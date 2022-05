Reitti kulkee Töölönlahden alueelta Hietaniemen uimarannan suuntaan ja Jätkäsaaren ympäri.

Tulevana lauantaina 21. toukokuuta Helsingissä juostaan Naisten kymppi. Lähtö ja maali ovat Töölönlahden puistossa. Sieltä reitti kulkee Baanaa pitkin Mechelininkadulle, Hietaniemenkadulle ja Hiekkarannantielle.

Reitti kulkee Hietaniemen uimarannan ohi kohti Jätkäsaarta, jonka juoksijat kiertävät ja suuntaavat sieltä kohti maalialuetta Töölönlahden puistossa.

Juoksutapahtuma aiheuttaa haittaa Elielinaukiolle saapuvalle ja sieltä lähtevälle bussiliikenteelle kello 13–16.

Autoliikenteelle haittaa syntyy Töölönlahdenkadulla kello 13–16. Tie on ajoittain poikki, kun juoksijat ylittävät kadun.

Mechelininkadulla autoliikenne on poikki Pohjoisen Rautatiekadun kohdalla kello 13.05–13.35 ja Hietakannaksentie on suljettu liikenteeltä kello 13.15–14.

Pyöräilijöiden on hyvä tietää, että pyörätiet Töölönlahden länsipuolella on suljettu kello 9–18 ja Baana on suljettu kello 13–16. Yleisesti juoksijoille varatut pyörätiet on suljettu.

Myös kävelytiet on suljettu Töölönlahden länsipuolella kello 9–18. Yleisesti jalankulkijoita neuvotaan varovaisuuteen juoksureitin varrella.