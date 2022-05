Konsulttiarvion mukaan ratikasta saatavat kiinteistötulot voisivat kattaa Vantaan osuuden rakentamisen kustannuksista.

Lentoaseman tuntumaan on havainnekuvassa hahmoteltu paljon uusia rakennuksia.

Arvio Vantaan raitiotien kiinteistötuotoista täsmentyy.

Tuoreimman konsulttiarvion perusteella raitiotie voisi synnyttää lähes tuplaten kiinteistötuloja verrattuna bussivaihtoehtoon. Pikaraitiotien rakentaminen voisi nykyisillä kaavarunkoluonnoksilla tuottaa tuloja 563,3 miljoonaa euroja.

Bussivaihtoehdossa tulot voisivat olla noin 275,5 miljoonaa euroa. Raitiotien rakentaminen toisi ulkopuolisen konsulttiarvion arvion mukaan tuloja 287,8 miljoonaa euroa enemmän kuin bussivaihtoehto.

Analyysin on tehnyt Newsec Advisory Finland, joka on tehnyt vastaavanlaisia analyyseja myös muista raitiotiehankkeista. Se on muun muassa hyödyntänyt Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisteriä toteutuneista kiinteistökaupoista Vantaalla ja markkina-analyysejä vertailualueilta.

Vantaan tavoitteena on kattaa Länsimäestä Hakunilan kautta lentoasemalle ulottuvan raitiotien rakentamiskustannukset tontinmyyntituloilla ja maankäyttömaksuilla.

Newsec on analyysissaan huomioinut kaupungin maanomistuksen kullakin alueella, ja miten kiinteistötuotot ovat eri puolilla Vantaata kehittyneet.

Analyysin perusteella suurimmat ratikan aiheuttamat tuotot tulisivat Aviapoliksen itä- ja eteläosista, Hakunilan keskustasta sekä Tikkurilasta.

Vantaan raitiotien varteen on mahdollista kaavoittaa asuntoja noin 60 000 asukkaalle ja uusia työpaikkoja noin 30 000.

Vantaan ratikan hankejohtaja Tiina Hulkko täsmentää, että arvio kiinteistötuotoista perustuu kaavarunkoluonnokseen, joka ei vielä ole ollut nähtävillä. Yleisön ja poliitikkojen palautetta ei siis vielä tiedetä.

”Jos kaavarunkoa päivitetään, päivitetään myös kiinteistötuottojen arvio”, Hulkko sanoo.

Hulkon mukaan analyysi kiinteistötuotoista on niin luotettava kuin se tässä vaiheessa voi olla. Tikkurilan alueella on analyysissa arvioitu tuottoja jonkin verran suuremmiksi kuin ne ehkä olisivat, ja tämä korjataan jatkossa.

Tikkurilan vetovoimaan vaikuttaa moni tekijä, joten raitiotien vetovoimaisuutta on vaikea yksilöidä.

Uusien raideyhteyksien vaikutusta tonttimaan ja asuntojen arvonnousuun on tutkittu paljon sekä kansainvälisesti että Suomen oloissa.

Newsec kävi läpi yhteensä 23 tutkimusta viimeisten 30 vuoden ajalta.

Suomessa hintaselvityksiä on tehty muun muassa Tampereen raitiotiestä sekä pääkaupunkiseudun raidehankkeista kuten kehäradasta.

Newsec on itse tehnyt analyysejä sekä länsimetron että Helsingin raitiolinja 9:n vaikutuksesta kiinteistöjen arvoon.

Nyrkkisääntö on, että arvonnousu ulottuu noin 800 metrin päähän kiskolinjasta.

Yleissuunnitelmassa vuonna 2019 ratikan rakentamisen arvioitiin maksavan Vantaan kaupungille 267 miljoonaa euroa, jolloin nyt arvioidut tulot voisivat kattaa rakentamisen menot.

Noin 400 miljoonan euron kokonaiskustannuksista oman osansa maksavat valtio ja Helsingin kaupunki. Ratikan eteläistä päätepysäkkiä sovitellaan Mellunmäen metroasemalle.

Tuottojen lisäksi myös raitiotien kustannusarviota päivitetään sitä mukaa, kun uutta tietoa kertyy katusuunnitelmien perusteella. Esimerkiksi Tikkurilan tunnelin arvioidaan nyt maksavan ainakin 77 miljoonaa euroa.

Vantaan kaupunginvaltuuston on määrä päättää 19 kilometrin raitiotien rakentamisesta ensi vuonna, kun kaikki selvitykset, katusuunnitelmat ja analyysit ovat valmistuneet.