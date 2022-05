Tarkastuslautakunnan mukaan palveluihin pääsy Espoossa hidastui ja hoito- ja hyvinvointivelka kasvoivat. Kaupunginjohtaja muistutti talouden epävarmuudesta.

Espoon hoito- ja hyvinvointivelka kasvoivat ja palveluihin pääsy hidastui viime vuonna, kertoi tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Paula Viljakainen (kok). Hän puhui Espoon kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina.

”Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden tarve on kasvanut, samalla hoidon saanti on vaikeutunut. Koulupsykologeista ja kuraattoreista on huutava pula. Lastenpsykiatrian tilanne on ollut huolestuttava”, Viljakainen listasi.

Espoosta esimerkiksi puuttuu yksitoista koulupsykologia.

Valtuustossa käytiinkin tilinpäätöksen ja tarkastuskertomuksen hyväksymisen yhteydessä keskustelua, pitäisikö Espoon verorahoja käyttää enemmän hoitovelan korjaamiseen.

”Olisiko aika antaa espoolaisille heidän maksamilleen veroille vastinetta? Espoolla on ylijäämää. Silti vanhustenhoidossa, nuorisotyössä ja mielenterveyspalveluissa on liian vähän henkilöstöä ja koulupsykologit ja kuraattorit on aliresurssoitu”, Antero Laukkanen (kd) avasi keskustelun.

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän mukaan Espoon talous ja tase vahvistuivat ja taloudellinen puskuri tulevia vuosia varten kasvoi. Tilikauden ylijäämää oli tilinpäätössiirtojen jälkeen 207 miljoonaa. Verotulot kasvoivat 6,6 prosenttia ja Espoon tulos nousi 192,3 miljoonaan euroon.

Saara Hyrkkö (vihr) kertoi saavansa paljon palautetta varhaiskasvatuksen ja sote-alan työntekijöiltä jatkuvasta riittämättömyyden tunteesta. Hyrkkö kysyi, onko tukitoimien karsiminen mennyt jo liian pitkälle, jos hoitajien ja varhaiskasvattajien aika menee muuhun kuin varsinaiseen työhön.

Hannele Kerola (sd) muistutti, että Espoon peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahastossa on yli 700 miljoonaa euroa. Rahasto tuotti viime vuonna 66 miljoonaa euroa, josta otettiin käyttöön 15 miljoonaa euroa. Loput 51 miljoonaa euroa lisättiin rahaston pääomaan uudelleen sijoitettavaksi.

”Onko tässä maailmantilanteessa paras vaihtoehto jatkaa epävarmoja osakesijoituksia vai olisiko aika kotiuttaa edes vuotuiset tuotot?”, Kerola kysyi.

Tarkastuslautakunnan mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden 13 tulostavoitteesta kuusi ei toteutunut ollenkaan.

”Poikkeavien olojen päättyessä olisi tärkeää, että valtuuston asettama palvelutaso tulostavoitteissa saavutetaan”, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Viljakainen sanoi.

Hänen mukaansa tilikauden 2021 hyvää tulosta ei tosin voi pitää signaalina paremmista ajoista, vaan talouden tasapainottamista on määrätietoisesti jatkettava. Kaupunginjohtaja Mäkelän mukaan tilanne on oleellisesti muuttunut vuodesta 2021. Mäkelän mukaan Espoossa on varauduttava talouskasvun hidastumiseen.

Espoon valtuustoryhmät käyvät Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman neuvottelut touko–kesäkuun vaihteessa. Niissä sovitaan, miten Espoon talouden tasapainottamisessa edetään.