Maisa-palvelussa ei aiemmin pystynyt asioimaan 12 vuotta täyttäneen lapsensa puolesta.

Helsinkiläinen vanhempi voi nyt taas esimerkiksi siirtää lapsensa hammaslääkäriaikaa verkossa, vaikka lapsi olisi ehtinyt täyttää 12 vuotta.

Aiemmin sosiaali- ja terveyspalvelujen kaupunkilaisille tarkoitettu asiointijärjestelmä Maisa salli asioiden hoitamisen toisen puolesta vain alle 12-vuotiaiden lasten kohdalla.

Nyt ikäraja on nostettu 18 vuoteen, joskin huoltajalle näytetään 12 vuotta täyttäneen tietoja suppeammin kuin pienten lasten kohdalla.

Maisaa on voinut ja voi edelleen käyttää myös 10 vuotta täyttänyt lapsi itse. Tähän lapsi tarvitsee jonkin vahvan tunnistautumisen välineen kuten verkkopankkitunnukset.

Teini-ikäisten kohdalla esimerkiksi vahvan tunnistuksen välineen puuttumisesta on seurannut käytännön ongelmia. Maisaa ei ole kenties voinut käyttää lainkaan, joten asiointi on pitänyt hoitaa pandemia-aikana ajoittain hyvin ruuhkaisilla puhelinpalveluilla.

Alaikäsen puolesta asioiden hoitoon liittyvät rajoitukset ovat olleet aiemmin kiinni lainsäädännöstä. Nyt laki on muuttanut huoltajan kannalta helpommaksi, mutta samalla on täsmennetty, milloin alaikäisellä on oikeus vaikka kieltää tietojen näyttäminen huoltajalle.

Alaikäinen voi päättää näytetäänkö tietoja, jos terveydenhuollon ammattilainen pitää häntä tähän kykenevänä.

Sosiaalihuollossa eli esimerkiksi lastensuojelussa kirjaukset yleensä näkyvät huoltajalle. Sosiaalihuollon ammattilainen voi kuitenkin päättää, että tietoja ei näytetä siinä tapauksessa, että niiden näyttäminen ei olisi lapsen tai nuoren edun mukaista.