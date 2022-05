Toukokuinen tihkusadekaan ei laskenut kansainvälisten kiekkovieraiden tunnelmaa. HS oli lätkäfanien mukana Helsingissä valmistautumassa päivän ensimmäiseen otteluun.

Sveitsin Luzernista saapuneet ystävykset valmiina otteluun. Pascal Gautschi (oikealla) mukaan olut on ollut edullisempaa kuin mitä seurue pelkäsi.

Helsingin jäähallin edustalla on kymmenien metrien jono, vaikka hallin sisällä alkaa Saksa-Tšekki-peli vain muutamien minuuttien päästä.

”Kyllä, tämä on ainoa sisäänkäynti”, järjestyksenvalvoja vastaa englanniksi hätääntyneelle fanille.

”Meidän vastaukset voisi kirjoittaa valmiiksi lapulle, koska kysytään vain kahta asiaa: moneltako ovet aukeaa ja pääseekö sisään vain tästä.”

Tanskalainen Jens Offer Rasmussenin arvio Suomelle oli ”not that bad actually”, eli ei oikeastaan hullumpi.

Helsingissä on tällä hetkellä järjestäjän arvion mukaan muutama tuhat kansainvälistä kisaturistia.

Tähän joukkoon kuuluu tanskalainen Jens Offer Rasmussen seurueineen.

Rasmussen on ollut seuraamassa kisoja niiden alusta asti. Paluulennon aika on huomenna.

Tanskan joukkueelle kotiinpaluu koitti jo muutama päivä sitten rökäletappiossa Slovakiaa vastaan. Rasmussenin kisatunnelmaan se ei vaikuttanut.

”Me kunnioitamme pelin sääntöjä: se voittaa, joka saa eniten maaleja. Faneilla on kansalaisuudesta riippumatta hauskaa yhdessä.”

Suomessa Rasmussen oli käymässä ensimmäistä kertaa. Rasmussen kehui Helsinkiä kivaksi kaupungiksi, jossa asuu ystävällisiä ihmisiä. Raitiovaunulla ja metrolla on Rasmussenin mukaan helppo liikkua ympäriinsä.

Pasilan Tripla-ostoskeskuksessa sijaitsevaa MM-kisojen virallista Fan zonea Rasmussen kuvasi lieväksi pettymykseksi.

”Tosi tosi iso pettymys”, puuskahti Rasmussenin seuralainen vieressä.

Tripla-kauppakeskuksessa sijaitseva Fan zone oli ulkomailta saapuneille faneille pettymys.

Nordenskiöldinkadulla kuultiin myös voimakasta rummutusta ja kannustushuutoja.

Vaikuttava ääni lähtee tšekkiläisestä 16 hengen seurueesta, johon kuuluu myös Marek Herna.

Ryhmä on ollut Suomessa jo 12 päivää, ja majoittunut Tampereella. Tšekkiläiset ovat vuokranneet mökin, jonka sauna on ollut erityisesti mieleen.

”Tämä on ollut täydellistä. Olemme nauttineet Suomesta, saunasta ja jääkiekosta.”

Herna kertoo, että heidän porukkansa on ehtinyt käydä katsomassa kolme Tšekin peliä, joista jokaisesta on tullut voitto. Ystävykset uskoivat, että tänään he saavat todistaa neljännen voiton.

”Jos Tšekki voittaa, meidän pitää illalla käydä pitkä keskustelu saunassa ja miettiä, voisiko huomista paluulentoa siirtää. En usko, että pomo ilahtuisi jos viihdymme pidempään”, Herna sanoo.

Kaikki muu on tšekkiläisten mielestä ollut loistavaa, paitsi oluen hinta.

Marek Herna (neljäs oikealta) ystävineen on valmiina kannustamaan Tšekin voittoon.

Sveitsiläinen Pascal Gautschi ystävineen valmistautui peliin nauttimalla suomalaisia panimotuotteita jäähallin ulkopuolella.

Seurue uskoi vahvasti Sveitsin finaalipaikkaan. Sveitsi pelaa illalla Helsingissä Yhdysvaltoja vastaan.

Gautschi ystävineen ei ollut juuri tutustunut Helsinkiin. Seurueesta tulkataan Gautschin vastaukset, joiden mukaan he ovat Suomessa vain jääkiekon takia.

”Mutta missä on fanien alue? Helsingin Fan zone on niin pieni, tai eihän sitä oikeastaan ole. Tämä on kriittinen asia”, Gautschi sanoo tulkin välityksellä.

Päivän ensimmäiseen otteluun on järjestäjän mukaan myyty reilut 4 000 lippua.

Kanadalaiskolmikko John Bruce sekä Tom ja Piri Cooke yrittivät päästä omistaan eroon hallin edustalla.

Ensiksi he pelästyvät luullessaan HS:n toimittajaa poliisiksi, joka on tullut puuttumaan pimeään lippukauppaan.

”Kanada pelaa samaan aikaan ja haluaisimme mennä katsomaan peliä baariin”, Piri Cooke selittää.

Toronton lähistöllä asuva kolmikko saapui Suomeen maanantaina. Huomenna he suuntaavaan Tampereelle kokeilemaan onneaan, jos peleihin saisi vielä lippuja.

”Olen käynyt aiemminkin Suomessa jääkiekon takia. En kuitenkaan ole aiemmin käynyt Tampereella, joten kaupunki on kiva nähdä vaikka emme pääsisikään peleihin”, Tom Cooke sanoo.

Erityisesti suomalaisten kielitaito saa kolmikolta ylistystä. Heidän mukaansa suomalaiset puhuvat erinomaista englantia.

”Oikeastaan parempaa kuin monet kanadalaiset ystäväni”, nauraa Bruce.

Kanadalaiset John Bruce, Tom Cooke ja Piri Cooke olivat käyneet lomallaan muun muassa Tallinnan risteilyllä.

Eri maalaiset lätkäturistit ovat tullee tutuksi Kalevi Ohmeroluomalle, joka myy jäähallin edustalla fanituotteita.

Ohmeroluoman valikoimassa on eri maiden lippalakkeja. Suosituin on Ohmeroluoman mukaan ollut Kazakstanin lippalakki.

”Eri maiden fanien välillä on eroja. Toiset on hyvin tarkkoja siitä, onko värit juuri oikein”, Ohmeroluoma kertoo.

Kuvaan Kalevi Ohmeroluoma valitsi päähänsä Tshekin tasavallan lippalakin.

Seuraaviin kisoihin Ohmeroluoma aikoo varautua hankkimalla lippalakkeja, joihin maan nimi on painettu niiden omalla kielellä. Englanninkielisistä nimistä oli tullut palautetta.

Jos Suomi ei pääse finaaliin, Ohmeroluoma toivoisi näkevän siellä Tšekin.

Suomen jatko ratkeaa tänä iltana pelissä Slovakiaa vastaan.