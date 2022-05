Passin voi tarvittaessa hakea vähemmän ruuhkautuneelta paikkakunnalta.

Passeja on myönnetty alkuvuonna yli kolminkertaisesti viime vuoteen verrattuna, Länsi-Uudenmaan poliisi tiedottaa. Kasvu on näkynyt eri puolilla pääkaupunkiseutua pitkinä jonoina poliisin toimipisteiden edustalla.

Myönnettyjen passien määrä on tänä keväänä reilusti yli 200 prosenttia suurempi kuin viime keväänä. Henkilökortteja on myönnetty lähes 50 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Syynä ruuhkalle on pandemian aikana kertynyt uusimisvelka, joka on noin 500 000 kappaletta, poliisin tiedotteessa arvioidaan.

Poliisin mukaan ruuhkaan on pyritty vastaamaan: asiakaspalvelutiskejä on lisätty ja muutamia ihmisiä rekrytoitu määräaikaiseen apuun. Lisäksi tehtäviä on jouduttu priorisoimaan.

Tällä hetkellä aikoja voi varata viiden kuukauden päähän.

Jos passin uusii vuoden sisällä vanhentumisesta, koko prosessi onnistuu useimmiten sähköisesti. Ehtona on, että hakija on käynyt passivirkailijan tunnistettavana ja antamassa sormenjälkensä enintään kuusi vuotta sitten. Lisäksi henkilön nimen on täytynyt pysyä samana.

Jos yllä mainitut ehdot eivät täyty tai edellisen passin voimassaolo on loppunut yli vuosi sitten, tarvitaan tunnistautumiskäynti poliisiasemalla. Käynti onnistuu joko ajanvarauksella tai jonottamalla arkipäivisin.

Passin uusiminen ei ole paikkakuntaan sidottua, joten tarvittaessa asian voi hoitaa vähemmän ruuhkautuneessa kunnassa. Länsi-Uudellamaalla hiljaisin kunta on tällä hetkellä Raasepori.

”Jos harrastaa mökkeilyä, voi toki tarkistaa mökkipaikkakunnan ajanvaraustilanteen”, tiedotteessa neuvotaan ja muistutetaan myös peruutusajoista.

