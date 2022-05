Pirkkolan Plotin ulkoallas uudistettiin. Uimapaikka on määrä avata kesäkuussa asukkaille.

Pirkkolan Plottina tunnettu uima-allas on suosittu kesäpäivän viettopaikka.

Pirkkolan liikuntapuiston maapohjainen uimapaikka Plotti aukeaa jälleen kesäkuun 6. päivänä. Ulkoallas on auki 6.6.–14.8. eli Helsingin uimarantakauden ajan.

Plottia on uudistettu laajasti, jotta uimavesi ei aiheuttaisi ympäristöongelmia. Kaupunki päätti viime keväänä pitää uimapaikan suljettuna, jotta vedenkierto voitaisiin uusia täysin.

Haaganpuro-liikkeen vapaaehtoiset selvittivät keväällä 2020, että Pirkkolan ulkoallas on vuosittain tyhjennetty kloorivesi suoraan luontoon. Tämä vahingoitti Haaganpuron taimenkantaa.

Kaupunki on kuluneen vuoden aikana tehnyt ulkoaltaaseen merkittäviä uudistuksia. Altaan pohjalle on lisätty kumikalvo, joka estää veden pääsyn maaperään. Lisäksi veden puhdistusjärjestelmä sekä betonirakenteiden viemäröinti on uusittu. Jatkossa uimavesi ohjataan viemäriin.

Plotin tiiviyttä testattiin onnistuneesti viime viikolla puhtaalla vesijohtovedellä.