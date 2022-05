Apinarokko on tautina tunnettu, toisin kuin Covid-19 oli koronapandemian alkaessa.

Apinarokko on tautina tunnettu. Se tarttuu lähikontaktissa.

Apinarokko saapui todennäköisesti Suomeen kuluneella viikolla. Taudin leviämisen riski näyttäisi nyt koskevan vain pientä osaa väestöstä.

HS kokosi tähän juttuun tärkeimmät tiedot, joita uudesta viruksesta on hyvä tietää.

Apinarokko tarttuu lähikontaktissa. Tartunta voi tulla, jos rokon aiheuttava orthopoxvirus päätyy toisen ihmisen rikkoutuneelle iholle, limakalvoille tai hengitysteihin.

Syytä koronapandemian kaltaiseen huoleen taudin leviämisestä ei näytä olevan. Apinarokon tarttuminen näyttää koskevan vain pientä osaa väestöstä.

Apinarokko on tautina tunnettu, toisin kuin koronaviruksen aiheuttama Covid-19 oli alkaessaan levitä laajasti. Covid-19-tauti johti tehohoitoon ja kuolemantapauksiin. Apinarokkoa vastaan sitä vastoin olemassa rokotteita ja lääkeaihioita. Apinarokko ei myöskään näytä tarttuvan oireettomasta ihmisestä.

Riskiryhmään kuuluvat nykytiedon perusteella sairauden tai hoitojen vuoksi immuunipuutteiset ihmiset. Myös raskaana olevien ja pienten lasten on aiemmin raportoitu voivan saada vakavia infektioita.

Apinarokko rinnastuu ajankohtaisessa tartuntatilanteessa kupan ja sukupuoliherpeksen kaltaisiin sukupuolitauteihin. Virusta ei ole havaittu spermassa, joten se ei näytä olevan puhtaasti sukupuolitauti.

Taudin voi mahdollisesti saada välillisesti myös esimerkiksi sairastuneen kanssa samoista vuodevaatteista. Myös hengitysteissä virusta voi olla.

Meneillään olevaan epidemiaan liittyvien virusten perimää on tutkittu. Näyttää siltä, että niillä on yhteinen alkuperä Länsi-Afrikassa. Virus on ehkä vain kerran siirtynyt ihmiseen ja päässyt siten tartuntaketjuihin.

Vain hakeutumalla pikaisesti diagnosoitavaksi ja hoitoon voidaan estää se, ettei apinarokko jää pitkäksi aikaa leviämään maailmalla tai Suomessa.