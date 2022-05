Metsän päälle suunnitellaan kerrostaloja, jotka voisivat nousta jopa kahdeksan kerroksen korkeuteen Helsingin Malminkartanossa.

Helsingin Malminkartanossa suunnitellaan kerrostalojen rakentamista osittain asukkaiden virkistysmetsän Kartanonmetsän päälle. Luonnonsuojelujärjestöt ja paikalliset asukkaat vastustavat metsäalueen rakentamista.

Asukkaat haluavat säilyttää osittain lähiaseman päällä sijaitsevan viidentoista hehtaarin metsäalueen mahdollisimman luonnontilaisena. Kaupungin tavoite taas on rakentaa uusia asuntoja, joskin tarkempi määrä ja sijainti voivat lähivuosina vielä muuttua.

Asia on ajankohtainen juuri nyt siksi, että kaupunki­ympäristö­lautakunta jätti tällä viikolla pöydälle ja käsittelee seuraavassa kokouksessaan uudelleen Malminkartanon suunnitteluperiaatteita.

Niissä linjataan, että juna-aseman läheisyyteen keskitetään tehokkainta rakentamista. Taloissa saisi olla 6-12 kerrosta. Maantasossa sijaitsevien kaupallisten tilojen halutaan elävöittävän keskeisiä alueita ja siksi kivijalkoihin sijoittuvien tilojen tulee avautua kaupunkitilaan. Metsän reunoille nousisi nykyisen suunnitelman mukaan 6-8 kerroksisia taloja.

Linjaus on yleisluontoinen. Tarkemmin rakentamisesta päätetään asemakaavassa, jonka uudistamisen vuoro on suurin piirtein vuosikymmenen puolivälissä. Nyt tehdyillä päätöksillä on kuitenkin jo metsän kannalta merkitystä.

Raideyhteys kulkee Malminkartanon kohdalla yhtenäisen metsäalueen alta. Uudet asuintalot kaventaisivat metsäaluetta sen reunoilta.

Malminkartanossa on lähivuosina käynnissä joka tapauksessa suuri mullistus. Yhdessä naapurinsa Kannelmäen kanssa se on yksi kaupunki­strategian mainitsemista kehitysalueista. Toisin sanoen kaupunki haluaa tehdä siitä entistä viihtyisämmän ja turvallisemman ja vähentää tällä tavalla kaupunginosien välisiä hyvinvointieroja.

Metsän puolustajat eivät vastusta alueen kasvua sinällään.

Malminkartanossa asuu nykyisin noin 9 000 ihmistä, ensi vuosikymmenen puolivälissä tavoite olisi 13 000.

Suunnitteluperiaatteissa mainitaan pieniä lisärakentamisen mahdollisuuksia muuallakin, mutta aivan keskeinen on alueen jakava Kartanonpuisto. Se nähdään ylipäätään ongelmaksi, että alue on metsän ja radan takia jakautunut osiin.

Periaatteissa tosin luvataan myös, että kaavoitusta miettiessä metsän luontoarvot ja arkeologiset arvot pitää selvittää tarkemmin.

Asemakaavoitukseen vaikuttaa myös hiljattain ratkennut suunnittelukilpailu Malminkartanon keskiosasta.

Alueella merkittävän määrän maata omistavan Spondan ja kaupungin kilpailun voitti ehdotus nimeltä Latvus, jossa rakennettaisiin varsinkin metsäalueen laidoille ja alueen keskellä säilyisi ”itä-länsisuuntainen puustoinen yhteys”. Toisissa ehdotuksissa metsää olisi säilynyt enemmän.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Malminkartanon asukasyhdistys ja Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja ottivat aiemmin keväällä kantaa asiaan. Ne haluavat, että ”ainutlaatuinen ja asukkaille rakas Kartanonmetsä säästetään metsänä, eikä sinne osoiteta asemakaavoituksessa rakentamista”.

Asukkaiden mielipiteitä kerättiin myös niin, että he saivat lähettää päättäjille postikortteja.

Niissä sanottiin esimerkiksi näin:

”Tässä metsässä olen osa luontoa, antakaa sen elää.”

”Ikiaikaisen Kartanonmetsän kaataminen on rikos.”

”Tärkeät kaupungin keuhkot!”

