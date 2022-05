Kaupungin sähköpostit olivat viikon ajan alhaalla, mutta on nyt saatu taas käyttöön uuden palvelimen avulla.

Kauniainen kohtasi toukokuun alussa vaikeuksia, kun kaupungin sähköpostista läheteltiin runsaasti kalasteluviestejä.

Kauniainen reagoi asiaan sulkemalla sähköpostipalvelimen, ja piti sitä suljettuna viikon ajan 5.–12. toukokuuta. Tällä välin kaupunki siirtyi uuteen sähköpostipalvelimeen, joka toimii pilvipalvelun välityksellä. Nyt uusi sähköpostipalvelu on käytössä, ja kauniainen.fi-sähköpostit toimivat taas.

Hyökkäystä edeltäviä sähköposteja palautetaan vähitellen arkistoon. Hyökkäyksen aikaiset sähköpostit ovat sen sijaan hukassa, sillä ne eivät päässeet perille lainkaan. Kaupunki toivookin, että kaikki sulkuviikon aikana lähetetyt viestit lähetettäisiin nyt uudelleen.

”Ihmisille on tullut tuon viikon aikana onneksi sähköpostivastauksena virheviesti. Uskon, että kiireellisissä tapauksissa he ovat osanneet olla puhelimitse yhteydessä”, sanoo Kauniaisten kaupunginjohtaja Christoffer Masar.

Tiedossa ei vielä ole, millaisesta hyökkäyksestä oli kyse tai miltä taholta se on voinut tulla.

”Nämähän ovat monesti sellaisia, että on vaikea saada varmuudella tietoa, kuka on tällaisen hyökkäyksen taustalla.”

Masar sanoo, ettei hyökkääjä ole päässyt käsiksi kaupungin muihin järjestelmiin. Ainut vuotanut tieto on se, että kalasteluviestien otsikoissa on käytetty oikeita, aiemmin käytettyjä otsikoita.

”Otsikoissa ei onneksi pitäisi olla henkilötietoja tai muuta salassa pidettävää tietoa.”

Tiedossa ei ole, että kukaan kuntalainen olisi klikannut kalasteluviestejä auki ja joutunut hyökkäyksen kohteeksi.

”Osa viesteistä oli hyvin tökeröitä, joista huomaa heti, ettei kyseessä ole aito viesti. Osa on kuitenkin voinut vaikuttaa oikeilta, ja moni on sanonut, että oli lähellä painaa linkkiä. Jokunen klikkauskin on tapahtunut, mutta näissä tapauksissa palomuuri on estänyt linkin avautumisen.”

Masar kertoo, että asiasta on pyritty tiedottamaan mahdollisimman laajasti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja puskaradioryhmässä.

”Olemme panostaneet paljon tietoturvaan, mutta selvästikään emme tarpeeksi. Nyt käymme asiantuntijoiden kanssa läpi, mihin voimme panostaa vielä lisää.”