Kyselyyn vastanneet joukkoliikenteen käyttäjät toivovat vyöhykkeisiin selkeyttä ja ovat valmiita myös maksamaan siitä.

Helsingin seudun joukkoliikenteessä on tulevaisuudessa uusia lipputyyppejä ja nykyistä yksinkertaisempi vyöhykemalli, jos asiakkaiden toiveet toteutuvat.

Helsingin seudun liikenne (HSL) kartoitti kahdella kyselyllä asiakkaiden mielipiteitä uusista lipuista ja vaihtoehtoisista vyöhykemalleista helmi-maaliskuussa. Molempiin kyselyihin vastasi noin 35 000 ihmistä.

HSL on nyt käynyt vastaukset läpi. Niiden perusteella joukkoliikenteen käyttäjiä kiinnostaa eniten sarjalippu.

Siihen on valmis siirtymään 45 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Kymmenen matkan sarjalippu A- ja B-vyöhykkeillä maksaa 25,20 euroa. Joka kymmenes matka on maksuton. 20 matkan sarjalipun samoilla vyöhykkeillä maksaa 44,80 euroa, ja sillä saa neljä maksutonta matkaa.

Toinen suosittu uusi lipputyyppi on hintakattomalliin perustuva kertalippu.

Siinä saman päivän aikana voi tehdä kolme matkaa A- ja B-vyöhykkeillä 8 eurolla, minkä jälkeen matkustaminen on loppupäivän ilmaista.

Kun viikon aikana tekee seitsemän matkaa, loppuviikon saa matkustaa vapaasti. Tällöin hintaa kertyy 19 euroa.

Kyselyyn vastanneista 38 prosenttia arvioi, että sarjalippu ja hintakatto lisäisivät joukkoliikenteen käyttöä: hintakatto keskimäärin 1,4 matkalla viikossa ja sarjalippu 1,2 matkalla viikossa.

31 prosenttia vastaajista kertoo, että käyttäisi joukkoliikennettä nykyistä huolettomammin vapaa-ajan matkoihin, jos tarjolla olisi hintakatollinen kertalippu.

Kyselyllä HSL selvitti myös asiakkaiden näkemyksiä vyöhykkeistä. Nyt vyöhykkeitä on neljä: A, B, C ja D. Kertalippu maksaa 2,80 euroa.

Parhaimpana vaihtoehtona kyselyyn vastanneet pitävät tasahinnoittelua, jossa on yksi vyöhyke. Kertalippu maksaa 3,10 euroa ja 30 vuorokauden kausilippu 68,50 euroa.

Toiseksi suosituin on yksinkertaistettu ABC-vyöhykemalli, jossa B- ja C-vyöhykkeet on yhdistetty B-vyöhykkeeksi ja D-vyöhyke on muutettu C-vyöhykkeeksi. Kertalipun hinta alkaa 2,80 eurosta.

Vähiten suosittu on vyöhykemalli, jossa C- ja D-vyöhykkeet on yhdistetty C-vyöhykkeeksi. Matkustaminen on myös halvinta C-vyöhykkeelle: 1,90 euroa. A- ja B-vyöhykkeen matkat maksavat 3,20 euroa.

Vaihtoehtoisissa malleissa asiakkaat siis arvostavat vyöhykkeiden vähentymisen tuomaa selkeyttä, josta he ovat vastausten perusteella myös valmiita maksamaan.

Tärkeä osa uudistusta on asiakkaiden toiveiden lisäksi muutosten vaikutukset muun muassa lipputuloihin ja kuntien maksuosuuksiin.

Taloudellisesti tukalassa tilanteessa olevan HSL:n tavoitteena on löytää hinnoittelumalli, jolla se pääsee 400 miljoonan euron tulotasoon vuonna 2025.

HSL:n taloutta kurittaa matkustajamäärien hidas palautuminen koronapandemiasta ja polttoaineiden kohonneet hinnat.

HSL:n hallituksen on tarkoitus tehdä päätös vyöhykemallista syys-lokakuussa 2022. Mahdollisista uusista pilotoitavista lipuista päätetään niin ikään syksyllä.

Jos vyöhykemallia päädytään vaihtamaan, uusi malli voisi näillä näkymin tulla käyttöön aikaisintaan vuonna 2023.