa palkkaamalla myymälään vartijan. Pidemmän päälle se ei kuitenkaan kannata.

"Sehän tulee tosi kalliiksi, jos on vartija paikalla koko ajan”, Auravuo sanoo.

Yrittäjille on tullut ylimääräisiä kustannuksia myös siitä, että turvallisuussyistä henkilökuntaa on pitänyt olla enemmän kuin muissa myymälöissä.

Auravuota ja Haimilaa tilanne harmittaa, sillä liikepaikkana Kurvi on mainio: siitä liikkuu runsaasti ihmisiä päivittäin. Uff ja Fida etsivät kumpikin uusia liiketiloja lähistöltä.

”Se on ollut tosi hyvä liikepaikka. On sääli, että tilanne on mennyt sellaiseksi, että on niin levotonta, että henkilökuntaakin pelottaa. Mutta emme enää Sörnäisten kulmilla halua olla”, Haimila sanoo.

Ketjuravintola Picnicillä on myymälä Kurvissa, ja ongelmat ovat tuttuja heillekin.

”Nyt kun Piritori on suljettu, Sörnäisten metroasema on remontissa eikä siellä ole wc:ta käytössä, porukka on siirtynyt juuri tähän meidän myymälän eteen. He tukkivat sisäänkäynnin välillä, ovesta ei pääse ulos eivätkä uudet asiakkaat pääse sisään”, kertoo Picnic Sörnäisten osakas ja ravintolapäällikkö Iiro Kinturi.

Kinturia harmittaa erityisesti asiakkaiden puolesta: myymälässä on isot ikkunat, joista näkee suoraan kadulle.

”Asiakkaat näkevät, kuinka huumekauppaa käydään ihan päivänvalossa, ei mitään huolta. Ja vaikuttaahan kadun meininki meidän liiketoimintaan: varmasti olisi 20 prosenttia suurempi myynti, jos olisi siistiä ja rauhallista kuten vaikka Töölön Picnicissä”, Kinturi sanoo.

Ongelmatilanteet häiritsevät myös henkilökuntaa.

”Viikossa varmaan viisi kertaa soitamme poliisit, kun on joitain uhkaavia tilanteita. Viime kesänä yksi työntekijänä sai turpaansa sisällä. Työssä ei kuuluisi joutua pelkäämään.”

Helsingin poliisi on tietoinen alueen ongelmista ja partioi alueella tiiviisti. Pysyvää ratkaisua alueen siistimiseksi ei ole kuitenkaan löytynyt.

Picnic on silti toistaiseksi päättänyt pysyä Kurvissa.

”Alue on epäsiisti, mutta lokaatio ja liikenneyhteydet tosi hyvät. Liikkeen lopettamisesta ei ole ollut aikeita kuitenkaan niin kauan kuin asiakkaita riittää”, Kinturi sanoo.

